«Нарисуйте стратегию, соберите команду и выстраивайте отношения»

Какими лайфхаками поделились с иркутскими предпринимателями федеральные эксперты

«Важно общаться с людьми, которые занимают ту позицию, на которой вы бы хотели находиться. Они уже прошли этот путь, имеют бесценный опыт и знают о таких подводных камнях, о которых вы даже не подозреваете», – этот лайфхак от предпринимателя Марии Командной можно вынести в эпиграф «Бизнес-Феста», нового проекта Сбера, который дебютировал в Иркутске. Приглашенные практикующие предприниматели рассказали о своем опыте – от социального проекта в маленькой деревне до пересборки себя после выгорания и резкой смены карьерной траектории. Мы записали самые интересные тезисы.

«Развитие деревни – это всегда развитие отношений»

Гузель Санжапова, основательница проекта «Малый Турыш» и фестиваля «Посреди Нигде», поделилась своим рецептом развития бизнеса в сельской местности. Гузель с семьей уже 11 лет производит и продает мед, варенье, натуральную косметику, – а по факту развивает целую деревню Малый Турыш на Урале. Это, наверное, самый известный социальный проект в стране.

Развитие деревни, считает предпринимательница, – это всегда развитие отношений. С местными жителями, с потребителями, с сообществами. Если ты не строишь отношения год за годом, ты не решишь проблему деньгами. Главное, что надо понимать, берясь за подобное дело, убеждена Гузель Санжапова: практически любой бизнес в деревне – это по умолчанию социальный проект.

«Если ты в деревне один-единственный предприниматель, у тебя там, по факту, свое маленькое государство. Я примерно как металлургический комбинат в Выксе (ВМЗ, градообразующее предприятие в городе Выкса Нижегородской области – прим. ред.), который должен подумать примерно обо всем. Поэтому ты развиваешь инфраструктуру. Это неизбежность», – признает предпринимательница.

Необходимо учить людей планировать. Никакие государственные программы, к сожалению, не помогут, если в деревне не будет предпринимателей. «Поэтому я помогаю таким же предпринимателям, как я, и подросткам в деревне научиться планировать деньги, строить хоть какой-нибудь маленький бизнес, чтобы мы потом вместе смогли решать проблемы села».

При этом социальный бизнес – это совершенно не обязательно давящий на жалость. По словам предпринимательницы, она продвигает продукцию, опираясь на идею гедонизма, удовольствия от жизни. И при этом покупателя греет мысль, что он приносит пользу конкретной деревне, выбирая именно этот продукт.

«Как бренд мы говорим на языке воспоминаний: «Закройте глаза. Налейте нашего чаю с душицей, варенье туда положите и вспомните, как вам бабушка в детстве так чай делала, а вы сидели и думали: «Лето, каникулы. Я сейчас гулять пойду с ребятами. Единственная проблема – цепь на велосипеде слетает». Мы продаём ровно эту память».

Предпринимательница указывает, что покупатель деревенской продукции – всегда горожанин, поэтому выстраивать связку города и деревни – обязательно. Причем связку не только логистическую. В любом бизнесе, а в социальном особенно, важна работа с сообществами, в том числе через социальные сети. Именно высокая медийная активность помогает проекту «Малый Турыш» не только продвигать свой бренд, создавать коллаборации с крупными компаниями, но и получать поддержку в критических ситуациях – будь то пожар или наводнение. «Большая ошибка – думать, что ты один. Неравнодушные люди есть везде, в крупных и малых бизнесах. Когда мы горели, первыми ко мне на помощь пришли из Сбера», – напомнила Гузель.

«Если берете номер телефона, дайте что-то взамен»

Вопросам онлайн-продвижения посвятила свое выступление интернет-маркетолог Ильяна Левина. По ее словам, часто предприниматели жалуются, что сайт, соцсети не работают. Возможны три причины, полагает эксперт. Первая – это трафик. Возможно, про компанию просто никто не знает.

