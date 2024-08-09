Новые продукты от КонсультантПлюс: Готовые решения (Проф) для юриста, бухгалтера и кадрового специалиста

Компания "КонсультантПлюс" выпустила три новых продукта по популярным темам, которые вызывают много вопросов у специалистов:
- "Готовые решения (Проф). Налог на добавленную стоимость";
- "Готовые решения (Проф). Кадры (прием на работу)";
- "Готовые решения (Проф). Купля-продажа и поставка".
Готовые решения (Проф) - это фирменные авторские материалы КонсультантПлюс с полезной информацией о том, как действовать в той или иной ситуации:
- простые и понятные ответы на актуальные вопросы;
- рекомендации, как действовать;
- нюансы различных ситуаций;
- практические примеры;
- формы и образцы документов;
- ссылки на дополнительные материалы по теме.
Все материалы ежедневно обновляются!
Продукт "Готовые решения (Проф). НДС" - это свыше 120 материалов по налогу на добавленную стоимость, где рассмотрены:
- особенности заполнения декларации по НДС;
- вычеты по НДС;
- заполнение счетов-фактур, в том числе корректировочных;
- детали ведения раздельного учета;
- нюансы восстановления, возмещения НДС;
- принятие к вычету НДС налоговым агентом
и многое другое.
Продукт "Готовые решения (Проф). Кадры (прием на работу)" - это свыше 120 материалов, посвященных процедуре и нюансам приема на работу:
- как заключить трудовой договор;
- как оформить срочный трудовой договор;
- какие есть нюансы приема на работу иностранных граждан;
- как принять на работу внутренних и внешних совместителей;
- какие есть особенности приема на работу дистанционных работников;
- как установить испытательный срок при приеме на работу;
- как вести трудовые книжки в бумажном и электронном виде
и многое другое.
Продукт "Готовые решения (Проф). Купля-продажа и поставка" - это свыше 120 материалов о договорах поставки и купли-продажи, а также связанных с ними договорах комиссии и агентирования.
Из готовых решений специалисты узнают, например:
- об особенностях составления отдельных видов договоров;
- как заключить, изменить и расторгнуть договоры купли-продажи и поставки;
- как составить посреднические договоры;
- как составить договор купли-продажи недвижимости;
- как возместить убытки по отдельным видам договоров;
- как взыскать неустойку и составить претензию
и многое другое.
В Готовых решениях (Проф) освещены не только общие, но и специальные вопросы. Есть ссылки на правовые акты и письма госорганов. В Готовых решениях (Проф) для юристов приводятся позиции судов по неочевидным вопросам, возникающим на практике.
3 новых продукта расширяют линейку Готовых решений (Проф) КонсультантПлюс. Всего в линейке уже 6 таких продуктов. Материалы помогают быстро разобраться в ситуации, понять, как действовать, как правильно заполнить документы.
|Тел.: (3952) 22-33-33, 53-28-53.
E-mail: info@irkcons.ru.
Сайт: www.irkcons.ru.
|Присоединяйтесь!
Новости, анонсы, обзоры
от КонсультантПлюс.
Cообщество в Telegram.