Есть ли жизнь после провала?

Предприниматели, как и все люди, живут в неидеальном мире. Каждый здесь не только двигается вперёд и побеждает, но иногда совершает ошибки и спотыкается. Кого-то это повергает в шок и ступор, кого-то, наоборот, подстёгивает и наполняет энергией. Опытом преодоления непростых ситуаций на «Бизнес-Фесте» поделились предприниматели из Иркутской области.

История 1. Миллион рублей – за стратегию без «плана Б»

Олеся Семёнова, основатель и директор клиники LAMARE:

– В 2022 году, на момент открытия клиники, у меня уже был успешный бизнес – консалтинговая компания, которая оказывает бухгалтерские и юридические услуги. Как правило, новый бизнес строится вокруг каких-то профессиональных компетенций. Я же решила диверсифицироваться и пошла в сферу, которая была мне совсем не знакома, – в косметологию.

Обратилась к экспертам – в агентство, которое занимается продвижением медицинских клиник. Для нас была разработана маркетинговая стратегия стоимостью 1 миллион рублей. В ней единственным источником трафика для нового бизнеса значилась известная социальная сеть. Открытие нашей клиники совпало с закрытием этой социальной сети. И «плана Б» у нас не было. Эксперты – как в анекдоте про мышей и мудрую сову, – развели руками. Но я с девятнадцати лет предприниматель, другой жизни не знаю и сдаваться не готова. Нашей команде пришлось судорожно вспоминать пароли от забытых соцсетей, сдувать пыль с «Одноклассников»…

Один из мощнейших источников трафика, кроме соцсетей, – коллаборации, и мы сосредоточились на них. Клиентская база – это огромная ценность для бизнеса. Если она у вас есть, оцифруйте, подумайте, какой бизнес не пересекается с вами в сегменте, и предложите ему обмен. Не бойтесь! Страх там, где неизвестность. Не пожалейте времени – разберитесь в том, в чем не разбираетесь, и всё у вас получится.

История 2. Конкуренты скопировали товарный знак

Екатерина Вихтеева, основатель и директор сети кофеен «Сибирский мишка»:

– Мишка мне приснился: он смотрел на северное сияние, у него развевался шарфик… Так романтично началась история нашего проекта. В этом году сети кофеен «Сибирский мишка» исполнилось семь лет, у нас открыты семь точек в маленьком городе, который мы любим, – в Братске.

Бренд, который полюбился горожанам, два года назад стал для нас проблемой. Один из постоянных гостей, вдохновившись нашим проектом, создал свою кофейню и назвал ее «Мишка на севере». Скопировал буквально всё: меню, дизайн, логотипы, баннеры. Сначала мы не восприняли это всерьез, решили, что раз копирует, значит, мы на шаг впереди. Проблемы начались, когда гости стали присылать негативную обратную связь: они писали о низком качестве продуктов и сервиса.

Мы обратились к юристам, подготовили досудебное соглашение и отправили его конкуренту. В ответ получили телефонный звонок с угрозами. Поняв, что мирно вопрос не решить, начали готовиться серьезно: провели несколько контрольных закупок, зафиксировали на фото нарушения, обратились к независимому патентному поверенному, который сделал заключение, с которым мы смогли в дальнейшем обратиться в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на недобросовестную конкуренцию.

Сложность была в том, что наш торговый знак не был своевременно зарегистрирован. Не был оформлен даже договор с дизайнером на разработку брендбука, а при проверке названия выяснилось, что компания «Сибирский мишка» уже существует, только работает она в другом регионе и производит злаковые батончики. Для решения всех этих вопросов нам пришлось обратиться в компанию, которая занимается регистрацией торговых знаков, и приводить в порядок документы.

Федеральная антимонопольная служба встала на нашу сторону, признала, что конкурент действительно использует наш бренд, обязала его убрать вывеску и раздаточные материалы, а также выплатить штраф. 20 000 рублей – это очень маленькая сумма, но дело совсем не в деньгах. Мы боролись за репутацию и доверие наших гостей. Наш конкурент, к слову, закрылся, но иногда приходит к нам пить кофе.

История 3. Команда ушла создавать свой бизнес

Радмила Радзивил, управляющий партнёр юридической компании «Правый берег», арбитражный управляющий:

– Сложных ситуаций за время с 2004 года, когда я основала свою юридическую компанию, было много. После кризиса 2008 года компания полтора года приходила в себя. Мне пришлось заложить собственную квартиру и брать кредиты, чтобы платить зарплату своим сотрудникам. Зато сегодня мы – компания федерального уровня с базой в Иркутске и филиалами в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Тольятти и в Москве. Я этим горжусь.

