Территория ярких эмоций. Как прошел фестиваль «Энергия+» в Иркутске

Гоша Куценко, Татьяна Толстая, Лев Зулькарнаев, Алексей Чадов – эти и другие знаменитости встретились с иркутянами на фестивале культуры «Энергия+» 12-14 июля. В этот раз масштабное событие, организованное Эн+, прошло в формате open-air – на площади у памятника Александру III. Территория ярких эмоций привлекла и детей, и взрослых: за три дня площадки фестиваля посетили более 16 тысяч иркутян и гостей города.

«Энергия – это состояние души»

Кино, книги, арт – всё это объединил семейный фестиваль «Энергия+» – масштабное событие с участием актеров, писателей, музыкантов, сценаристов и других деятелей искусства. «Энергия… Ее нельзя потрогать, но можно ощутить. Услышать, увидеть, разделить с другими. Фестиваль культуры «Энергия+» – пространство для увлеченных и талантливых людей. Они делятся своей энергией, наполняя участников фестиваля яркими эмоциями и позитивным настроением», – так описали фестиваль организаторы.

Каждый житель Иркутска, независимо от возраста, интересов и профессии, смог провести три незабываемых дня вместе с Эн+. В этом году «Энергия+» прошла на открытом воздухе: киносцена, лекторий, творческие мастерские, фудкорт, маркет с необычными вещами от локальных сибирских брендов, детская и книжная секции работали на площади у памятника Александру III. Встречи с известными деятелями культуры проходили при аншлагах: залы не вмещали всех желающих.

«Мы в Эн+ уверены, что энергия – это состояние души, – поделилась заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина. – Наша главная задача – сделать так, чтобы энергия всегда была позитивной. Мы собрали лучшее, что есть в российском кинематографе, в российской литературе, в российском творчестве для того, чтобы Иркутск по-настоящему зажигал, дарил свою энергию, делился ей».

Фестиваль «Энергия+» стал настоящим подарком Иркутску от Эн+. Компания постоянно работает над повышением инфраструктурного и культурного уровня городов Сибири, проводя и поддерживая масштабные события, среди которых «Балет на Байкале», выставка «Далай\море», гастроли московских театров в Сибири… Развитие культуры – одно из приоритетных направлений социальной политики энергохолдинга, заложенное еще его основателем Олегом Дерипаской.

По словам Георгия Кузьмина, заместителя председателя правительства Иркутской области, Эн+ в очередной раз подтвердил статус социально ориентированной компании. А сам фестиваль стал отличным примером синергии, которая рождается при взаимодействии региональной власти и крупного бизнеса. «Мы очень рады, что столь грандиозный фестиваль проходит вновь, – поделился Георгий Кузьмин. – Культура и жизнь едины».

«Я рад, что мир меняется»

«Горячим сердцем» фестиваля «Энергия+» стала секция «Лекторий». Здесь в течение трех дней можно было увидеть и услышать знаменитых сценаристов, писателей и блогеров: Павла Басинского, Шамиля Идиатуллина, Асю Володину и других. Иркутян, интересующихся современной культурой и искусством, ждали лекции о литературе и кино, паблик-токи, автограф-сессии.

Так, в первый день фестиваля, 12 июля, с иркутянами встретились автор документального исследования «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев и актер нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев.

Роберт, который в конце восьмидесятых и сам, будучи подростком, состоял в одной из молодежных группировок, подробно описал «казанский феномен» в своей документальной книге. По его словам, тогда Казань была «бандитской», а сегодня стала современным туристическим городом. «Раньше все в Питер уезжали на майские праздники, а сейчас – и в Казань едут. Я рад, что мир меняется. Такая дружелюбность города мне по душе. Я вообще за добро», – поделился Роберт Гараев.

Лев Зулькарнаев рассказал о своей работе над ролью в сериале «Слово пацана». Актер признался, что сам он – «хрупкий тепличный цветочек», поэтому вживаться в образ Зимы было для него непростой, но интересной профессиональной задачей. Стать «заложником одной роли» Лев не боится. Главное, по его словам, – получать удовольствие от работы: «Даже если будет пять одинаковых историй подряд и мне это будет радостно делать – все равно. Но на самом деле судьба посылает мне очень разнополярные роли. Это большая удача».

Рассуждая на тему «отцов и детей», Лев отметил, что его поколение (а актер родился в 2000 году) обладает большей внутренней свободой – свободой мышления, свободой духа. «Она может быть во благо, но часто оборачивается потерей морали, – отметил актер. – Это любопытствующее поколение, оно более токсичное, более жестокое, ироничное в отношении каких-то вещей. Но главное – это свобода, да, которая становится либо благом, либо грехом».

«Главное в тексте – смысл»

По-настоящему ярким событием фестиваля стала и творческая встреча – впервые в Иркутске! – с писательницей, телеведущей, литературным критиком Татьяной Толстой. На паблик-ток с любимым автором собрались сотни поклонников. Как отметил модератор встречи, публицист, блогер, кандидат исторических наук Сергей Шмидт, «увидеть Татьяну Толстую вживую – важное культурное событие».

На встрече писательница поделилась своим мнением о классической литературе («Все наши классики – божественны»), сибирских авторах («Вампилов – гений!»), подробно рассказала о своем читательском и писательском опыте. По ее словам, процесс создания текста – занятие странное, непонятное и «немножко сумасшедшее»: «Тебя охватывает мечта, вдохновение. Состояние это вызвано каким-то сюжетом, событием. Начинается «литературное словоизвержение». Слово должно выйти, определенным образом сложиться и попасть на бумагу. Если ты ошибся, упустил что-то – текст не получится».

