Качество – на века. Сергей Жуков – о современной истории и новых проектах завода ЖБИ «Сибавиастрой»

Иркутский завод железобетонных изделий «Сибавиастрой» в 2024 году отмечает крупный юбилей – 95 лет. История предприятия начиналась со строительства аэродромной сети в Восточной Сибири, с тех пор он поставлял свою продукцию для многих других масштабных строек в сфере промышленного и гражданского строительства в регионе. Чем живёт завод сегодня, как чувствует себя на рынке, в каких проектах участвует? Об этом – в интервью с генеральным директором ЗЖБИ «Сибавиастрой» Сергеем Жуковым.

Сергей Жуков, генеральный директор ЗЖБИ «Сибавиастрой». фото из архива компании

Вместе сильнее

Сергей Юрьевич, в 2021 году завод ЖБИ «Сибавиастрой» вошёл в ГК «ВостСибСтрой», в состав которой помимо других предприятий стройиндустрии также входит производитель бетона – компания «БетонШик». Что это дало двум предприятиям и иркутскому рынку?

– «Сибавиастрой» за свою долгую историю заработал отличную репутацию мощного поставщика качественных железобетонных изделий и товарного бетона. «БетонШик» зарекомендовал себя как надёжный поставщик товарного бетона. Тем не менее совместная деятельность позволила нам ещё более укрепить свои позиции на рынке и повысить качество услуг.

Во-первых, мы стали одними из крупнейших производителей товарного бетона и ЖБИ в Иркутске.

Страницы истории: 1929 год – в Иркутске образована 5-я Восточно-Сибирская краевая строительная контора треста «Граждавиастрой». Строительство аэродромов шло на Иркутском, Нижнеудинском, Читинском, Верхнеудинском, Красноярском участках. 1934 – на Иркутском аэродроме построена первая грунтовая взлётно-посадочная полоса. 1956 – на Иркутском аэродроме ввели в строй бетонированную полосу, рулёжные дорожки и стоянки для пассажирских лайнеров ТУ-104, открывших авиалинию Москва-Иркутск. 1972 – предприятию вручён Знак Трудовой доблести ЦК КПСС. 1992 – во время акционирования решено назвать компанию «Сибавиастрой». 1997 – полная реконструкция ВПП Иркутского авиационного завода. 2003 и 2008 – удлинение ВПП Иркутского аэропорта. 2021 – вхождение в ГК «ВостСибСтрой».

Во-вторых, у нас сейчас очень удачное географическое расположение: один завод с мощной производственной базой находится на правом берегу Ангары, второй – в Свердловском районе, на левом берегу, что позволяет оптимизировать логистику поставок бетона на объекты. Для нашего конечного профессионального потребителя – в том числе крупных застройщиков – мы стали лучше не только в объёмах, но и в плане оперативности и ритмичности поставок.

В-третьих, вырос собственный парк техники, сейчас он, пожалуй, самый большой в Иркутске: два мощных автобетононасоса, более 20 единиц автобетоносмесителей.

В-четвертых, усилилась сырьевая база: нам стало проще закупать материалы, есть повод для торга, потому что мы потребляем достаточно много сырья.

Кроме этого, усилились профессиональные позиции наших коллективов. В «БетонШике» основной костяк людей работает от 10 до 20 лет, в «Сибавиастрое» есть сотрудники с ещё большим стажем работы на предприятии – более 40 лет. Мы очень ценим опыт специалистов, так как квалифицированных кадров для нашего производства на рынке сейчас всё меньше, делимся накопленным опытом, секретами мастерства, помогаем и поддерживаем друг друга.

В каких проектах сейчас участвует завод?

– Основной пул наших заказов – это проекты жилищного многоквартирного строительства, для которых мы производим сваи, товарный бетон, сборный железобетон 120-й серии. Конечно, есть и промышленные заказы. Сейчас мы принимаем участие в строительстве нового терминала иркутского международного аэропорта, к которому предъявляются особые требования.

Среди наших заказчиков – торговые сети, в частности, мы поставляем продукцию в Читу, где компания Wildberries строит логистический центр. Идут поставки на Ковыктинское месторождение. Готовимся к старту реконструкции алюминиевого завода в Шелехове.

Мы также обеспечиваем строительство соцобъектов в регионе. Причём политика нашей компании – помогать коллегам, которые строят школы, больницы, детсады, поскольку у них бывают задержки с согласованием бюджетов и финансированием. Мы идём навстречу и ритмично поставляем продукцию для таких объектов, чтобы не срывались сроки.

А применение сборного железобетона помогает нивелировать вызовы, с которыми столкнулась строительная отрасль?

– Конечно. Применение 120-й серии позволяет сократить количество людей на стройплощадке, что имеет большое значение при дефиците рабочих кадров. Сборные конструкции позволяют в более сжатые сроки возводить и реализовывать жилые объекты, что очень важно, если учитывать стоимость заёмных средств, которые банки предоставляют девелоперам. Проектировщики и застройщики обращают внимание ещё и на такие преимущества сборного железобетона, как круглогодичность работ и заводской контроль качества всех изделий и процессов, вплоть до поставки на объект.