История, о которой пойдет речь, – моя боль. Она про потерю сотрудников. Такая ситуация может сложиться, наверно, в любом бизнесе. Но в юридическом, из-за специфики работы, она может стать критической.

2016 год мы встретили шикарным корпоративом: отметили несколько побед, выдали премии. Вышли 11 января после каникул, и в конце рабочего дня ко мне пришла моя команда и сказала: «Радмила Николаевна, мы решили уйти и создать собственный бизнес». Когда я говорю «вся моя команда», я имею в виду всю мою команду. А на тот момент мы вели не меньше 11 проектов, и некоторые из них «ярдные».

Эти люди были моей семьей, мы работали бок о бок почти десятилетие, на доверии. Предпосылок для такого поступка не было. Теперь, когда прошло время, я понимаю, что команда просто выросла, и желание идти дальше – это нормально. Но в тот день я уехала из офиса на скорой.

Конечно, я нашла новых сотрудников. И сделала выводы из своей управленческой ошибки. Организационная структура в моей компании теперь выстроена иначе, к проектам привязаны разные юристы, они взаимозаменяемы. С теми ребятами, которые тогда ушли, у меня сохранились хорошие отношения, и я желаю им только удачи. Когда нанимаешь сильных специалистов, всегда есть риск того, что они вырастут и захотят пойти дальше. Тем не менее в свою компанию я по-прежнему набираю лучших – чтобы побеждать. Потому что точно знаю: даже если берег не виден, он всегда есть.

История 4. Открывшейся возможностью воспользовались все

Леонид Захаревич, основатель и генеральный директор платформы для онлайн-продаж и управления туристическими объектами «ЮНИ»:

– Я очень болею за Иркутск, хочу, чтобы здесь развивались it-проекты. Наш стартап – это платформа для онлайн-продаж и управления объектами в индустрии путешествий. Идею сервиса для посуточной аренды жилья мы начали продумывать в конце 2021 – начале 2022 года. Как вы понимаете, бизнес начинается задолго до того, как вы зарегистрировали ИП, ООО и товарный знак. Вы начинаете прорабатывать концепцию, анализируете рынок, изучаете целевую аудиторию, думаете как отстраиваться от конкурентов, то есть проводите большую работу прежде чем запуститься. Мы, собственно, так и начали.

В этот момент иностранные компании стали уходить из России. Мы сначала восприняли это как отличную возможность, мол, освобождается рынок. Но так решили не мы одни. В освободившуюся нишу хлынуло огромное количество стартапов. По нашим подсчетам, их было порядка 90. Большинство – западные, с опытными командами и огромными инвестициями.

Для нас это был стресс. Пришлось отстраивать концепцию заново. Решили снишеваться – пойти в туристическое жилье, сделать его нашей изюминкой. Благодаря тому, что мы не остановились, а активно гребем лапками, как та лягушка, попавшая в молоко, нас начали замечать, приглашать на мероприятия. Мы часто ездим в Москву, уже прошли акселерацию и даже привлекли первые инвестиции. У нас не было крупных ошибок, зато мелких – множество, как в любом бизнесе. Я отношусь к этому философски: судьба – она такая, может как выбить стульчик из под ног, так и дать возможность.

Сейчас появляется большое количество новых интересных мест, которые создают молодые ребята. Да, они где-то делают неуверенные шаги. Но мы в своем проекте делаем ставку на них. Это здорово, что на Байкале собираются строить новые большие гостиницы. Но, по-моему, круче, когда появляется много небольших проектов со своей уникальной атмосферой. Я призываю поддерживать их. Понимаю, что у всех уже есть наезженные места. Они без вас не пропадут. А вот такие небольшие, куда ты позвонишь и тебе сразу ответят, заботливо примут, – их нужно поддерживать. Развиваясь, они дадут вам тот сервис, которого сейчас так сильно не хватает.

Наталья Понамарева

В Иркутске 15 августа впервые состоялся «Бизнес Фест» – масштабное деловое мероприятие Сбера. Благодаря ему местные предприниматели смогли из первых рук от топовых спикеров, успешных представителей бизнеса федерального масштаба, от региональных лидеров получить инсайты, необходимые для роста и развития своего дела. Мероприятие проходит только в очном формате.