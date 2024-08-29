РУСАЛ проведет экологический марафон «День реки» Шелехове

Ежегодные экологические акции под эгидой «Дня реки» пройдут в 14 городах России с 7 по 29 сентября и соберут тысячи добровольцев.

Во время марафона эковолонтеры собирают мусор вдоль рек рядом с излюбленными местами отдыха местных жителей. Сбор мусора проходит в необычных форматах экологических квестов, когда команды волонтеров соревнуются в объеме собранного мусора и сортировке отходов. Во всех регионах обязательно используется разделение собираемого мусора по фракциям, доступным к переработке в регионе присутствия – это делают волонтёры прямо во время сборов. Доступные фракции, в зависимости от региона, делятся на следующие категории: пластик, пластиковые крышки, жесть, алюминий, картон, стекло, батарейки, несортирумое сырье.

В прошлом году участниками акции стали 2000 корпоративных волонтёров, которые собрали 37 тонн отходов.

«Экология и вопросы сохранения окружающей среды уже давно стали неотъемлемой частью современной корпоративной культуры и находятся в фокусе внимания РУСАЛа, являясь приоритетом Стратегии устойчивого развития 2035. Основная цель проведения «Дня реки» — не просто вовлечь сотрудников РУСАЛа в волонтёрскую деятельность, но и обратить внимание властей, местных сообществ и бизнеса на проблему загрязнения рек и водоёмов. Очень важно продолжать поддерживать традицию развития экологической культуры и экологичного образа жизни среди территорий присутствия компании. Так мы не только помогаем городам стать лучше, но и формируем новые стандарты у жителей», — отметила Елена Мякотникова, директор по устойчивому развитию РУСАЛа.

В течение сентября экологические квесты объединят городских и корпоративных волонтёров РУСАЛа на прибрежных территориях 14 городов России: Ачинск, Братск, Волгоград, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноярск, Михайловск, Москва, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск, Тайшет, п.Таёжный, Шелехов.