«Здесь начинается новая история». В Иркутске открылся офис продаж ЖК «Автограф»

В Свердловском районе Иркутска, на улице Академической, открылся офис продаж нового ЖК бизнес-класса «Автограф». «Это не просто место встречи покупателя и продавца, а пространство, где начинается новая история каждого жителя “Автографа”», – говорит руководитель отдела продаж Ольга Контимирова. Как устроен офис продаж? Что будет с ценами на новостройки? Какие финансовые инструменты предлагает застройщик покупателям? И чем новый ЖК особенно нравится будущим жителям?

Фото А. Федорова

Стройка – на ладони

По словам Александра Старовойтова, разработчика маркетинговой концепции жилого комплекса, сегодня стало трендом, что у каждого строящегося жилого комплекса появляются интересные, стилистически продуманные и технически оснащенные отделы продаж.

– Это важный элемент заботы о потенциальных клиентах и, конечно, о сотрудниках, которые работают с покупателями, – подчеркнул он.

Фото А. Федорова

Нередко офисы продаж открывают буквально у ворот строительной площадки. Но компания-девелопер ЖК «Автограф» выбрала локацию, исходя из удобства для покупателей: пока дом строится, сюда удобнее добираться общественным транспортом или парковаться на своем авто. При этом стройка видна с балкона офиса – буквально как на ладони. За ходом работ можно следить с нескольких мониторов в офисе. А вскоре и на самом участке будет оборудована смотровая площадка для посетителей.

«Офис продаж – это не просто место встречи покупателя и продавца. Это пространство, где начинается новая история каждого жителя ЖК «Автограф», – поделилась руководитель отдела продаж Ольга Контимирова. – Мы оформили офис в стилистике жилого комплекса, сохранив главные элементы его концепции, цвета, детали. Увидеть, как будет выглядеть наш ЖК, можно не только на рендерах, но и на картине, которая была написана в день закладки символического первого камня. А ещё у нас есть доска, где каждый покупатель после заключения сделки оставляет свой автограф – в будущем она станет элементом интерьера одной из блок-секций».

Ольга Контимирова. Фото А. Федорова

Офис с душой

В офисе продаж две переговорные – большая и малая, где сотрудники могут не только рассказать потенциальным резидентам о самом жилом комплексе, его квартирографии, принципах благоустройства, но и подсказать интересные финансовые инструменты, которые помогут приобрести квартиру на максимально выгодных условиях. Есть детская комната, где ребятишки могут поиграть и порисовать, пока родители заняты сделкой.

«Наша команда, создавая этот офис, вложила в него частицу души, и я надеюсь на то, что иркутяне или жители других городов, рассматривая вопрос о покупке недвижимости, выбирая ЖК, примут решение в пользу «Автографа» благодаря, в том числе, и тому пространству, которое мы для них сделали», – отметил генеральный директор компании «Синергия Девелопмент Групп» Александр Халтурин.

Александр Халтурин. Фото А. Федорова

Инвестор проекта, гендиректор АО «Темерсо» Алексей Гердт подчеркнул, что сейчас важно, чтобы количество новых владельцев квартир в ЖК «Автограф» росло так же динамично, как и этажи блок-секций.

«Чтобы покупатели входили в новый отдел продаж как можно чаще и выходили счастливые и с подписанными документами», – пожелал он.

Алексей Гердт. Фото А. Федорова

Интерес растет

ЖК «Автограф» вышел на этап продаж в конце июня – буквально на пороге очередной большой турбулентности на рынке недвижимости. Однако в девелоперской компании уверены: у проекта очень хорошие перспективы реализации.

«Сейчас рынок потребителя: покупатели внимательно выбирают, сравнивают предложения и принимают решение в пользу проектов, которые им резонируют на эмоциональном уровне и наиболее полно соответствуют потребностям. Мы видим, что интерес к нашему комплексу постоянно растет, даже за такой короткий срок с момента старта продаж, – рассказал Александр Старовойтов. – Люди всё чаще обращаются с конкретными запросами на приобретение квартиры в «Автографе». Притом, что лето – это традиционно время низкого спроса. Так что ждем роста числа сделок с наступлением делового сезона».

Александр Старовойтов. Фото А. Федорова

По мнению Александра, рассчитывать на то, что цены на новостройки в перспективе упадут и можно будет купить квартиру по более привлекательной цене, не стоит. «Для этого нет никаких объективных предпосылок. В выигрыше окажутся те покупатели, которые заключат договор сейчас – в том числе привлекая финансовые инструменты, которые предлагает компания-застройщик «Автографа», – пояснил Александр. – Сегодня можно зафиксировать стоимость «квадрата», а через какое-то время рефинансировать ипотечные кредиты по менее высоким ставкам. Такая возможность, думаю, появится уже в 2025 году: Центробанк будет снижать ключевую ставку».

Покупка доступна

Какие инструменты помогут купить квартиру в ЖК «Автограф»

Многие девелоперы говорят о падении спроса после отмены льготных ипотечных программ. Продажи в ЖК «Автограф», по словам коммерческого директора компании «Синергия Девелопмент Групп» Ирины Григорьевой, стартовали только в конце июня. «Поэтому сделок с господдержкой у нас буквально единицы. А чего не имел – о том не жалеешь, – с улыбкой говорит она. – Мы с самого начала выходили на рынок с целым набором собственных стимулирующих программ и инструментов». И речь, по словам Ирины, идет не только о беспроцентной рассрочке от застройщика.

