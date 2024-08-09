Уникально. Экстремально. Стратегически важно. 7 флагманских проектов компании СтройПроектСервис»

Вот уже 16 лет «СтройПроектСервис» развивает отечественную промышленность, строя сложные, подчас уникальные объекты в непростых условиях Севера. Мы расскажем о флагманских проектах компании.

1. «Восток Ойл»

Что строит компания: 100 километров нефтепровода от нефтеперекачивающей станции до порта Бухта Север и приёмо-сдаточный пункт в порту

Где: мыс Диксон, Арктика

Руководитель проекта: Роман Бакашвили

– «СтройПроектСервис» строит нефтепровод от нефтеперекачивающей станции до порта Бухта Север и приемо-сдаточный пункт в порту, где нефть будет храниться, где будет вестись ее учет, проводиться оценка качества, откуда она будет поступать дальше на нефтеналивной терминал.

Это уникальный объект в масштабах страны, а может, и мира: Бухта Север открывает дорогу для транспортировки российской нефти танкерами через Северный морской путь. А для нашей компании это самый дорогой, логистически сложный, ресурсоемкий и ответственный проект на сегодняшний день. Суммарная стоимость только нашего участка работ – 85 млрд рублей. В этом году у нас на объекте ежемесячно трудятся более 800 человек, 150 единиц техники и 500 единиц оборудования. В общей сложности, с учетом перевахтовки персонала, на проекте задействовано более 3500 человек. А в 2025 году эти цифры вырастут еще в полтора раза.

Моя задача как руководителя проекта наладить все процессы так, чтобы стройка работала бесперебойно, начиная с мобилизации ресурсов и запуска строительных работ. Из-за удаленности объекта доставка работников, подвоз любого оборудования, материалов может занимать один-два месяца, поэтому критически важно уметь безошибочно планировать деятельность участка на месяцы вперед.

Подписав договор в марте 2023 года, в мае мы уже запустили в работу первую очередь городка на 150 жилых мест, а сегодня у нас работают три производственные площадки и четыре вахтовых городка на 1000 человек, к осени будет 1400 мест. И это не просто вагончики, а комфортные общежития. У каждого работника есть доступ в интернет.

Конечно, климат и вообще природные условия здесь – сложные: полярная ночь и полярный день по полгода, морозы, метели. А еще – долгая разлука с семьей. Но мы стремимся компенсировать эти трудности очень хорошими зарплатами, щедрыми премиями и достаточным временем для отдыха в межвахту. К тому же, как говорят наши специалисты, для них это крайне ценный опыт работы, да и приятно чувствовать свою причастность к исторической в буквальном смысле стройке.

Вдохновляют и возможности карьерного роста: я сам восемь лет назад начинал плотником-бетонщиком, через год стал мастером СМР, еще через год – начальником участка, а в 2021 году уже возглавил свой первый проект «Новопортовское НГКМ». В 2023-м мне доверили запуск с нуля проекта «Восток Ойл».

Работая в «СтройПроектСервис» уже много лет, я каждый год вижу, как в арсенале компании появляется все более технологичное оборудование, все новые методы работы. На проект «Восток Ойл», в частности, мы специально приобрели импортное пневмоударное оборудование для бурения скального грунта, планируем сварку резервуаров методом подращивания (сначала сваривается крыша и верхний пояс, а далее конструкция поднимается домкратами и поочередно ввариваются следующие пояса резервуара). Применяем новые виды автоматической сварки трубопроводов.

Компания быстро растет, что важно, быстро учится, перенимает передовые практики и в производстве, и в охране труда у своих заказчиков, таких как Роснефть, Газпром. Меня такой темп перемен просто поражает!

