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Digital-агентство «Адикт» анонсировало запуск нового бренда

«Адикт» сфокусируется на ключевой экспертизе по разработке дизайна для крупных брендов, а маркетинговое направление будет развиваться под новым брендом «Адикт Маркетинг».

Digital-агентство «Адикт» — российская компания со специализацией в функциональном дизайне и маркетинге. В портфолио компании проекты для Иркутской нефтяной компании, Эн+, 2ГИС, Леруа Мерлен, FirstVDS, Сбера и других лидеров рынка. 

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В рамках стратегического разделения бизнес-направлений компания «Адикт» продолжит заниматься разработкой технологичного дизайна и брендинга для бизнеса и федеральных брендов, а «Адикт Маркетинг» станет маркетинговым агентством с фокусом на performance-направлении. 


По словам директора Антона Паймышева, решение разделить два направления работы стало логичным и планомерным шагом в развитии компании. 

«Мы пришли к понимаю, что четкое разделение этих двух направлений позволит оптимально использовать накопленный потенциал и эффективно развивать каждое из них отдельно, исходя из стратегических целей и ключевых клиентов», — отмечает Антон Паймышев.

Завершение процесса по разделению брендов намечено на сентябрь 2024 года. Компания уже открыла офис в Санкт-Петербурге, в ближайших планах — открытие офиса в Москве. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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