Газета Дело

ВЭФ-2024
Первый зампред Сбера назвал драйверы роста торговли России и Китая
МегаФон подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Иркутской области в сфере цифровой экономики
Сбер и Республика Бурятия объединяют усилия по развитию технологий искусственного интеллекта в регионе
Все материалы сюжета
Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании Образование Эксперты

РУСАЛ проведет экологический марафон «День реки» Шелехове

Ежегодные экологические акции под эгидой «Дня реки» пройдут в 14 городах России с 7 по 29 сентября и соберут тысячи добровольцев.

Во время марафона эковолонтеры собирают мусор вдоль рек рядом с излюбленными местами отдыха местных жителей. Сбор мусора проходит в необычных форматах экологических квестов, когда команды волонтеров соревнуются в объеме собранного мусора и сортировке отходов. Во всех регионах обязательно используется разделение собираемого мусора по фракциям, доступным к переработке в регионе присутствия – это делают волонтёры прямо во время сборов. Доступные фракции, в зависимости от региона, делятся на следующие категории: пластик, пластиковые крышки, жесть, алюминий, картон, стекло, батарейки, несортирумое сырье.

В прошлом году участниками акции стали 2000 корпоративных волонтёров, которые собрали 37 тонн отходов.

«Экология и вопросы сохранения окружающей среды уже давно стали неотъемлемой частью современной корпоративной культуры и находятся в фокусе внимания РУСАЛа, являясь приоритетом Стратегии устойчивого развития 2035. Основная цель проведения «Дня реки» — не просто вовлечь сотрудников РУСАЛа в волонтёрскую деятельность, но и обратить внимание властей, местных сообществ и бизнеса на проблему загрязнения рек и водоёмов. Очень важно продолжать поддерживать традицию развития экологической культуры и экологичного образа жизни среди территорий присутствия компании. Так мы не только помогаем городам стать лучше, но и формируем новые стандарты у жителей», — отметила Елена Мякотникова, директор по устойчивому развитию РУСАЛа.

В течение сентября экологические квесты объединят городских и корпоративных волонтёров РУСАЛа на прибрежных территориях 14 городов России: Ачинск, Братск, Волгоград, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноярск, Михайловск, Москва, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск, Тайшет, п.Таёжный, Шелехов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

Реклама на сайте

Другие материалы рубрики «Иркутская область»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело