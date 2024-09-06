Рушан Сахбиев: «Всегда ищите возможности»

Председатель Байкальского банка Сбербанка – об Иркутске, Байкале, результатах и планах

Председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев.

Фото: А.Федоров

Год назад Рушан Сахбиев – тогда председатель Сбера в Татарстане – отдыхал на Байкале. Он бросил монетку и загадал обязательно сюда вернуться. Желание сбылось, и довольно скоро: весной 2024-го Рушана назначили председателем Байкальского банка Сбербанка. Как прошли несколько месяцев на новом посту? Какие KPI стоят перед топ-менеджером? За что Рушан Сахбиев любит кризисы? И как планирует развивать регионы присутствия? Об этом и многом другом он рассказал представителям СМИ на деловом завтраке. Мы записали десять ярких цитат.

1. Об Иркутске: «Здесь живет дух истории»

Последние годы Рушан Сахбиев трудился на посту руководителя отделения «Банк Татарстан». В должность председателя Байкальского банка Сбербанка он вступил в начале апреля. На деловом завтраке топ-менеджер с улыбкой признался журналистам, что скучает по чак-чаку и эчпочмакам, однако и байкальская кухня – с многообразием рыбных блюд – тоже пришлась ему по душе. Все эти месяцы Рушан не только погружается в бизнес Байкальского банка Сбербанка, но и с интересом знакомится с культурой и историей Иркутска.

Рушан: Я считаю, город нужно видеть не из окна служебного автомобиля, а обходя его пешком – никуда не торопясь, вдумчиво. Часто посвящаю этому выходные: просто прогуливаюсь по Иркутску, без карт и определенных маршрутов, забредаю в незнакомые уголки – это безумно интересно! Когда выключаешь GPS, это позволяет открывать совершенно уникальные места, дома, образы. И я говорю не только об архитектуре, но и о людях – о том, как они живут, о ритме города.

В Иркутске очень богатая общественная жизнь, плотный культурный слой, сильные традиции. Говоря о храмах, часто используют выражение «намоленная церковь». От Иркутска у меня похожие ощущения. Исторические события, связанные с возникновением города, его дальнейшим развитием, создают особую атмосферу. Ее нет в молодых городах, которые возникли недавно и строились на ином технологическом укладе. В Иркутске эта атмосфера – всюду. Особенно мне полюбилась центральная часть города: здесь, действительно, живет дух истории.

2. О ротации: «Сберу нужен свежий взгляд»

Ротация топ-менеджеров Сбера – явление не новое: руководители территориальных банков регулярно меняют место работы, переезжая в другие регионы, чтобы реализовать профессиональные задачи и амбиции в новых условиях. По словам Рушана Сахбиева, это международная практика, которую реализуют во многих крупных корпорациях, и Сбер – не исключение. Такой подход позволяет свежим взглядом посмотреть на процессы, которые происходят в разных регионах, обменяться лучшими практиками.

Рушан: Я родился в Перми, начинал свой путь в Сбербанке там, затем работал в Западной Сибири, в Тюмени, после чего был направлен в Татарстан. Сегодня у меня есть возможность поработать в Байкальском регионе. Надолго ли я к вам? Не знаю. Никаких жестких правил по поводу срока пребывания в должности нет. На предыдущем посту, в Татарстане, я проработал 14 лет – но это, скорее, исключение из правил, обычно топ-менеджеры контрактуются на меньший срок.

Для меня переезд в Иркутск – это уникальная возможность изучить страну, посмотреть на новые места, познакомиться с разными людьми. Это вдохновляет и помогает справиться с теми трудностями, которые неизбежно возникают при переезде. Жизнь скоротечна. Столько всего меняется! И темп этих изменений постоянно нарастает. Считаю, что привязываться к какому-то месту, строить «родовое гнездо» – рано. Я сейчас в активном жизненном цикле – еще поработаю.

3. О кризисе: «Оцениваю ситуацию позитивно»

Байкальский банк Сбербанка Рушан Сахбиев возглавил в интересное время – с одной стороны, сегодня есть определенные сложности в экономике: высокая ключевая ставка, инфляция, с другой – кризисы всегда открывают новые возможности и перспективы. По словам председателя, он склонен оценивать текущую ситуацию позитивно.

Рушан: Я вообще сторонник того, что даже когда тебе кажется, что всё плохо, это не так. Мой главный жизненный принцип – всегда ищи возможности, даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Этот подход должен определять твое собственное настроение и передаваться команде.

Считаю, что мой приход в Байкальский банк – это тоже возможность. Как для меня – я могу еще раз, на новой территории, доказать свою эффективность в роли менеджера Сбера, так и для самого территориального банка, для тех регионов, в которых мы работаем. Я ставлю ключевой задачей, помимо развития бизнеса, вклад Сбера в развитие Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, Якутии. Мы уже активно проводим мозговые штурмы, встречи с региональными властями, пишем стратегии развития. В частности, недавно группой Сбера была создана и презентована стратегия для Иркутска.

Сбер – это не только финансовая организация, которая выдает кредиты и привлекает средства, это нечто гораздо большее: один из крупнейших налогоплательщиков, один из крупнейших работодателей. Мы неотделимы от того общества, в котором находимся. Это касается и условий жизни, и внешнего вида городов и сел, и состояния дорог –

всего. Иными словами, нам до всего есть дело.

4. О команде: «Корпоративную культуру нельзя скопировать»

Ключевым фактором устойчивости любой корпорации, по мнению Рушана Сахбиева, является ее крепкая корпоративная культура. В Сбере она очень развита, и это позволяет максимально эффективно применять силы каждого члена команды в соответствии с его способностями, стремлениями, возможностями – в том месте, где он находится.

Рушан: Всё, что сегодня производится в мире, очень легко скопировать. Условно, утром корпорация Apple выпускает новые гаджеты – после обеда они уже производятся в Китае. Всё очень быстро копируется, невозможно скопировать только одно – корпоративную культуру. То, что строится из людей, их взаимоотношений, ценностей.

Качественная корпоративная культура – сильная сторона Сбера, то, что позволяет всей огромной команде работать по единым принципам. Поэтому, когда я приезжаю в новый регион, чувствую себя в своей тарелке. У меня и мысли не возникает о том, что нужно срочно менять всю команду. В Байкальском Сбере – сильный коллектив. Я многому учусь у тех, кто работает здесь. Вижу очень хорошие практики, которых не было у меня.

Председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев.

Фото: А.Федоров

5. О роли руководителя: «Управление – это искусство»

Рушан Сахбиев работает в Сбере почти 30 лет, 28 из них – на руководящих должностях. Председатель Байкальского банка убежден: управленческая компетенция – это большая наука. Практический опыт подсказывает стили управления в каждом конкретном случае: иногда нужно проявить определенную жесткость, иногда – быть демократичным.

Рушан: Чем больше ты работаешь руководителем, тем больше твой практический опыт. Это позволяет в любых новых условиях чувствовать себя уверенно: тебе знакома эта «вода», ты умеешь «плавать». На мой взгляд, в работе с командой важно быть гибким, не придерживаться какого-то одного стиля: жесткий ты руководитель или, наоборот, мягкий, демократичный.

Разные задачи требуют разного подхода. Где-то необходимо мобилизоваться, быстро принять решение. Где-то важно прислушаться к команде. Я стараюсь использовать весь свой управленческий багаж по максимуму. Буду рад, если знания, управленческие навыки, полученные мною в Татарстане, те успешные практики, в которых я участвовал там, будут реализованы и в Байкальском регионе.

6. О продвижении региона: «Надо уметь о себе заявить»

Одной из таких успешных практик Рушан Сахбиев считает работу с имиджем территорий. По его словам, Татарстан не только много делает для развития, но и умеет хорошо рассказать о своих достоинствах и достижениях. Это позволяет, в том числе, формировать предпочтения инвесторов, которые хотят вложиться в тот или иной регион.

Рушан: Мне кажется, это то, чему другим регионам можно поучиться. Развитие – непрерывный процесс. Даже если сегодня тебе кажется, что ты очень крут и соответствуешь времени, завтра всё может измениться. Это как грести против течения. Если не делать этого – тебя снесет. Так что нужно грести, много работать – и не бояться заявлять о своих результатах.

Сбер готов участвовать в развитии территорий: благоустройстве, создании общественных пространств, парков, скверов. Например, в Иркутске пока, к сожалению, превалирует исторический подход: здесь восстанавливают много исторических мест, памятников культуры, и это неплохо, но надо думать о тех, кто живет сейчас, создавать больше общественных, рекреационных зон – мест для отдыха, для самовыражения горожан. Это важно. В этом скрыт огромный потенциал для развития Иркутска. Уверен: если мы подойдем к вопросу комплексно, то вместе с властью и бизнесом сможем реализовать задуманное. Практика Татарстана и других регионов – тому подтверждение.

И не нужно ждать, пока придет какой-то «мудрый дядя», который раздаст всем подряды, закатает город в асфальт и высадит деревья, – нет. Культура начинается с каждого из нас.

7. О туризме: «Байкал – общенациональный бренд»

Большой потенциал Байкальского региона Рушан Сахбиев видит в развитии туристической отрасли. По его мнению, Байкал – бренд общенациональный и недооцененный. Его нужно развивать и делать все, чтобы люди приезжали сюда не только за красотами, но и за комфортным отдыхом в гармонии с природой.

Рушан: 90% моих знакомых говорят: «Я на Байкале не был, но очень хочу побывать». Сегодня мы видим, что туризм – очень емкая отрасль, которая позволяет многим регионам формировать чуть ли не половину своего валового регионального продукта. Иркутской области и Республике Бурятия есть к чему стремиться. Сбер готов в этом участвовать и уже делает это.

Так, в Бурятии разработана стратегия развития туристической отрасли. Регион использует панель «Туризм» от Сбера, которая позволяет анализировать туристический поток: куда направляются люди, на что тратят деньги. Для этого используются данные, которые предоставляет в том числе Сбербанк – о тратах по картам, о маршрутах клиентов. Это позволяет правильно формировать точки притяжения. Например, мы видим, что поток идет в определенный населенный пункт, но там нет условий для приема большого количества гостей. Это сигнал правительству о том, что необходимо создавать инфраструктуру.

У нас в портфеле сегодня немало проектов, связанных со строительством и реконструкцией гостиниц, открытием глемпингов и баз отдыха. В основном эти проекты реализует малый бизнес. Крупные корпорации своего решающего слова в области туризма на Байкале пока не сказали. Это – поле для развития. Понятно, что оно во многом ограничивается законодательно. Тем не менее я уверен: у Байкала – огромный потенциал.

8. Об искусственном интеллекте: «Это не фантастика, а реальный инструмент»

Коснулся Рушан Сахбиев и самой популярной темы последних лет – искусственного интеллекта. Сбер является амбассадором этого направления, двигает его, считая, что только за счет технологий страна может сделать качественный рывок в развитии экономики, стать лидером.

По словам Рушана Сахбиева, сегодня разговоры о цифровизации, нейросетях уже не выглядят рассуждениями о том, как «космические корабли бороздят просторы Вселенной». ИИ – не фантастика, а вполне реальный инструмент, который каждый день помогает нам принимать правильные решения, сопровождает нас в самых разных сферах: от шопинга до медицины. Многие регионы активно идут по цифровому пути. В пример председатель Байкальского банка привел Якутию.

Рушан: Это регион, уделяющий большое внимание цифровому развитию. Уровень цифровизации, цифровой зрелости власти, бизнеса в Якутии – один из самых продвинутых в стране. Цифровой ландшафт – это та почва, тот чернозём, из которого вырастают потом не только технологические стартапы, но и в целом цифровая повестка в регионе.

Мы рады, что правительство Якутии выбрало многие цифровые сервисы, которые базируются на разработках группы Сбера. Так, Национальная библиотека использует наш генеративный искусственный интеллект GigaChat для работы с массивами данных – с текстами, их анализом, систематизацией. Обсуждаем и другие решения – связанные с контролем пожароопасной и паводковой ситуации, с обучением и развитием. В Якутске уже открылась «Школа 21», которая позволяет готовить кадры для цифровой экономики.

В конечном итоге всё это делает жителей региона менее зависимыми от того, в каких природных и климатических условиях они находятся. На мой взгляд, Якутия абсолютно правильно сделала свой выбор в пользу цифровизации. Сегодня это позволяет выигрывать в конкурентной борьбе с другими регионами – в первую очередь за людей.

9. О деньгах и расчетах будущего: «Ваше тело – это ваша карта»

Несколько вопросов журналистов на деловом завтраке касались новых форм расчетов. Наличные деньги уходят в прошлое, сегодня расплатиться можно уже не только картой или телефоном, но и, например, улыбкой. Не исключено, что в будущем мы сможем рассчитываться не только привычными рублями, но и цифровыми.

Рушан: Важно понимать, что цифровой рубль – это не то же самое, что безналичные деньги. Цифровой рубль – это денежные средства, чьи хождение, эмиссия основаны на блокчейн-технологии. Преимущество цифрового рубля для экономики заключается в том, что все записи абсолютно прозрачны: видно, откуда, как и куда перешли деньги. Это делает экономические цепочки более понятными как для контролирующих органов, так и для участников сделки. Конечно, всё это требует режима эксперимента. Ввести цифровой рубль, сделать его конкурентом – задача нетривиальная. Важно, чтобы в этой технологии не было никаких сбоев.

Что касается наличных денег, то их в нашей жизни становится всё меньше. Думаю, многие даже забыли, как выглядят бумажные купюры. Потому что возможностей рассчитаться в безналичном мире сегодня – огромное множество: карта, телефон, QR-код... Одна из новых технологий, которую мы сегодня активно внедряем, – это оплата улыбкой. Если раньше такое казалось нам научно-техническим чудом, то сегодня это реальность. Человек улыбается на кассе в магазине – деньги списываются. Сегодня это уже возможно во многих крупных торговых сетях, АЗС Иркутской области, Забайкалья, Бурятии, Якутии.

Выражение «остался без рубля» стремительно теряет актуальность. Если раньше мы говорили: «У меня есть телефон, я смогу расплатиться», то сегодня и он не нужен. Ваше тело – это и есть ваша платежная карта, с помощью которой вы можете совершить любые покупки.

10. О KPI: «Буду культивировать предпринимательский дух»

Планов по развитию Сбера в Байкальском регионе у Рушана Сахбиева немало. По его словам, перед ним как руководителем территориального банка стоят вполне понятные KPI. И не только стандартные – связанные с бизнесом, выполнением показателей, достижением целей.

Председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев.

Фото: А.Федоров

Рушан: Вторая часть KPI – это участие в изменениях. Здесь работает концепция Run – Change – Disrupt. Run – это текущий бизнес, обеспечивающий прибыль. Change – изменения, которые ты производишь на основании существующих процессов и технологий. А Disrupt – это коренное изменение технологий, процессов. Мы, топ-менеджеры Сбера, заточены в первую очередь именно на Disrupt. На те изменения, которые повлияют на жизнь людей, позволят ввести новые продукты, активно использовать искусственный интеллект, развивать регионы, улучшая их экономический потенциал.

Моя главная задача – вместе с командой Байкальского банка постоянно придумывать и реализовывать такие пилотные проекты, которые можно будет масштабировать в дальнейшем на всю страну. Очень важно, чтобы этот предпринимательский дух здесь культивировался.

Елена Демидова

«Самое время готовить инвестпроекты»

Какие проекты поддерживает Байкальский банк и как ключевая ставка влияет на инвестиции

Кредитование бизнеса – основная деятельность Сбера. Объем финансирования, которое банк выдает в Байкальском регионе, измеряется десятками миллиардов рублей. По словам Рушана Сахбиева, только за первые 100 дней его председательства юрлицам было выдано более 100 млрд рублей.

«Сбер – один из самых крупных кредиторов экономики регионов. Во многих проектах, которые реализуются на территории Байкальского банка, есть наше финансирование. К нам обращается и малый бизнес, и крупный, и крупнейший, – рассказал Рушан. – Отрасли и цели кредитования – абсолютно разные: строительство фабрик и жилых комплексов, развитие химической промышленности, нефтедобычи, ритейла».

