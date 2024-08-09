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Праздник продолжается. Фестиваль соломенных скульптур продлится в Иркутске до конца лета

В дни фестиваля «Энергия+» набережная Ангары вновь превратилась в настоящую галерею современного искусства под открытым небом. Фестиваль соломенных скульптур на бульваре Гагарина стал одним из главных событий «Энергии+» и, как и прошлым летом, произвел настоящий фурор.

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Темой этого года стали «Соломенные истории». Мир сказок, литературы и философии стал источником вдохновения для десяти мастеров из Красноярска, Екатеринбурга, Омска, Перми, Иркутска и других городов России. Художники творили с использованием современных технологий: макеты скульптур и инсталляций создавал искусственный интеллект. «Солома – это не просто природный материал, это символ силы, красоты и хрупкости природы. В руках мастеров и при поддержке искусственного интеллекта она превращается в нечто поистине волшебное», – отметили организаторы фестиваля.

Соломенные арт-объекты и инсталляции – отличный источник творческого вдохновения. Они пробудут на набережной до конца лета – у иркутян и гостей города есть прекрасная возможность познакомиться с «Соломенными историями»: присоединиться к «Семейству на отдыхе», увидеть «Книжного кита» и «Проводника в страну чудес», провести время «Под крылом ангела», получить заряд позитива и сделать отличные фотографии.


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