Вторая – сайт и соцсети не информативны. Сегодня, убеждена эксперт, потребители не хотят, чтобы бренд объяснял, чем он занимается. Не хотят читать про «молодую и амбициозную команду», про «высокое качество» и «приятные цены». Они хотят, чтобы продукция бренда решала их проблему, хотят видеть клиентов, которые пользуются этой продукцией, и знать их мнение о ней. Желательно с фото и видео.

«Представьте, что у вас болит шея. Что вы будете делать? Сначала решите – купить новую подушку или пойти лечиться. Если идете к врачу, определитесь, кто вам нужен – терапевт, травматолог, невролог. Потом будете спрашивать у знакомых, не посоветуют ли они кого, пойдете изучать информацию в интернете. И только в последнюю очередь будете смотреть клинику, где он принимает. Сначала вы ищете врача, а потом уже компанию. Почему же на сайте мы рекламируем фирму, а не продукт?»

Наконец, третья причина – клиенты не доходят до покупки, а купив, не возвращаются. Надо работать над сервисом. «Если вы берете у человека самое дорогое – номер телефона, не надо отпускать его фразой «спасибо, мы вам перезвоним». Предлагайте ему: «Пока вы ждете нашего звонка, посмотрите видео, как правильно выбрать велосипед». И в этом видео вы расскажете, что, согласно исследованиям датских ученых, самые счастливые люди катаются на желтых велосипедах. Потому что вы продаете именно желтые велосипеды».

Особая тема – правильное понимание целевой аудитории. От этого зависит, насколько верно вы выберете канал общения и формат – ВК, «нельзяграмм», Телеграм, Ютуб, короткие reels’ы или познавательные статьи.

И конечно, нельзя забывать про анализ и контроль – трафика, времени пребывания на сайте, перемещения по странице, точки принятия решения с помощью правильной настройки и правильного применения инструментов онлайн-аналитики.

«Визионер, «душнила» и несколько «психов» – идеальная команда»

Игорь Стоянов, основатель, и акционер компаний «Персона», «Бьюти Парк», ментор-стратег индустрии красоты и здоровья, предложил свое видение шагов по «раскачке» бизнеса. Не обязательно с нуля – перевести компанию в следующую «лигу» бывает не менее сложно, чем запустить новый проект.

Начинать, по мнению эксперта, нужно с самодиагностики: проанализировать свои доходы, понять, довольны ли вы тем, сколько вы зарабатываете регулярно, как распределяете прибыль и сколько тратите не на бизнес, а лично на себя.

Вторым шагом должна стать стратегия на салфетке. В буквальном смысле: Игорь Стоянов предлагает рисовать от руки на бумаге. «Идеально, если у вас в это время будет собеседник, кому вы все расскажете. И, если вы нарисовали стратегию на салфетке и она вас вдохновила, – начинайте движение. Если понимаете: не то – рисуйте еще», – напутствует ментор.

Однако цели он рекомендует ставить реальные. Например, опереться на аналитику прошлых лет и запланировать прирост в рамках 20%, если компания не росла. Если росла – планировать динамику с увеличением. «Сегодня все планируют расходы. И это правильно. Но фокус заключается в том, что и свои доходы надо проектировать», – говорит Игорь Стоянов.

Третий шаг – нарисовать дорожную карту своих действий. Пошаговый план того, как двигаться к стратегической цели. Он должен учитывать несколько сфер – как минимум не только бизнес, но и личные задачи.

Далее под эти планы необходимо собрать команду. «Рецепт идеальной команды: лидер с длинной волей, визионер; «душнила», который будет опускать вас с небес на землю: напоминать о рисках, урезать расходы, и хотя бы два-три энергичных «психа», которые соглашаются идти с вами и только потом начинают думать, куда их позвали, – эти люди будут вас поддерживать в пути. Ну, и, соответственно, аналитик, CRM-специалист – без них будет сложно», – считает Игорь Стоянов.