2. Месторождения Лодочное и Тагульское

Что строиткомпания: обустройство месторождения, монтаж установки подготовки нефти (УПН)

Где: север Красноярского края, Заполярье

Руководитель проекта: Александр Дракин

– На Лодочном месторождении мы строили установку подготовки нефти (УПН). На ней аккумулируется вся нефть с месторождения: здесь она проходит несколько режимов очистки и превращается в товарную. Чтобы был понятен масштаб работ, скажу в цифрах: это 16 тысяч свай, 9 тысяч тонн металла, 100 километров трубы. Стоимость проекта Лодочное – 8,5 миллиарда рублей. В 2024 году мы завершаем этот проект и переходим на Тагульское месторождение, где наша задача – построить примерно такую же УПН объемом на 5,5 тысяч кубометров, начиная от свайного основания и заканчивая общим благоустройством территории.

Сейчас на обоих проектах работает около 500 человек – 370 на Лодочном и примерно 150 на Тагульском. На пике работ на Тагуле будет работать также 500 человек.

Месторождения находятся в Заполярье. Это значит, что зимой – полярная ночь: чуть-чуть светлеет к часу дня, после двух – снова темнота. Как у нас говорят: идешь на обед – рассвет, идешь с обеда – закат. Поэтому рабочая площадка освещается круглые сутки. Морозы бывают до -60° и ниже. Понятно, что при таких температурах работы на открытом воздухе не ведутся, люди остаются в общежитиях, техника – в боксах. Работает только сварочный цех. Сейчас, летом, наоборот – полярный день. Круглые сутки ходим в солнцезащитных очках, на окна вешаем специальные затемняющие шторы. Жара.

Как и у коллег, работающих на Таймыре, логистика нашего проекта жестко ограничена сезонностью – надо все просчитать, чтобы успеть завезти необходимое по зимнику или баржей по реке. Но, в отличие от них, мы строим не линейный объект, а работаем на стационарной площадке – размером примерно 500 на 700 метров. А значит, у нас нет ограничений по перемещению техники, мы работаем круглый год – тогда как линейные объекты в заполярной тундре строить можно только в холодное время года, чтобы не повреждать тонкий слой почвы.

При этом бытовые условия у нас вполне комфортные. На Лодочном месторождении – три общежития: два для рабочих, и одно – со штабом на первом этаже – для инженерного состава. В каждом – санузлы, душевые кабины. Есть в городке свой банно-прачечный комплекс с профессиональным оборудованием. Есть даже спортзал. Правда, у нас он самодельный, но на новые проекты «СтройПроектСервиса» завозят уже фабричные. Например, на Тагул мы будем заказывать покупное спортивное оборудование. То есть условия проживания на вахте у нас с каждым годом, с каждым новым проектом улучшаются.

3. Северо-Комсомольское месторождение

Что строит компания: резервуарный парк

Где: ЯНАО, 170 км до Полярного круга, 800 км до города Ноябрьска

Руководитель проекта: Григорий Грунин

– На Северо-Комсомольском месторождении мы построили резервуарный парк. По сути, это временное хранилище: сюда, после предварительной подготовки, поступает добытая из скважины нефть, здесь ведется ее учет и отсюда она уже подается в нефтепровод.

Это глобальная стройка: мы возвели в общей сложности 12 резервуаров. Восемь из них – «десятитысячники», объемом 10 тысяч кубических метров. Впервые наша компания строила резервуары таких объемов. Еще два – «трехтысячники» и два – противопожарные. Сегодня они все уже работают.

Заходили на объект мы в 2020 году. Поскольку месторождение молодое, его разработка началась не так давно, мы приехали в буквальном смысле в чистое поле. Точнее, в тундру. Оценили площадку – и работа закипела: геодезисты выставляют отметки для привязки объектов, механики заказывают и принимают технику, поступают вагончики, заезжают первые строители, которые обустраивают жилой городок, чтобы основной состав, прибывающий на строительство объекта, не отвлекался на бытовые мелочи, а сразу заселялся, переодевался, обедал в столовой, проходил инструктаж и приступал к работе. В этом плане вахта сегодня разительно отличается от вахты, скажем, 15-20-летней давности. Рабочим не надо думать, где помыться, где одежду постирать, как убраться на территории – для этого есть уже все необходимые условия, службы, коменданты, готовые принять бригаду в любое время суток.