По словам Рушана Сахбиева, высокая ключевая ставка Центробанка сейчас является сдерживающим фактором для бурного роста инвестиционного кредитования. Многие юрлица сегодня и вовсе предпочитают сберегательную стратегию. «Компании активно открывают депозиты под 18-20%. Как способ накопления собственного капитала в проекте – это правильный подход, – отметил Рушан. – При этом мы понимаем, что многие инвестиционные проекты нужно готовить заранее. Если не делать этого сейчас, ссылаясь на высокие ставки по кредитам, то, когда они упадут, компания окажется не готова к реализации задуманного».

Рушан Сахбиев уверен: сейчас – самое подходящее время для того, чтобы готовиться, планировать, получать необходимую разрешительную документацию, просчитывать финансовые модели. «И ждать нормализации ситуации в экономике с точки зрения ставок для того, чтобы эти проекты реализовать».

Не стоит забывать и о возможностях государственной поддержки. «Компании сегодня стараются максимально использовать господдержку для снижения бремени по ставкам. Это разумно, – подчеркнул председатель Байкальского банка Сбербанка. – Другое дело, что возможности бюджета несколько ограничены – и количество таких программ, и объемы поддержки сокращаются».

«Иркутск – город читающий»

Какие книги из Сбербиблиотеки рекомендует Рушан Сахбиев

Не секрет, что Иркутск – город читающий: книжные фестивали здесь проходят с аншлагами, а очереди за автографами к писателям растягиваются на десятки метров. В Сбере культура чтения тоже развита: в свое время глава банка Герман Греф начал формировать корпоративную Сбербиблиотеку. Рушан Сахбиев поделился, какие книги произвели на него наибольшее впечатление.

О чтении: «Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми людьми, которые смотрят фильмы» – это известное выражение не утратило своей актуальности. Разговаривая с собственниками бизнеса, с топ-менеджерами, я не встретил еще ни одного человека, который сказал бы: «Я книг не читаю, вечерами включаю какой-нибудь турецкий сериал – а утром иду строить свою многомиллиардную империю». Книга – это источник мудрости, возможность думать. Если Иркутск – читающий город, то это город, у которого есть будущее.

О Сбербиблиотеке: Читать надо – и надо приучать к этому детей, приучать сотрудников. Этим в свое время и начал заниматься Герман Греф, формируя Сбербиблиотеку, отбирая лучшее из огромного количества издаваемой литературы. Есть такое выражение: «Чтобы стать образованным человеком, достаточно прочитать одиннадцать книг». Но, чтобы их найти, надо прочесть несколько тысяч. Поэтому так важен взгляд и подход не только одного человека, но и в целом группы топ-менеджеров Сбербанка, рекомендующих книги, которые кажутся им важными с точки зрения развития.

О форматах: Я люблю и бумажные книги, и электронные. Сбербиблиотека доступна онлайн – это здорово. Читаю я много, часто делаю это в машине, в перелетах. Носить с собой бумажные книги не всегда удобно, тем более, что я обычно читаю сразу несколько книг, разной направленности – в зависимости от настроения, готовности воспринимать ту или иную информацию.

О важных книгах: На сегодняшний день Сбербиблиотека насчитывает больше 100 книг. Есть книги, связанные с новыми технологиями, с искусственным интеллектом. Есть литература бизнес-направления, есть – научно-популярная. Например, книга «Семь этюдов по физике» простым языком объясняет всё – от теории относительности до квантового компьютера. Есть и базовые книги, которые, на мой взгляд, стоит прочесть любому человеку. Например, «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови.

Рекомендую к прочтению и книгу «Sapiens: Краткая история человечества» профессора Юваля Ноя Харари. Ее нет в Сбербиблиотеке, но я считаю ее одним из фундаментальных трудов, которые объясняют природу человека, развития цивилизации. Книга написана доступным языком и не содержит в себе, как это часто бывает, оценочных суждений. Выводы каждый читатель может сделать сам.