А поскольку рано или поздно встанет вопрос делегирования полномочий, в том числе управления бизнесом, эксперт рекомендует не искать специалистов со стороны, а выращивать людей внутри команды – они разделяют корпоративную культуру, уже понятно, что они могут, на что способны, и им не нужен переходный период, чтобы включиться в бизнес, понять процессы.

«Если вы только стартуете, возьмите ассистента, который вырастет у вас до администратора, потом до управляющего, а там и до вице-президента», – советует Игорь.

И пятый шаг – собрав команду, нужно сформировать у нее доверие к себе, «позвать людей в путь». «Обычно этот важный момент пропускают. Вы полагаете, что другие люди думают так же, как и вы. Но это не так. Им нужно преподнести вашу стратегию и вашу «дорожную карту». Люди должны понять ход ваших мыслей. Я обычно презентую не один раз. И специально пропускаю какие-то очевидные «гениальные» вещи – чтобы команда могла мне указать: «Ты не подумал вот об этом». Через это люди включаются в ваш проект», – поясняет ментор.

Это уникальное пространство для бизнеса

Андрей Горбунов, заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк

– «Бизнес Фест» – это уникальное пространство для бизнеса с полезными открытиями, крутым нетворкингом и тысячами единомышленников по всей стране. Пространство, где можно обмениваться опытом, получать новые знания, общаться с экспертами, знакомиться и приносить друг другу реальную пользу. Это особенно важно сегодня, когда мир непрерывно меняется, и тот, кто быстрее и лучше адаптируется к переменам, покажет лучший результат.

Особенность «Бизнес Феста» в том, что он проходит только в очном формате – никаких онлайн-трансляций и вебинаров. Его главная ценность – живой диалог участников и непосредственный обмен личным опытом. Такой формат стирает границы, позволяет общаться без каких-либо стеснений. Можно не только увидеть спикера, но и почувствовать его эмоции, его энергию, напрямую задать вопросы. Полученные таким образом знания лучше запомнятся.

Кстати, столь масштабное мероприятие уже получило хороший отклик среди предпринимательского сообщества всей страны. Сбер провел «Бизнес Фест» в Калининграде, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Следующий на очереди – Владивосток.

Александр Откидач: «Форум был мощным»

– Форум, конечно, был мощным. В постковидные времена динамика бизнес-мероприятий сильно просела, раньше открытых мероприятий, где мы с коллегами могли встретиться, поболтать, послушать спикеров, было намного больше. То есть, даже если исключить программную часть, могу сказать спасибо Сберу просто за возможность увидеть сотни знакомых лиц: у кого-то дочь родилась, кто-то открыл новое направление в бизнесе. Удалось даже пару возможных контрактов обсудить.

Если говорить про программу, то, конечно, больше всего в душу запало выступление Гузели Санжаповой. Отличный спикер с правильным подходом к жизни. Она делилась своими успехами в области развития бизнеса в деревне. А это очень близкая мне тема. Надеюсь, что и иркутские предприниматели теперь увидят в этом направлении перспективу.

Александр Чуприн: «Мне как бизнесмену было интересно»

– Я первый раз участвовал в таком мероприятии. Удивило, что много народу, я не ожидал увидеть такое количество людей, предпринимателей. Само мероприятие было очень интересным: выступали предприниматели с опытом, рассказывали не про свой успешный успех, а про те проблемы, которые у них были в бизнесе и как они из них выходили. Мне, как бизнесмену, который за 15 лет набил достаточно своих шишек, было интересно.

В кулуарах удалось пообщаться, и ко мне подходили знакомиться после того, как я вышел к микрофону из зала. Я пришел посмотреть, послушать, а кроме этого, получилось предварительно договориться о взаимодействии со спортивным клубом. Очень результативное для меня мероприятие получилось.

В Иркутске 15 августа впервые состоялся «Бизнес Фест» – масштабное деловое мероприятие Сбера. Благодаря ему местные предприниматели смогли из первых рук от топовых спикеров, успешных представителей бизнеса федерального масштаба, от региональных лидеров получить инсайты, необходимые для роста и развития своего дела. Мероприятие проходит только в очном формате.