Поскольку сегодня проект находится в стадии завершения, сейчас у меня на площадке 160 человек. На пике стройки было больше.

С точки зрения логистики, особенно по сравнению с нашими проектами на Ванкоре, Севком – вполне доступный объект. Буквально в 100-150 километрах от месторождения находится самый молодой город страны – Губкинский. До более крупного Ноябрьска – почти 800 километров, но к нам проложена круглогодичная дорога, поэтому проблем с поставками нет.

Но работа в любом случае требует концентрации – и от меня как от руководителя, и от инженеров, и от рабочих. Потому что сделать ее надо в срок, качественно, а главное – безопасно. Чтобы наши сотрудники вернулись домой, к семьям, живыми-здоровыми.

Я работаю в «СтройПроектСервисе» уже девять лет. И все девять – на вахте: затягивает. Немало людей планируют поездить вахту на годик-два, а остаются надолго. Здесь, конечно, не получится работать так, как в городе: с 9 до 18, потом выключил компьютер или станок – и домой, к жене, к ужину. В пятницу не прикидываешь, как провести выходные – их тут просто нет. Но я, как человек в прошлом военный, ценю в такой работе сплоченность коллектива, когда люди притираются и становятся единым целым, когда я как руководитель «ращу» буквально каждого. Чтобы понять эту специфику, мне кажется, надо самому побывать на вахте.

4. «УППГ Уренгой»

Что строит компания: установку предварительной подготовки газа Уренгойского месторождения

Где: Ямало-Ненецкий автономный округ

Руководитель проекта: Валерий Житников

– УППГ расшифровывается как установка предварительной подготовки газа. А по большому счету – это целый завод, где газоконденсатную смесь, поступающую с Уренгойского месторождения, разделяют на фракции, очищают от примесей, охлаждают и готовят для подачи в газопровод. Мы ведем строительство с нулевой отметки: до нас была только отсыпана площадка. Мы же занимались буровыми работами, забивали сваи, монтировали все металлоконструкции, трубопроводы, оборудование.

С момента погружения первой сваи до испытаний оборудования прошло два года. За это время мы забили порядка 10 тысяч свай, установили две тысячи тонн металлоконструкций, сварили 20 тысяч стыков, уложили 100 километров силового кабеля и примерно столько же кабеля КИП для управления оборудованием. В общей сложности мы прошли 12 строительных этапов. Самым главным был второй – он включал в себя более 50 технологических позиций!

На пике работ от нашей компании на объекте было занято примерно 450 человек. Сейчас уже меньше: мы на финишной прямой, сейчас занимаемся мелкими доработками, устранением замечаний.

Я работаю в СПС девять лет, но каждый раз, когда завершаешь объект, охватывает особое чувство: ты приходишь на объект – еще ничего нет, ровная площадка (а где-то и ее нет – лес стоит), и вот ты сдаешь работу: на том же самом месте – эстакады, компрессоры, дороги, пункты управления. И каждый раз сам удивляешься.

Этот момент, мне кажется, тоже привлекает людей на такие стройки – не только зарплата. Хотя и заработки здесь хорошие. Нравится сам процесс – когда из ничего появляется огромное, сложное производство. И со временем уже не представляешь себя на работе в городе, в офисе.

5. Чаяндинское и Верхнечонское месторождения

Что строит компания: обустройство кустовых площадок, дорога к месторождению

Где: Республика (Саха) и Катангский район Иркутской области

Руководитель проекта: Владимир Хайрулинов

– Чаяндинское месторождение представлять не надо: оно у всех на слуху. Это исток магистрального газопровода «Сила Сибири», его главная ресурсная база. Компания «СтройПроектСервис» как подрядчик начала работать на месторождении с 2019 года, когда добыча стала расширяться и потребовались новые кустовые площадки. Мы занимались реконструкцией кустов скважин и установок подготовки нефти, строительством 70 километров напорного нефтепровода, инженерной подготовкой 14 объектов.