Новый конструктив для ИЖС

Рынок индивидуального жилищного строительства представляет интерес для вас?

– Да, мы видим динамику роста ИЖС. Многие люди сейчас, действительно, хотят переехать в свой дом и с этой целью рассматривают различные варианты домокомплектов. Поэтому мы разработали и запустили в производство нашу новую серию сборных железобетонных индустриальных изделий архитектурно-строительной системы САС, которые представляют собой трёхслойные панели из тяжёлого бетона и эффективного утеплителя с готовым фасадом. Это технологичный и экономичный продукт, который позволяет в кратчайшие сроки возводить домокомплект, выполнять внутреннюю отделку и заезжать в готовое жильё.

Кстати, самый первый, экспериментальный, дом из этих панелей мы уже построили в пос. Бурдаковка

Кроме ИЖС, где ещё может применяться эта серия панелей?

– В строительстве социальных объектов высотой до трёх этажей. С учётом того, что у нас многие населённые пункты находятся в отдалённых территориях, это очень удобный вариант. Стоит также учитывать тот факт, что срок службы сборного железобетона – более 100 лет.

Качество даёт уверенность

Если вы говорите о столетнем сроке эксплуатации своей продукции, значит, уверены в её качестве?

– Наша компания работает только по ГОСТу, применяет исключительно сырьё и материалы, которые соответствуют госстандартам. Мы очень тщательно следим за качеством входящих материалов, работаем с надёжными поставщиками инертных материалов, которые также ответственно относятся к своей работе. Поставки цемента идут напрямую с заводов.

Наша служба контроля качества работает не только по входящим материалам, но и по продукции, которую отгружает завод. Собственная аттестованная лаборатория осуществляет жёсткий контроль за соблюдением технологии на всех этапах производства бетона и ЖБИ.

Обсуждение с сотрудниками лаборатории результатов испытаний новых составов бетона. фото из архива компании

Конкуренция на рынке бетона и ЖБИ сейчас большая?

– На региональном рынке в последние годы сформировался пул крупных поставщиков-производителей бетона, которые достигли определённой высокой планки качества и производственных мощностей. К тому же рынок уже несколько лет относительно стабильный, не растущий, поэтому заходить на него кому-то новому просто нецелесообразно. Да, небольшие заводы, у которых свой контингент: частные заказчики, небольшие фирмы – конечно, есть, но чаще всего это компании, которые открываются на летний сезон.

А в чём конкурентное преимущество «Сибавиастроя»?

– В качестве, в логистике и стабильности, что очень важно, так как быть стабильно качественными, поддерживать высокую марку продукта – сложно и тяжело. Это ежедневный, кропотливый труд, потому что можно разово выдать отличную продукцию, а потом «провалиться» в зависимости от разных обстоятельств. И это касается не только производства бетона, но и изделий ЖБИ, где тоже есть конкуренция с другими производителями: иркутскими, ангарскими, братскими. Здесь многое определяет логистика, которая оказывает существенное влияние на конечную стоимость продукции, плюс ассортимент.

Кроме того, на нас работают 95-летняя репутация предприятия и давние связи с большинством партнёров. Мы со всеми всегда поддерживаем нормальные человеческие отношения: когда людям комфортно и спокойно работать друг с другом, когда они доверяют своим партнёрам, то и проблемы решаются проще.

Строите планы на будущее? Или живёте настоящим?

– Мы не забываем о том, что было, и уверенно смотрим в будущее. Если не смотреть вперёд, зачем тогда работать? Предприятие развивается, перспективы у него есть. Каждый год мы проводим модернизацию, замену оборудования и техники, что позволяет нам улучшать качество продукции. Например, недавно мы приобрели отечественную сваенавивочную машину – это практически робот, который за счёт автоматической сварки может производить до 200 арматурных каркасов в смену. Если раньше это делали 10-15 человек ручной сваркой, то сейчас достаточно двух операторов, которые контролируют программу.

Сейчас наша главная задача – улучшение качества продукции, увеличение производительности труда, снижение себестоимости. Мы хотим делать то, что умеем, на очень высоком качественном уровне и вовремя, чтобы не подводить наших

партнёров.

Возле сваенавивочной машины. фото из архива компании

Дорогие коллеги! Уважаемые партнёры!

Коллектив ЗЖБИ «Сибавиастрой» поздравляет вас с Днём строителя!

Строители – люди с особым характером, готовые при любых условиях творить и созидать, воплощая в жизнь новые проекты. Мы делаем с вами одно общее дело – создаём современный облик родного города, чтобы жители Иркутска могли гордиться местом, где они живут.

Желаем вам всегда достигать поставленных целей, преодолевать временные невзгоды, обходить все препятствия и открывать новые перспективы развития!

Сергей Жуков, генеральный директор ООО «САС-ЗЖБИ»

+7 (3952) 500-360

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