Ирина Григорьева. Фото А. Федорова

Инструмент 1. Траншевая ипотека

Ирина отмечает, что покупатели сегодня ориентируются на сумму ежемесячного платежа. «Поэтому наша задача – сделать её максимально комфортной. Например, с помощью траншевой ипотеки. Ипотечный кредит при этом выдается заёмщику несколькими, чаще двумя, траншами (частями), первый из которых может быть совсем небольшим, даже символическим – например, 50 или 100 тысяч рублей. И проценты заёмщик будет выплачивать только на эту сумму. А основная часть кредита «активируется» в момент ввода жилого комплекса».

Таким образом покупатели квартир в ЖК «Автограф» в течение срока строительства могут вносить совсем небольшие суммы, а основной заём у них придется на 2026 год (срок сдачи комплекса по проекту). «К этому времени ключевая ставка ЦБ, как ожидается, снизится, и можно будет взять ипотеку по более низкой, нежели сегодня, ставке, – добавляет Ирина. – При заключении сделки с использованием рассрочки мы выдаём сертификат, что компания возьмёт на себя организационные вопросы с банками, а также часть затрат, касающихся ипотечного кредитования, рефинансирования – чтобы упростить нашим клиентам весь процесс».

Ирина Григорьева не исключает, что к этому моменту могут появиться и новые программы поддержки: «Всё-таки строительная отрасль – это двигатель экономики, а значит, важно, чтобы она продолжала работать».

Инструмент 2. Субсидирование ставки

Этот вариант сегодня используют многие застройщики – компании компенсируют банкам определенную сумму, чтобы покупатели могли какое-то время пользоваться пониженной ставкой по ипотечному кредиту. Разница обычно составляет от 1,5 до 3 процентных пунктов. «Кто-то «зашивает» эти расходы в стоимость жилья, а мы решили взять их на себя, чтобы наши клиенты чувствовали себя максимально комфортно», – поясняет Ирина. По ее словам, особенно привлекательно это предложение для тех, кто воспользовался семейной ипотекой.

Инструмент 3. Депозит

Ещё один механизм будет интересен тем, кто не желает снимать сбережения с депозитов, пока проценты по ним столь привлекательны, но хотел бы зафиксировать стоимость квартиры на сегодняшнем уровне.

«Если выбрать депозит, который позволяет снимать часть размещенных на нем средств или набегающие проценты, то можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика – при этом остающаяся на счёте сумма будет продолжать работать, – говорит Ирина. – Или прибегнуть к траншевой ипотеке – и гасить платежи за счёт процентов. А основной большой платеж с депозита уйдет, когда вы получите ключи от квартиры – либо на погашение ипотеки, либо на оплату остатка стоимости жилья. К этому времени, повторюсь, все ожидают снижения ставки ЦБ, и проценты по вкладам и депозитам будут не такими интересными».

5 «фишек» ЖК «Автограф»

ЖК "Автограф". Изображение предоставлено компанией

1. Необычная, концептуальная архитектура

Две блок-секции «Автографа» напоминают перо с чернильницей. Первая выполнена в светлых тонах, символизирующих чистоту, свет и простор. Вторая представлена в темных оттенках – это добавляет контрастности и глубины общему архитектурному ансамблю. Жилой комплекс, без сомнения, украсит облик Иркутска и станет своеобразным «автографом» в его истории.

ЖК "Автограф". Изображение предоставлено компанией

2. Уникальные квартиры

В ЖК «Автограф» покупателям доступно 298 квартир на любой запрос: от студий, которые популярны у молодых людей, до больших «семейных» квартир площадью почти 200 квадратов. Есть и по-настоящему уникальные варианты – например, квартиры на первых этажах с собственным двориком-патио, или двухуровневые квартиры с террасами, откуда открывается потрясающий панорамный вид на Ангару.

ЖК "Автограф". Изображение предоставлено компанией

3. Продуманная парковка

Подземный паркинг – отдельная гордость создателей «Автографа». Кроме таких «мелочей», как подкачка шин, ножная педаль вызова лифта, там сделают отбойники для безопасной парковки, акцентную подсветку автомобиля и его багажника. Есть и место с боксерской грушей, где можно – и нужно – «выпустить пар», снять накопившееся после тяжелого дня раздражение и подняться в квартиру, к семье, уже в другом настроении.

ЖК "Автограф". Изображение предоставлено компанией

4. Двор, где интересно всем

Внутренняя территория комплекса – уникальный тематический двор без машин, расположенный на стилобате паркинга. Здесь каждый найдет себе место и занятие по душе: молодые мамы смогут прогуливаться с колясками по безопасным пешеходным дорожкам и проводить время в зонах отдыха, детей ждут разнообразные игровые комплексы, подростков и взрослых – воркаут-площадки, уютная пергола с общим столом для дружеских посиделок и тихие места с уличными креслами, где можно уединиться и, например, почитать.

ЖК "Автограф". Изображение предоставлено компанией

5. Соседские гостиные

Изюминкой каждой блок-секции комплекса станет соседская гостиная – комфортабельное общественное пространство, оборудованное мебелью и техникой. Здесь можно почувствовать себя частью большого комьюнити: принимать гостей, общаться за чашкой ароматного кофе с друзьями, играть в настольные игры с соседями, устраивать просмотры любимых фильмов и различные культурные события.

ЖК "Автограф". Изображение предоставлено компанией

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