А сейчас аналогичные работы будем вести на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении. С января по май мы успели подготовить две кустовые площадки и передать их буровым бригадам. В данный момент занимаемся выводом месторождения из автономии – вырубаем лес и строим 42 километра дороги, которые соединят «Верхнечонку» с существующей дорожной сетью. По этой дороге повезут необходимое оборудование, материалы, рабочих на вахту.

А пока мы сами живем в условиях почти полной автономии – добраться к месту нашей дислокации можно либо вертолетами, либо вездеходной техникой. Именно так приезжают наши сотрудники на вахту. Технику: бульдозеры, экскаваторы, самосвалы – мы доставили еще зимой. Продукты, воду, срочные запчасти доставляют по воздуху. Более габаритные грузы – вездеходами. Даже связи у нас практически нет – только рации да спутниковый телефон. С другой стороны, это сильная мотивация – чем быстрее построим дорогу, тем быстрее придет к нам цивилизация (улыбается).

Темп мы и правда взяли стахановский: строим примерно по два километра в неделю. При том что на этой стройке заняты всего около 100 человек. К 1 ноября мы должны объект сдать.

Конечно, такая работа невозможна была бы без закаленного коллектива. У нас самые стойкие, самые подготовленные сотрудники. Основной костяк – это люди, которые по восемь-девять лет со «СтройПроектСервисом». Они и раньше работали в походных условиях, имеют необходимые опыт и знания, как налаживать быт, как запускать проект с нуля. Сейчас такие условия в диковинку.

6. «Сухой Лог»

Что строит компания: инфраструктуру месторождения (подъездные дороги, склады ГСМ)

Где: Бодайбинский район Иркутской области

Руководитель проекта: Константин Каретников

– «СтройПроектСервис» уже много лет сотрудничает с золотодобывающей компанией «Полюс». Когда-то мы строили дамбу и хвостохранилище (хранилище для отходов, образующихся в результате обогащения золота – прим. ред.). А в прошлом году выиграли контракт на устройство дороги, по которой тяжелые карьерные самосвалы повезут золотую руду на обогатительную фабрику Вернинского ГОКа. Именно там первое время будут извлекать драгметалл из Сухого Лога, пока на месторождении не построят свою.

Все материалы: металлоконструкции, железо, арматуру, цемент, технику и оборудование – мы завозим с большой земли по зимнику либо по «высокой воде» по Витиму в период северного завоза. То есть нам надо учитывать логистическую паузу весной и осенью.

Под моим началом на проекте работают 250 человек. Почему-то считается, что на строительстве дорог особых умений не надо, но на самом деле, квалификация рабочих должна быть высокой – как иначе можно управлять тяжелым бульдозером, экскаватором? И у нас подобраны именно такие сотрудники. За пять месяцев наше подразделение переместило миллион кубометров горной породы, уложило земляное полотно для трассы. А наши диспетчеры?! Всегда знают, где какой самосвал, где какой экскаватор работает, на каком участке.Не могу не упомянуть и бригадиров: от них зависит не только то, как бригада работает, но и какая атмосфера складывается в коллективе.

Конек «СтройПроектСервиса» – это отношение к сотрудникам. В копании считают, что на вахте, вдали от дома, люди все равно должны жить в условиях, приближенных к домашним. Это благоустроенные общежития, вся необходимая инфраструктура – бани, столовые, это свои повара и не просто трехразовое питание, а с выбором блюд.

Конечно, люди, которые сюда приезжают, понимают, куда они едут, что такое север. И могу сказать, что кого-то он своими безлюдными просторами, морозами и метелями отталкивает, а кого-то, наоборот, привлекает. Немаловажный фактор – наша компания дает возможность людям вырасти, набраться опыта, который мало где можно получить. Ну и, конечно, хорошая заработная плата.

7. «Святогор»

Что строит компания: обогатительную фабрику по переработке медно-железно-ванадиевых руд

Где: Свердловская область

Руководитель проекта: Павел Шестаков

– С 2023 года «СтройПроектСервис» строит обогатительную фабрику по переработке медно-железно-ванадиевых руд на севере Свердловской области. Это первый наш объект такой сложности, который мы сдаем под ключ – производство вместе со всей сопутствующей инфраструктурой: складами, общежитиями, подъездными путями, вспомогательными объектами.

