У счастья есть «Автор». alfa Development о новом жилом комплексе в Свердловском районе

«Счастье в основе» – под таким слоганом прошла церемония установки памятного знака на стройплощадке жилого комплекса комфорт-класса «Автор» в Свердловском районе. Это уже четвертый проект компании alfa Development в Иркутске и, как отметил её сооснователь Алексей Чудаков, один из самых любимых. Газета Дело побывала на празднике и выяснила, в чём заключаются счастливые особенности нового ЖК и на какой стадии находится его строительство.

Преобразования только начинаются

– В миссии компании alfa Development звучит, что мы строим дома для счастливой жизни. Но эта фраза касается не только конечного продукта – наших жилых комплексов и квартир, но и самого процесса, и людей, которые принимают в нём участие. Счастье должно быть в основе каждого дома. И мы заложили его ещё год назад, когда только задумали этот жилой комплекс, – отметил на мероприятии Алексей Чудаков.

Алексей также признался, что «Автор» – один из его любимых проектов, поскольку он стоял не только у истоков покупки площадки, на которой возводится ЖК, но и был инициатором концепции развития микрорайона Мельниково как жилого района.

– Очень важно, что в этом вопросе мы нашли взаимопонимание с администрацией города, – подчеркнул Алексей.

Сейчас ЖК «Автор» состоит из пяти секций: четыре из них – 14-этажные, одна – 19-этажная. Но в alfa Development уже приступили к проектированию второй очереди жилого комплекса – скоро, по словам Алексей, здесь построят и другие «счастливые» дома.

– Надеюсь, вторая очередь будет не последней, и вся эта территория в итоге станет красивым комфортным пространством для счастливой жизни. Тем более, что для этого здесь есть прекрасные условия. С одной стороны, в шаговой доступности, находится красивая роща, а это – чистый воздух и удобное место для прогулок. С другой стороны, так же близко расположена развитая транспортная и торгово-развлекательная инфраструктура – тем, кто приобретёт квартиру в ЖК «Автор» будет очень удобно не только делать покупки, но и посещать досуговые заведения. Кстати, на площадке рядом с крупным ТРЦ «Сильвер Молл», со стороны улицы Сергеева, находится и наш отдел продаж – «Магазин квартир», – прокомментировал Алексей.

ЖК "Автор". Изображение предоставлено компанией

Темпы строительства – уверенные

Более подробно о ходе строительства ЖК «Автор» рассказал технический директор alfa Development Дмитрий Ладутько. По его информации, на площадке сейчас активно возводятся железобетонные конструкции 14-этажных блок-секций, три уже возведены до 9-10 этажей и завершить их строительство планируется в этом году. 19-этажная блок-секция находится на этапе седьмого этажа, её возведение строители закончат в начале следующего года.

– Уже выполнены гидроизоляция и утепление стен цокольного этажа, на одном из зданий идёт каменная кладка. В ближайшее время планируем определить подрядчиков на внутренние и наружные инженерные коммуникации – электрику, сантехнику, водопровод, канализацию и пожарную сигнализацию, на установку окон и дверей. А также на монтаж навесных вентилируемых фасадов: они будут достаточно сложными и необычными – из керамогранитных и композитных панелей. За счёт этого внешний облик комплекса отлично впишется в окружающую среду, – рассказал Дмитрий.

Сдача в эксплуатацию жилого комплекса «Автор» запланирована на 2026 год. Технический директор выразил надежду, что всё будет сделано в срок, так как темпы строительства достаточно быстрые и уверенные: на площадке работают три башенных крана и более 100 человек.

Фото А. Федорова

«Новое дыхание» для территории

В отделе продаж alfa Development ЖК «Автор» называют «новым дыханием» для локации, где он расположен, так как жилого фонда в этом месте Свердловского округа практически нет. К тому же, по словам Алексея Чудакова, в целом концепция, которая реализуется в новом проекте, основана на глубоком понимании девелоперского опыта и многолетней насмотренности alfa Development.

– Если, к примеру, свой первый ЖК комфорт-класса «Новый Рекорд» мы делали в какой-то мере интуитивно, то к реализации ЖК «Автор» подошли уже с чётким пониманием продукта – с закрытым двором, с концепцией «умного дома», безбарьерной среды и многих других нюансов, которыми должны обладать дома для счастливой жизни, – подчеркнул Алексей Чудаков.

Как рассказала менеджер по работе с партнёрами alfa Development Анастасия Романова, жилой комплекс отличает достаточно большое разнообразие квартир – от 30 до 84 квадратных метров. Среди планировочных «изюминок», которые особенно нравятся клиентам, – студии площадью 32 «квадрата», с тремя окнами и встроенной лоджией.

Анастасия Романова. Фото А. Федорова

– Все квартиры грамотно продуманы с точки зрения эргономики, что позволяет максимально функционально использовать каждый квадратный метр, в них предусмотрены ниши для гардероба, достаточно большой санузел – от четырёх «квадратов», встроенная застеклённая лоджия. Кроме того, в некоторых квартирах дополнительно есть французский балкон: несмотря на то, что внешне он выглядит декоративной конструкцией, он дает максимум света и воздуха в помещении, и его можно очень эффектно обыграть. А ещё на первых этажах будут квартиры с собственным выходом: это важно для организации безбарьерной среды, особенно для семей, где есть маленькие дети, или для людей с ограниченными возможностями, – перечислила достоинства «Автора» Анастасия.

