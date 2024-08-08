Газета Дело

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Все материалы сюжета
Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании Образование Эксперты

Вдохновлённые Иркутском. Создатели бутик-оптики Ocularia Антон и Мария Гарбарчук презентовали собственный бренд очков

Иркутск – это Байкал, Ангара, Сибирь. Иркутск – это место силы, любовь, наше будущее. Иркутск – это очки Окулария. 25 июля в нашем городе состоялось событие, достойное книги рекордов: впервые в его истории была представлена коллекция медицинских и солнцезащитных очков, которую разработали и выпустили именно иркутяне – Антон и Мария Гарбарчук, вдохновлённые любовью к месту, где они родились и живут. Первыми с иркутским брендом очков Окулария познакомились более двухсот гостей закрытой презентации, которая прошла на одной из самых красивых и знаковых площадок Иркутска – в Доме Европы.

<p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p>

Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia

Философия любви

Появлению новых брендов в любой сфере всегда предшествует долгая и кропотливая работа большой команды. Но в ней обязательно есть человек, который является вдохновителем и автором идеи, её главной движущей силой. В случае с брендом Окулария – это генеральный директор сети клиник и оптик «Центр Зрения» и бутик-оптики Ocularia Антон Гарбарчук.

<p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p>

Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia

– Мой главный принцип жизни – либо выделяйся, либо уходи, поэтому наша команда всегда делает то, что не делают другие. Но мы не хотим быть только уникальными, для нас важно быть ещё и полезными для общества. И мы стремились создать не просто красивые очки, потому что они у всех производителей красивые, классные и современные, да и живём мы в такое время, когда удивлять людей очень трудно. Мы решили создать бренд очков с такими ценностями, посылом и философией, чтобы они заряжали их обладателей энергией позитива и созидания, которые дарит нам любовь к сибирской родине, Иркутску, Байкалу. Насколько я знаю, ничего подобного у нас ещё никто не делал, – рассказал нашему изданию Антон Гарбарчук.

<p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p>

Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia

Почти год в компании работали над поставленной задачей и в итоге разработали и выпустили коллекцию из 15 моделей очков, каждая из которых обладает эксклюзивным дизайном и «заряжена» особой информацией.

– Но это не какие-то шаманские или колдовские заговоры. Всё основано на любви и благодарности к Иркутску как к месту, где мы живём: на левом заушнике каждой оправы есть надпись «Иркутск – это…», а на правом – конкретное определение: Иркутск – это Байкал, Сибирь, Ангара, Иркут, тайга. Иркутск – это место силы, любовь, наши люди, наше будущее. Иркутск – это очки Окулария, – пояснил Антон.

Кстати, сам он презентовал бренд в оправе «Иркутск – это моя гордость».

<p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p>

Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia

Дань уважения городу

Интересно, что сначала у создателей бренда была идея назвать очки так, чтобы их форма и геометрия были сопоставимы с каким-то конкретным знаковым местом Иркутска.

– Мы долго думали, составляли список таких мест: например, 130-й квартал, Дом Европы. Но потом пришли к мнению, что раз бренд молодой, самое главное – сначала получить обратную связь от самих горожан. Вот если они скажут, что это хорошая идея, достойная и нужная людям, это даст нам энергию продолжать. Потому что нам не важно, что думаем мы о том, что делаем, нам важно, что думают об этом наши покупатели, – рассказал Антон.

<p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p>

Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia

Самым первым обладателем очков бренда Окулария стал Денис Мацуев, а на презентации в Доме Европы их представляли и рассказывали о заложенных смыслах иркутяне, которых тоже можно назвать брендом нашего города. Это музыкант и композитор, фронтмен группы «Шоно» Александр Архинчеев, главный редактор Газеты Дело и портала SIA.RU Елена Герасимова, директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова, популярный ведущий и вокалист Николай Чистиков, предприниматель Михаил Григорьев, поэт Татьяна Крюк и, конечно, один из идейных вдохновителей бренда Окулария Мария Гарбарчук.

<p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p>

Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia

– Когда я представляла бренд гостям мероприятия, то испытывала настоящее чувство гордости за Иркутск, за то, что бизнес развивается именно здесь и не уходит в другие, возможно, более привлекательные регионы, а кроме того, работает не только на своё имя, но и на имидж нашего города в масштабах страны, – поделилась своими эмоциями Елена Герасимова.

<p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p>

Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia

– Иркутск – это город, где мы создаём своё будущее, это место, о котором наши люди говорят: «Место силы, моя гордость, моя родина». Жить и творить здесь – мой выбор. Именно в этой стихии созидания рождается бренд Окулария. Имя, которое несёт миру свою философию любви к малой родине, дому, яркому сибирскому солнцу. И если вам откликается чувство гордости и патриотизма, которые мы транслируем, то у вас всё получится, – прокомментировала Мария Гарбарчук.

Николай Самойлов

Ещё один посыл, который заложен в бренд Окулария, – это высокое качество очков по разумной цене. Как рассказал Антон Гарбарчук, все модели очков изготовлены из премиального материала – итальянского ацетата целлюлозы Mazzucchelli.

– Эта компания работает более 150 лет и производит особо прочный, но очень лёгкий пластик, признанный производителями оправ во всём мире. Мы приобретаем материал на европейских фабриках и производим наши очки в России. При этом цены на них вполне доступные: у нас есть медицинские очки, которые стоят до 10 тысяч рублей, солнцезащитные – чуть дороже – от 12 тысяч рублей.

<p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p>

Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia

«Центру зрения» в 2024 году исполнилось десять лет. На рынке офтальмологических услуг компания в первую очередь представлена сетью клиник «Центр зрения», которые занимаются диагностикой и лечением заболеваний глаз у взрослых и детей. За это время более 150 тысяч пациентов прошли лечение в клинике Иркутска и её филиалах в Ангарске и Усолье-Сибирском. Оптическое направление – относительно новое, оптика при клинике «Центр зрения» появилась в 2020 году и уже занимает лидирующие позиции на рынке оптики в качественном бюджетном сегменте. Второй год работает бутик-оптика Ocularia, развивающая направление оптики более высокого сегмента.

<p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p>

Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia

Реклама. Бутик-оптика Ocularia. ocularia.ru (ЦСО) erid:2VfnxxQrsZ2

<p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p> <p>Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia</p>
/ Газета Дело /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

Реклама на сайте

Другие материалы рубрики «Иркутская область»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело