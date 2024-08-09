«Наша ценность – это наши сотрудники» – Сергей Меркурьев, «СтройПроектСервис»

Идти своей дорогой, чувствовать рынок и заботиться о сотрудниках – таков рецепт успеха компании от генерального директора ООО «СтройПроектСервис» Сергея Андреевича Меркурьева.

Сергей Меркурьев. фото - А.Федорова

– «СтройПроектСервис» работает на рынке 16 лет. Когда мы начинали, на слуху у всех были совсем другие компании – из гражданского, жилищного строительства. Но мы шли своей дорогой.

За это время «СтройПроектСервис» вырос в несколько раз, получил уникальный опыт работы на севере, в удаленных локациях, в том числе таких, где нет круглогодичного сообщения с «большой землей». И сегодня мы хорошо известны в своей отрасли – промышленного строительства.

Мы продолжаем развиваться. Ставим новые цели. Например, сейчас создаем крупные объекты главным образом для горнодобывающей промышленности, для нефтегазодобычи. Хотелось бы освоить и новые отрасли – поработать в нефтехимии, например.

В планах также выйти на такой уровень, чтобы заказчики сами приглашали нас сотрудничать, без тендерных процедур. Мне кажется, мы скоро к такому придем.

Еще хочется конкурировать с иностранными предприятиями, работающими на российском рынке. У нас для этого достаточно компетенций.

Мы адаптируемся к изменениям. Следуем современным трендам, всегда готовы совершенствоваться. Не опираемся на стереотипы. Чувствуем рынок – и в этом наша сила.

И, конечно, наша главная ценность – это наши сотрудники. Мы взращиваем своих специалистов, даем им возможности карьерного развития. Многие наши руководители выросли вместе с компанией. Поэтому каждый чувствует свою причастность к общему делу.

Вот уже 16 лет «СтройПроектСервис» развивает отечественную промышленность, строя сложные, подчас уникальные объекты в непростых условиях Севера. Мы расскажем о флагманских проектах компании. Далее

В честь Дня строителя я желаю прежде всего хороших отношений: в семье и в коллективе. Чтобы на работу было приходить радостно.

И пусть у нас всегда будет много работы. Ведь это означает, что страна развивается, крепнет, становится сильнее и богаче. Чем больше строек, чем они сложнее и масштабнее – тем интереснее нам, строителям, жить.

И, конечно, желаю, чтобы вокруг было больше доброты, больше человечности в отношениях. Это то, что всех нас поддерживает, дает веру в будущее и силы в настоящем.

С праздником!