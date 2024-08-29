В Иркутске прошел батл молодых руководителей #Зажгисловом

Конкурс ораторского мастерства #Зажги словом прошел на берегу Ангары в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Это уникальное событие, организованное Сбером для молодых руководителей, которые хотят улучшить навыки публичного выступления и ораторского искусства. Участники конкурса выступили перед аудиторией, поделились своим опытом и идеями на актуальные темы, связанные с лидерством, мотивацией и успешностью в работе.

Участниками стали сотрудники Байкальского банка из Иркутска, Свирска, Улан-Удэ, Читы, Якутска и представители компаний-партнеров – Социального фонда России и ОГБУЗ «Иркутская районная больница».

Жюри оценивало питчи спикеров в пяти номинациях: «Презентация — огонь!», «Зажигающая идея», «Пламенная история», «Зажигательный оратор» и «Огненная овация».

«Батл молодых у нас проходит уже третий год и собирает новых, и новых партнеров. Такое взаимодействие способствует укреплению связей, открывает новые грани личности человека и помогает преодолеть барьеры, связанные с публичными выступлениями. Это практическое занятие, основанное на реальных знаниях, навыках и жизненном опыте», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

«На таких мероприятиях у участников появляется возможность обменяться опытом, научиться новым практикам, подчерпнуть идеи и увеличить социальный капитал. Все это помогает сотрудникам в дальнейшей жизни, улучшает их навыки и заряжает на новые проекты. Спасибо Сберу за идею и организацию», — Анна Данилова, главный врач Иркутской районной больницы.

«Победа вызывает положительные и волнительные эмоции. Полученный заряд и опыт станут хорошей основой для дальнейшего развития навыков публичного выступления для всех участников конкурса. Такие мероприятия способствуют развитию профессионализма и личностного роста», — Степан Иваненко, начальник управления отделения Социального фонда России, победитель номинации «Зажигательный оратор».

По результатам выступлений победители были награждены памятными дипломами.