Писательница рассказала, что у нее немало таких литературных попыток: начал, середин, отдельных фраз, которые могли бы стать книгами, но не стали. По словам Татьяны Толстой, в любом тексте главное – это смысл, все делается ради него. «Я к текстам отношусь трепетно. Терпеть не могу бессмысленную литературу и абсурд. Если у меня не получается написать нечто осмысленное, что мне самой бы понравилось, работа остается в черновиках. Это одна из причин, по которой я сейчас ничего не пишу. Скорее всего, к художественной прозе я не вернусь», – заявила она.

«В культуре – сила»

В секции «Киносцена» у иркутян и гостей города была отличная возможность посмотреть новое российское кино, а еще – пообщаться с любимыми актерами.

Так, 12 июля иркутяне встретились с заслуженной артисткой России, актрисой театра и кино, продюсером Викторией Исаковой. Она рассказала о своих последних работах, в том числе о съемках в фильме «Сто лет тому вперед». Именно эту картину зрители смогли посмотреть после завершения творческой встречи.

Разговор о жизни, творчестве, работе в театре и кино получился теплым и душевным. Иркутяне и гости города остались от встречи в восторге. Одна из зрительниц даже призналась, что прилетела из Санкт-Петербурга в Иркутск специально для того, чтобы пообщаться с любимой актрисой на площадке фестиваля «Энергия+».

По словам Виктории Исаковой, именно кинематограф дает большие возможности для продвижения творчества актеров. «Театр – это элитарное искусство. Кино же мы смотрим в каждом уголке страны. Вы знаете меня именно благодаря ему. Театр создает, кино – эксплуатирует артиста», – считает Виктория.

13 июля с иркутянами встретился Алексей Чадов, один из самых разноплановых российских актеров, который сейчас активно пробует себя в новой роли – кинорежиссера. Он провел паблик-ток с обсуждением фильма «Культурная комедия», поделился воспоминаниями о своих самых ярких ролях, порассуждал о роли культуры в развитии личности.

Сам Алексей вырос в непростые девяностые, когда культурные институции пребывали в глубоком кризисе. Но даже в те годы Чадов имел возможность соприкасаться с прекрасным – через небольшой детский театр в своем районе. «В культуре – сила, – заявил он. – Поверьте, мне есть чем сравнивать. Я дитя девяностых – там, где я жил, культуры не было вообще. И этот наш маленький детский театр был оазисом культуры. Туда все мамы приводили своих детей, чтобы хоть чуть-чуть напитаться. Культура – на первом месте».

Алексей также поделился советами с теми, кто находится в начале творческого пути. По его мнению, социальные сети сегодня открывают молодым людям большие возможности, каких не было раньше. «Мы начинали в девяностые, когда не было сотовых телефонов. А сейчас, создавая свой аккаунт в соцсетях, вы можете считать, что это ваша сцена, ваша первая площадка. Вы можете там себя показать, – пояснил Чадов. – Нужно выделяться, нельзя сидеть в тени. Как говорили мои известные учителя: “Скромность – это самый короткий путь к неизвестности”».

«Я за любовь, за мир, за счастье»

Финальным аккордом фестиваля «Энергия+» стала творческая встреча с актером и общественным деятелем Гошей Куценко. Иркутяне остались в полном восторге от искреннего, душевного и откровенного общения с любимым артистом, которое продлилось почти два часа.

Рассказывая о своем творческом пути, Гоша Куценко отметил, что начинал с ролей брутальных парней в боевиках. Но заложником образа не стал – во многом благодаря театру, где он чаще выступает в роли комедийного актера. «Чтобы играть брутального парня, нужно следить за своим телом, а я, честно скажу, человек ленивый, – признался Гоша. – Если занимаюсь спортом, то – игровым: волейбол, баскетбол… Я считаю, что боевики – это удел молодых актеров. Те, кто постарше, должны уметь веселить. Жанр комедии требует остроты ума, постоянного поиска».

Гоша Куценко ответил на множество вопросов зрителей. Например, поделился, какие книги, по его мнению, обязательны для прочтения. В список вошли Библия, Конституция Российской Федерации и отечественная классика. «Достоевский, Чехов мой любимый. Я считаю, каждый должен читать рассказы Чехова и как минимум парочку выучить наизусть», – убежден Гоша.

«Философским» назвал актер вопрос о решениях и судьбе: «Действует человек сам? Или всё в жизни предопределено?» – спросили актера. Гоша Куценко ответил, что не верит в гадания, но верит в человека: «Конечно, от обстоятельств, в которых он появился на свет, зависит диапазон возможностей, но мне кажется, что человек все же сам определяет свой путь и зависит от своих моральных решений».

По словам актера, энергию ему дает общение с людьми, искусство, творчество, позитивные мысли: «Больше всего “творческих калорий” получаешь, когда придумываешь что-то интересное, когда получается работа в кино, в театре, когда есть отклик, – рассказал он. – Для меня вообще главное – материал, идея. Вопрос ставки, заработка – всегда второй, такая у меня позиция».

Сегодня Гоша Куценко с особым удовольствием работает над семейными фильмами. По его словам, одна из главным проблем современного человека – одиночество. «Мы живём и в какой-то момент понимаем, что мы одиноки. Это чувство опасное. На мой взгляд, человек должен чувствовать: он не один. Иначе зачем бы Господь столько нас наплодил? Мне кажется, люди созданы на Земле, чтобы каждый испытывал счастье от общения с другими. Я на этот вектор нацелен: я за любовь, за мир, за счастье».

Иван Рудых