Кстати, квартиры в ЖК будут представлены в двух видах отделки: в черновой, где будет выполнена только сухая стяжка, и white box (в отдельной блок-секции) – с межкомнатными перегородками, оштукатуренными стенами, разводкой электрики, стяжкой с дополнительной шумоизоляцией и сухой гидроизоляцией, откосами подоконников.

ЖК "Автор". Изображение предоставлено компанией

Комфорт в каждой детали

Как рассказала руководитель отдела продаж alfa Development в Иркутске Наталья Астраханцева, категории комфорт будут полностью соответствовать и общественные пространства жилого комплекса: закрытая территория, двор, разделённый на разные зоны, спортивную, детскую, для спокойного отдыха; освещение, очень много зелени, которая образует своеобразный мини-парк.

В числе интересных решений Наталья назвала также соседский центр, в пространстве которого жители «Автора» смогут общаться, встречаться с друзьями, отдыхать и заниматься хобби. В парадных сделают дизайнерский ремонт из качественных материалов в единых спокойных тонах.

Кроме того, ЖК оснастят системой «умный дом». Жильцам будут доступны контроль входа и выхода, видеодомофон с архивом, видеонаблюдение разных зон, заказ пропусков для гостей и автоматическая передача показаний счетчиков. Абсолютно по всему периметру двора будет wi-fi. Для электромобилей предусмотрены зарядные устройства.

Наталья Астраханцева. Фото А. Федорова

– В жилом комплексе будет своя управляющая компания, что имеет большое значение, так как мало просто построить качественный дом. Не менее важно достойно его содержать. И, как показывает практика, наилучшим образом содержатся дома, где присутствует собственная управляющая компания, – отметила Наталья.

Итоги лучше, чем ожидания

В компании отмечают, что на старте продаж в ЖК «Автор» даже наблюдался покупательский ажиотаж, но и сейчас квартиры здесь продаются достаточно активно. По словам Алексея Чудакова, итоги июля оказались лучше, чем ожидания девелопера.

– Конечно, у нас есть опасения по спросу, связанные с отменой льготной ипотеки, но мы вместе с банками-партнёрами всегда закладываем риск в финансовую модель всех наших проектов. Кроме того, мы готовились к такой ситуации, так как ещё с начала 2024 года понимали, что льготную ипотеку отменят. Много работали над инструментами, которые можем предложить покупателям. Помимо стандартных программ – это рассрочка от застройщика на два года, а также ипотека с пониженной зафиксированной ставкой на 1,5 года которая предполагает дальнейшее рефинансирование при понижении ключевой ставки ЦБ в будущем. Работа с банками по проработке новых предложений для покупателей идет постоянно.

Фото предоставлено компанией

Как подчеркнул Алексей, важно и то, что компания никогда не боится тяжёлых периодов.

– Да, у нас небольшой опыт – всего 15 лет (в составе ГК «Подрядчик», – Прим.Ред.), но мы прошли все основные кризисы и в эти периоды только росли. И сейчас темпы развития тоже не останавливаем, наоборот, готовы приобретать дополнительные площадки, инвестировать заработанные средства и расширять свою географию. В частности, прорабатываем новые проекты в Хабаровске, Крыму, Улан-Удэ, Чите. А также утвердили выход в Ленинградскую область и в Калининград – эти регионы устраивают нас по всем параметрам.

Кроме этого, alfa Development приобрела и находится в финальной стадии подписания документов на еще три новых площадки в Иркутске.

– Это наш родной регион, от которого мы «кайфуем». Мы – сибиряки и несём концепцию Сибири в другие регионы – и на Дальний Восток, и на Запад. В общем, мы готовы развиваться дальше, – сделал акцент Алексей.

Фото А. Федорова

«Мы уверены в своём партнёре»

Анастасия Кулебякина, руководитель отдела развития отношений ДомКлик и Сбер:

– С каждым новым домом наш город становится красивее комфортнее и удобнее для жителей. И alfa Development делает очень большой вклад в развитие Иркутска, а Сбербанк, как партнёр, всегда стоит рядом и готов подставить компании надёжное плечо для воплощения самых крупных проектов, потому что такая поддержка всегда нужна для развития бизнеса. Мы сотрудничаем давно, с того момента, как компания начала строить свои жилые комплексы, и для нас важно, что alfa Development не является точечным застройщиком, а строит именно крупные ЖК со своей инфраструктурой и атмосферой.

Анастасия Кулебякина. Фото А. Федорова

Мы уверены в своём партнёре, так как alfa Development всегда выполняет планы продаж, и для клиентов этого девелопера у нас есть разнообразные ипотечные программы, в том числе, семейная и возобновившаяся it-ипотека. Кроме этого, отличительной особенностью нашего банка является предоставление траншевой ипотеки, что пользуется спросом у будущих жильцов ЖК «Автор».

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