Glance Studio: знай наших! Почему стоит покупать одежду от российских дизайнеров

С наступлением нового делового сезона вектор внимания покупателей смещается в сторону офисного гардероба, а также в направлении образов для театра, официальных приемов и торжеств. И сегодня российский рынок дизайнерской одежды транслирует аудитории по-настоящему конкурентоспособное предложение. Одним из хедлайнеров продвижения отечественной моды в Иркутской области является сообщество Glance Studio*. С 2015 года магазины Glance Studio знакомят сибирскую публику с отечественными художниками-модельерами, прививая ей культуру формирования гардероба на основе вещей, произведенных в России.

В лучших традициях

Традиции элегантности, заложенные первыми мастерами русской высокой моды, продолжают современные российские дизайнеры. И если престижность и предпочтительность всего иностранного по сравнению с отечественным еще 10 лет назад не вызывала вопросов, то теперь ситуация в корне изменилась. Носить одежду отечественных марок сегодня – по-настоящему модно. И это то проявление патриотизма, которому не нужны громкие лозунги и декларации: платья, костюмы, трикотаж и аксессуары говорят без слов.

В магазинах Glance Studio представлены российские марки: First in Space (дизайнер Полина Мещерякова), Raffinato (дизайнер Наталья Русакова), Svetlanova (дизайнер Светлана Юркова), а также изделия дизайнеров Олеси Елисеевой и Елены Поповой. У каждого дизайнер есть свой узнаваемый почерк, свои нюансы конструктива, декора и отделки, как следствие – свои верные поклонницы.

Ирина Бакланова, эксперт по сотрудничеству с дизайнерами Glance Studio:

– Девиз одного из наших партнеров звучит так: «Не человек для вещей, а вещи для человека». На том и стоим! Мы привозим в Иркутск марки, которые созданы для российской женщины, а не для условной модели с заданными параметрами. Это не те образцы современной моды, под которые нужно себя менять или перенастраивать. Совсем наоборот. Для дизайнеров, с которыми мы работаем, российская девушка, женщина или возрастная дама – это муза, вокруг которой выстраиваются творческие концепции со своим особым языком, узнаваемыми деталями и тонкостями кроя. Творческое ДНК художника прослеживается в каждой созданной им вещи. Покупательницы безошибочно считывают этот код и понимают: это мне близко, это моё!

Гардероб как инвестиция

При выборе коллекций для Иркутской области байеры Glance Studio внимательно изучают не только каталоги и образы, представленные в фотосессиях брендов. Эксперты работают с готовыми изделиями, воочию проверяя корректность размерных рядов, геометрию швов и другие характеристики. Предпочтение неизменно отдается торговым маркам, сочетающим в своих образах стиль, качество тканей и кроя, эстетику исполнения и потребительские свойства готовой вещи.

Каков будет в носке тот или иной предмет гардероба? Каков уход за ним? Насколько он долговечен? Все эти вопросы крайне важны, ведь в палитре артикулов Glance Studio масса базовых вещей, которые могут служить своей хозяйке несколько лет. Клиентки Glance Studio не просто покупают – они инвестируют в гардероб. Они делают вложение в свой имидж, деловую репутацию и успех. Дамы при этом получают постоянный профит в виде со вкусом собранных комплектов и гарантии того, что в шкафу накоплена продуманная, качественная база. Скажем, арсенал жакетов, брюк, юбок и стилистически нейтрального (но исключительно качественного!) трикотажа – это незыблемая основа гардероба. Благодаря этому базису можно всегда создать актуальный образ, встроив в него трендовый аксессуар, дерзкий топ или модную блузу – в зависимости от ситуации.

Продавец – действительно – консультант

Пришла с запросом о платье длины миди глубокого синего цвета, а ушла, купив длинное коралловое. Такое возможно? Безусловно. Как бы хорошо ни была осведомлена дама о том, какие цвета и фасоны ей подходят, место неожиданным решениям есть всегда. Да и представить в точности, как будет выглядеть на собственной фигуре та или иная вещь, висящая в зале среди прочих, может очень редкая покупательница. При этом риск пройти мимо действительно своей вещи очень высок. Исключение составляют давние поклонницы определенных брендов, которые приобретают что-то конкретное. Вероятнее всего, они хорошо знакомы с особенностями лекал любимой марки, следят за работой креативной команды бренда и буквально встречают долгожданную коллекцию в Иркутске. Но чаще всего речь идет о первой встрече с вещью-незнакомцем, представить которую с лучшей стороны может только квалифицированный продавец.

В Glance Studio понятие «продавец-консультант» понимают буквально. Персонал магазинов действительно знает свой ассортимент – как с точки зрения структуры коллекций той или иной марки, так и с точки зрения состава тканей и посадки на определенный тип фигуры. Верно расставить акценты за счет сочетания вещей, эффектно очертить силуэт, подобрать нужный пояс или украшение – в большинстве случаев помощь консультанта пригождается и делает покупку удачной.

Эстетика и комфорт реального шопинга

С развитием сервисов дистанционных покупок самого разного формата миллионы людей во всем мире стали ими активно пользоваться, подчас заменяя ими поход в обычные магазины. Равнозначная ли это альтернатива – вопрос риторический. Приходя в магазин с комфортными примерочными, неспешным темпом выбора, грамотными консультантами, человек получает шопинг здесь и сейчас. При этом он избегает эмоционального перепада по принципу «ожидание – реальность». Примеряемая вещь уже реальна: ты держишь ее в руках и ощущаешь на своем теле, не рискуя разочароваться. А если посчитать временные затраты на поиск и выбор в интернете, ожидание доставки и возможный перезаказ в случае ошибки с размером или неверного вложения, живой магазин оказывается более выгодным.

Другое дело, если покупательница из другого региона заказывает вещи уже знакомых ей марок в проверенном ею магазине, когда ожидание и реальность полностью совпадают. Так, в Glance Studio делают покупки жительницы Челябинской области, Бурятии, Якутии и других регионов, пользуясь сервисом доставки. Офлайн и онлайн-форматы Glance Studio работают параллельно и дополняют друг друга.

Размер имеет значение

Индустрия производства одежды во всем мире не унифицирована. Особенно – в части размеров. То, что у одного производителя называется S, у другого – почти М, у третьего – наоборот, нечто совершенно миниатюрное. При этом существуют локальные особенности женщин в разных странах и даже в разных регионах одной и той же страны. Отсюда и понятия больше- и маломерок, которые вводят в заблуждение множество покупательниц всех поколений.

Размер имеет значение, и именно поэтому вопросу размерных рядов и структуре лекал в Glance Studio уделяется такое пристальное внимание. Ведь условный российский 44 размер может быть скроен по-разному: на девушку более женственного типа, на девушку хрупкого телосложения с меньшими параметрами груди и бедер либо же на девушку спортивного типа с четкой линией плеча и развитой мускулатурой. Типов и подтипов женской фигуры можно насчитать еще с десяток. Команда байеров Glance Studio стремится порадовать покупательниц с разным типом внешности. И в этом смысле работать в российскими дизайнерами проще и эффективнее, ведь они – со своей стороны – тоже отлично знают наших!

Адреса магазинов Glance Studio в Иркутске:

Марата, д. 31

Советская, д. 29

Телеграм-канал: @glance_irk

По промокоду ДЕЛО предоставляется скидка 10% на всю коллекцию. Со скидкой по системе лояльности не суммируется, подробности необходимо уточнять у сотрудников Glance Studio. Срок действия промокода: 01.09.2024 – 01.11.2024.

Анна Оганесян

*Гланс Студио

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