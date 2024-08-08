Вдохновлённые Иркутском. Создатели бутик-оптики Ocularia Антон и Мария Гарбарчук презентовали собственный бренд очков

Иркутск – это Байкал, Ангара, Сибирь. Иркутск – это место силы, любовь, наше будущее. Иркутск – это очки Окулария. 25 июля в нашем городе состоялось событие, достойное книги рекордов: впервые в его истории была представлена коллекция медицинских и солнцезащитных очков, которую разработали и выпустили именно иркутяне – Антон и Мария Гарбарчук, вдохновлённые любовью к месту, где они родились и живут. Первыми с иркутским брендом очков Окулария познакомились более двухсот гостей закрытой презентации, которая прошла на одной из самых красивых и знаковых площадок Иркутска – в Доме Европы.

Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia

Философия любви

Появлению новых брендов в любой сфере всегда предшествует долгая и кропотливая работа большой команды. Но в ней обязательно есть человек, который является вдохновителем и автором идеи, её главной движущей силой. В случае с брендом Окулария – это генеральный директор сети клиник и оптик «Центр Зрения» и бутик-оптики Ocularia Антон Гарбарчук.

Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia

– Мой главный принцип жизни – либо выделяйся, либо уходи, поэтому наша команда всегда делает то, что не делают другие. Но мы не хотим быть только уникальными, для нас важно быть ещё и полезными для общества. И мы стремились создать не просто красивые очки, потому что они у всех производителей красивые, классные и современные, да и живём мы в такое время, когда удивлять людей очень трудно. Мы решили создать бренд очков с такими ценностями, посылом и философией, чтобы они заряжали их обладателей энергией позитива и созидания, которые дарит нам любовь к сибирской родине, Иркутску, Байкалу. Насколько я знаю, ничего подобного у нас ещё никто не делал, – рассказал нашему изданию Антон Гарбарчук.

Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia

Почти год в компании работали над поставленной задачей и в итоге разработали и выпустили коллекцию из 15 моделей очков, каждая из которых обладает эксклюзивным дизайном и «заряжена» особой информацией.

– Но это не какие-то шаманские или колдовские заговоры. Всё основано на любви и благодарности к Иркутску как к месту, где мы живём: на левом заушнике каждой оправы есть надпись «Иркутск – это…», а на правом – конкретное определение: Иркутск – это Байкал, Сибирь, Ангара, Иркут, тайга. Иркутск – это место силы, любовь, наши люди, наше будущее. Иркутск – это очки Окулария, – пояснил Антон.

Кстати, сам он презентовал бренд в оправе «Иркутск – это моя гордость».

Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia

Дань уважения городу

Интересно, что сначала у создателей бренда была идея назвать очки так, чтобы их форма и геометрия были сопоставимы с каким-то конкретным знаковым местом Иркутска.

– Мы долго думали, составляли список таких мест: например, 130-й квартал, Дом Европы. Но потом пришли к мнению, что раз бренд молодой, самое главное – сначала получить обратную связь от самих горожан. Вот если они скажут, что это хорошая идея, достойная и нужная людям, это даст нам энергию продолжать. Потому что нам не важно, что думаем мы о том, что делаем, нам важно, что думают об этом наши покупатели, – рассказал Антон.

Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia

Самым первым обладателем очков бренда Окулария стал Денис Мацуев, а на презентации в Доме Европы их представляли и рассказывали о заложенных смыслах иркутяне, которых тоже можно назвать брендом нашего города. Это музыкант и композитор, фронтмен группы «Шоно» Александр Архинчеев, главный редактор Газеты Дело и портала SIA.RU Елена Герасимова, директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова, популярный ведущий и вокалист Николай Чистиков, предприниматель Михаил Григорьев, поэт Татьяна Крюк и, конечно, один из идейных вдохновителей бренда Окулария Мария Гарбарчук.

Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia

– Когда я представляла бренд гостям мероприятия, то испытывала настоящее чувство гордости за Иркутск, за то, что бизнес развивается именно здесь и не уходит в другие, возможно, более привлекательные регионы, а кроме того, работает не только на своё имя, но и на имидж нашего города в масштабах страны, – поделилась своими эмоциями Елена Герасимова.

Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia

– Иркутск – это город, где мы создаём своё будущее, это место, о котором наши люди говорят: «Место силы, моя гордость, моя родина». Жить и творить здесь – мой выбор. Именно в этой стихии созидания рождается бренд Окулария. Имя, которое несёт миру свою философию любви к малой родине, дому, яркому сибирскому солнцу. И если вам откликается чувство гордости и патриотизма, которые мы транслируем, то у вас всё получится, – прокомментировала Мария Гарбарчук.

Николай Самойлов

Ещё один посыл, который заложен в бренд Окулария, – это высокое качество очков по разумной цене. Как рассказал Антон Гарбарчук, все модели очков изготовлены из премиального материала – итальянского ацетата целлюлозы Mazzucchelli.

– Эта компания работает более 150 лет и производит особо прочный, но очень лёгкий пластик, признанный производителями оправ во всём мире. Мы приобретаем материал на европейских фабриках и производим наши очки в России. При этом цены на них вполне доступные: у нас есть медицинские очки, которые стоят до 10 тысяч рублей, солнцезащитные – чуть дороже – от 12 тысяч рублей.

Фото: Кирилл Конев, Геометрия. Предоставлено Ocularia

«Центру зрения» в 2024 году исполнилось десять лет. На рынке офтальмологических услуг компания в первую очередь представлена сетью клиник «Центр зрения», которые занимаются диагностикой и лечением заболеваний глаз у взрослых и детей. За это время более 150 тысяч пациентов прошли лечение в клинике Иркутска и её филиалах в Ангарске и Усолье-Сибирском. Оптическое направление – относительно новое, оптика при клинике «Центр зрения» появилась в 2020 году и уже занимает лидирующие позиции на рынке оптики в качественном бюджетном сегменте. Второй год работает бутик-оптика Ocularia, развивающая направление оптики более высокого сегмента.