Здесь будет перерабатываться руда с нового карьера нашего заказчика. Ванадий используют в аэрокосмической, оборонной, энергетической и автомобильной промышленности, его добавляют в сталь для прочности. То есть наш проект имеет стратегическую важность для страны.

Для нас это очень ответственный проект – примерно 20 позиций, соединенных галереями, работа на которых идет одновременно. Сейчас на участке находятся 600 человек. Работаем в две смены. Многие операции мы делаем здесь впервые – например, непрерывную заливку бетона в 1600 кубометров.

Конечно, на таком сложном объекте периодически возникают трудности. Но это своего рода точки роста. Ищем выход, решаем проблему, строим дальше. Тут, конечно, огромную роль играют сотрудники, инженеры, руководители участков – они буквально с головой погружаются в каждый проект, болеют за него.

А еще наш проект наглядно показывает, как изменились условия для персонала: если раньше рабочие жили в вагончиках, то сейчас мы строим модульные общежития – теплые, светлые, чистые комнаты. Достаточно душевых, санузлов. Три сауны, спортзал, столовая.

Но что мне особенно дорого – это то, что в нашей компании ни для кого не закрыты двери к профессиональному росту – вне зависимости от образования и изначальной специальности. Если надо – научат, направят. Наши руководители подразделений, участков, проектов сами выросли из мастеров. Я когда-то пришел в «СтройПроектСервис» геодезистом, потом решил сменить направление и был готов уходить в мастера, но меня поставили сначала прорабом на проекте в Уренгое, а теперь я сам возглавляю проект. Если человек хочет работать, если проявляет себя – его у нас непременно заметят.

«Наша ценность – это наши сотрудники»

Идти своей дорогой, чувствовать рынок и заботиться о сотрудниках – таков рецепт успеха компании от генерального директора ООО «СтройПроектСервис» Сергея Андреевича Меркурьева.

Сергей Меркурьев. фото - А.Федорова

– «СтройПроектСервис» работает на рынке 16 лет. Когда мы начинали, на слуху у всех были совсем другие компании – из гражданского, жилищного строительства. Но мы шли своей дорогой.

За это время «СтройПроектСервис» вырос в несколько раз, получил уникальный опыт работы на севере, в удаленных локациях, в том числе таких, где нет круглогодичного сообщения с «большой землей». И сегодня мы хорошо известны в своей отрасли – промышленного строительства.

Мы продолжаем развиваться. Ставим новые цели. Например, сейчас создаем крупные объекты главным образом для горнодобывающей промышленности, для нефтегазодобычи. Хотелось бы освоить и новые отрасли – поработать в нефтехимии, например.

В планах также выйти на такой уровень, чтобы заказчики сами приглашали нас сотрудничать, без тендерных процедур. Мне кажется, мы скоро к такому придем. Еще хочется конкурировать с иностранными предприятиями, работающими на российском рынке. У нас для этого достаточно компетенций.

Мы адаптируемся к изменениям. Следуем современным трендам, всегда готовы совершенствоваться. Не опираемся на стереотипы. Чувствуем рынок – и в этом наша сила.

И, конечно, наша главная ценность – это наши сотрудники. Мы взращиваем своих специалистов, даем им возможности карьерного развития. Многие наши руководители выросли вместе с компанией. Поэтому каждый чувствует свою причастность к общему делу.

В честь Дня строителя я желаю прежде всего хороших отношений: в семье и в коллективе. Чтобы на работу было приходить радостно.

И пусть у нас всегда будет много работы. Ведь это означает, что страна развивается, крепнет, становится сильнее и богаче. Чем больше строек, чем они сложнее и масштабнее – тем интереснее нам, строителям, жить.

И, конечно, желаю, чтобы вокруг было больше доброты, больше человечности в отношениях. Это то, что всех нас поддерживает, дает веру в будущее и силы в настоящем.

С праздником!