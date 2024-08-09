Новые продукты от КонсультантПлюс: Готовые решения (Проф) для юриста, бухгалтера и кадрового специалиста

Компания "КонсультантПлюс" выпустила три новых продукта по популярным темам, которые вызывают много вопросов у специалистов:

- "Готовые решения (Проф). Налог на добавленную стоимость";

- "Готовые решения (Проф). Кадры (прием на работу)";

- "Готовые решения (Проф). Купля-продажа и поставка".

Готовые решения (Проф) - это фирменные авторские материалы КонсультантПлюс с полезной информацией о том, как действовать в той или иной ситуации:

- простые и понятные ответы на актуальные вопросы;

- рекомендации, как действовать;

- нюансы различных ситуаций;

- практические примеры;

- формы и образцы документов;

- ссылки на дополнительные материалы по теме.

Все материалы ежедневно обновляются!

Продукт "Готовые решения (Проф). НДС" - это свыше 120 материалов по налогу на добавленную стоимость, где рассмотрены:

- особенности заполнения декларации по НДС;

- вычеты по НДС;

- заполнение счетов-фактур, в том числе корректировочных;

- детали ведения раздельного учета;

- нюансы восстановления, возмещения НДС;

- принятие к вычету НДС налоговым агентом

и многое другое.

Продукт "Готовые решения (Проф). Кадры (прием на работу)" - это свыше 120 материалов, посвященных процедуре и нюансам приема на работу:

- как заключить трудовой договор;

- как оформить срочный трудовой договор;

- какие есть нюансы приема на работу иностранных граждан;

- как принять на работу внутренних и внешних совместителей;

- какие есть особенности приема на работу дистанционных работников;

- как установить испытательный срок при приеме на работу;

- как вести трудовые книжки в бумажном и электронном виде

и многое другое.

Продукт "Готовые решения (Проф). Купля-продажа и поставка" - это свыше 120 материалов о договорах поставки и купли-продажи, а также связанных с ними договорах комиссии и агентирования.

Из готовых решений специалисты узнают, например:

- об особенностях составления отдельных видов договоров;

- как заключить, изменить и расторгнуть договоры купли-продажи и поставки;

- как составить посреднические договоры;

- как составить договор купли-продажи недвижимости;

- как возместить убытки по отдельным видам договоров;

- как взыскать неустойку и составить претензию

и многое другое.

В Готовых решениях (Проф) освещены не только общие, но и специальные вопросы. Есть ссылки на правовые акты и письма госорганов. В Готовых решениях (Проф) для юристов приводятся позиции судов по неочевидным вопросам, возникающим на практике.

3 новых продукта расширяют линейку Готовых решений (Проф) КонсультантПлюс. Всего в линейке уже 6 таких продуктов. Материалы помогают быстро разобраться в ситуации, понять, как действовать, как правильно заполнить документы.