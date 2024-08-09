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ВТБ дал прогноз по развитию рынка розничных сбережений и кредитования до конца года

По информации ВТБ, по итогам семи месяцев общерыночный объем розничных пассивов вырос на 13% и достиг 51 трлн рублей.

ВТБ традиционно растет быстрее – активность клиентов помогла нарастить портфель розничных сбережений банка на четверть, до 8,5 трлн рублей. К концу года объем сбережений физлиц на рынке вырастет до 55,8 трлн (на 24%), а портфель розничных пассивов ВТБ – до 9,6 трлн. Такой прогноз в ходе пресс-конференции дал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Наибольшую долю в пассивах занимают сбережения в национальной валюте: ставки по рублевым инструментам держатся на экстравысоком уровне уже 8 месяцев. Объем рынка рублевых пассивов в июле может достичь 47,5 трлн, а к концу года – 51,9 трлн. Рост за 2024 год составит 26%. Объем привлеченных средств в ВТБ с начала года вырос более, чем на 1,6 трлн рублей (23,5%).


«Ключевая ставка дает розничному клиенту однозначный сигнал – сейчас выгоднее копить, а не тратить. Ставки по вкладам вот-вот достигнут 20%, и в этом году потребители могут получить рекордную доходность, разместив свои средства на депозитах и накопительных счетах. Вкладчики проявляют интерес к «коротким» и среднесрочным продуктам – на них приходится более 92% от всех открытых в этом году вкладов. Думаю, что решение регулятора повысить ключевую ставку на 2 п.п. откроет новый этап борьбы банков за вкладчиков – не только ценовой, но и продуктовой», – прокомментировал Георгий Горшков.


 С начала года клиенты ВТБ открыли в банке более 3 млн вкладов, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем срочных депозитов в ВТБ с начала года увеличился почти на 24% – более чем на 1,1 трлн рублей. Стабильный интерес клиенты проявляют и к накопительным счетам. За семь месяцев открыто более 3 млн накопительных ВТБ-счетов, а объем их портфеля достиг 1,4 трлн рублей.


«ВТБ является одним из основных драйверов роста рынка – банк уже обеспечил более четверти его прироста. С начала года число клиентов, которые доверили нам свои средства, разместив их на депозиты или накопительные счета, выросло на 20% и достигло 7 млн человек. Более 350 тысяч человек – это абсолютно новые для нас сберегатели. Сегодня почти у каждого третьего нашего клиента в банке открыт вклад или накопительный счет. Мы рассчитываем, что всего в этом году более полумиллиона новых клиентов доверят нам свои сбережения», – добавил Георгий Горшков.


В то же время  в банке прогнозируют*  снижение темпов розничного кредитования. По итогам семи месяцев общий объем кредитных продаж физлицам в России достиг 8,5 трлн рублей, что на 1,6% ниже показателей 7 месяцев 2023 года. Максимальный объем выдач кредитов пришелся на июнь. Во втором полугодии розничное кредитование замедлится и снизится примерно на 30% к первому полугодию.

За семь месяцев 2024 года продажи розничных кредитов ВТБ достигли 1,6 трлн рублей, что на 17,5% выше значений аналогичного периода 2023 года. Число выданных кредитов выросло на 30%. Общий портфель кредитов физлиц ВТБ с начала года вырос на 18%, до 7,3 трлн рублей, из которых более 4,6 трлн – ипотека.


* Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования
 


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