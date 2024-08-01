Газета Дело

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Все материалы сюжета
Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании Образование Эксперты

Иркутяне не теряют интереса к валюте

«Несмотря на санкции, мы не видим резкого падения спроса на наличную валюту», – прокомментировал ситуацию на иркутском рынке Вадим Остапенко, заместитель директора по развитию «Цифра брокер».

<p>Вадим Остапенко, заместитель директора по развитию «Цифра брокер».<br /> Фото: Дмитрий Дмитриев</p>

Вадим Остапенко, заместитель директора по развитию «Цифра брокер».
Фото: Дмитрий Дмитриев

– Физические лица сохраняют интерес к валюте, – говорит эксперт.  – Так, в первые дни после введения ограничений в отношении Московской биржи мы наблюдали повышенный спрос. Если говорить о том, как распределяется текущий спрос, то 60-70% приходится на доллар США, 15% – на евро. Также мы наблюдаем повышенный спрос на китайский юань.

О китайском юане

Говорить, что юань стал полной альтернативой доллару, пока преждевременно. И это связано в первую очередь с ограниченным количеством наличного юаня на иркутском рынке: его не так много, как доллара.

– Но, если смотреть на перспективу, конечно, доля юаня в наличном обороте при валютообменных операциях будет расти, – уверен Вадим Остапенко. – Это связано и с туризмом, и с тем, что юань будет постепенно замещать доллар в расчетах.

О тайском бате

К списку наиболее востребованных валют – доллар, евро, юань – эксперт смело добавляет четвёртую валюту – тайский бат. Почему?

– Многие жители нашего региона в Таиланд ездят, как на дачу, по несколько раз в год. И сейчас ситуация такова, что в «страну улыбок» рубли лучше не брать. Во-первых, не все обменные пункты в Таиланде принимают российскую валюту к обмену, во-вторых, те, кто принимает, зачастую устанавливают невыгодные курсы. Я бы рекомендовал покупать баты в Иркутске, тем более сейчас они появились в обменных пунктах. Один из плюсов обмена в Иркутске – ваша уверенность в том, что вы отправляетесь в путешествие с легко конвертируемой валютой, без риска двойной конвертации. Тайский бат предлагает, например, «Цифра банк», причем, пожалуй, по одному из самых выгодных курсов в Иркутске. И, что не менее важно, лимиты по тайскому бату в банке достаточные.

О лимитах и перспективах

Продолжая тему лимитов, Вадим Остапенко признал, что банки в настоящее время часто сталкиваются с дефицитом наличной валюты. И это, прежде всего, касается американской валюты.

– Именно поэтому банк и брокер постоянно работают над альтернативой и расширяют список доступных валют. Сначала появился юань, теперь мы добавили тайский бат. В целом, считаю, тайский бат – достойная альтернатива доллару, евро и юаню. На мой взгляд, в дальнейшем стоит ожидать расширения инвестиционных предложений в альтернативных валютах. Например, уже сейчас клиентам банка доступен вклад в юанях. Не за горами предложения в альтернативных валютах. Их ввод для потребителя активно обсуждается в кругах профессиональных участников рынка.

Реклама. ООО "Цифра брокер". Цифра брокер erid:2Vfnxvhhn3S

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

Реклама на сайте

Другие материалы рубрики «Финансы»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело