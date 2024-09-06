5 ошибок при запуске бизнеса

Основательница бьюти-бренда SUPERBANKA Мария Командная рассказала в своем выступлении о пяти ошибках в запуске бизнеса, которые могут стать критичными как для самого дела, так и для его основателя.

1. Пытаться быть идеальным

На самом деле ни идеальных бизнесов, ни идеальных продуктов не существует. «Если бы вы знали, как много бизнесов просто не доходят до точки запуска, потому что предприниматели считают, что план недостаточно хорош, и работают, работают над ним. Потом он устаревает, команда уходит, всё разваливается. Порой лучше запустить продукт как есть и дорабатывать его в процессе», – считает Мария.

Другая крайность – делать бизнес «для себя», выпускать продукт своей мечты. Это классно, но это путь в никуда. Нужно разговаривать с потребителями, выяснять, какие у них есть боли, и идти в бизнес, решая их. Тогда на продукт будет спрос.

2. Потратить все деньги на развитие бизнеса

И надеяться при этом, что через месяц-два идея «полетит». На самом деле, даже самый классный бизнес окупается, минимум, через два-три года. Нужно не только прописать стратегию развития своего бизнеса, но и понимать, на что вы лично будете жить, все своё время посвящая новому делу, указывает эксперт.

3. Не делегировать задачи

Очень часто основатели бизнеса тратят столько времени, сил, энергии на продукт, что боятся делегировать даже простейшую задачу. Часто это приходиться делать, чтобы минимизировать расходы. Но нужно всё-таки понять, в какой момент и какие задачи уже можно делегировать, уверяет Мария Командная. «Фаундер рано или поздно должен перейти от неэффективного действия к эффективному бездействию, то есть в идеале ваш бизнес должен начать функционировать так, чтобы ваши люди делали все за вас», – убеждена эксперт.

4. Не вести управленческий учет

«Как только вы придумали, какой у вас будет бизнес, и купили какую-нибудь штучку за две тысячи, которая вам для этого понадобится, эти 2000 рублей обязательно нужно записать, чтобы потом подбить свои расходы и понять, а бизнес вообще приносит прибыль или нет?» – подсказывает Мария.

5. Делать бизнес с друзьями или родственниками

И не заключать при этом партнерские соглашения или контракты. Это чревато потерей и отношений, и бизнеса.

Отдельно Мария Командная коснулась проблемы выгорания предпринимателей. В бизнес Мария пришла после того, как пережила усталость до полной демотивации от прежней работы – спортивного журналиста и телеведущей. По ее словам, тех, кто по тем же причинам решил резко сменить карьерный трек и основать свое дело, немало. Однако многие в итоге разочаровались – очень сложно, когда ты чего-то добился, что-то значишь, наработал социальные связи, снова становиться никем. Еще больше тех, кто «надорвался», налаживая бизнес.

«Выгорание сегодня – это, скорее, вариант нормы. Если вы много работаете, если «качаете» собственный бизнес, это точно с вами случится рано или поздно. Надо просто с этой проблемой работать», – предупреждает Мария Командная.

Елена Демидова

В Иркутске 15 августа впервые состоялся «Бизнес Фест» – масштабное деловое мероприятие Сбера. Благодаря ему местные предприниматели смогли из первых рук от топовых спикеров, успешных представителей бизнеса федерального масштаба, от региональных лидеров получить инсайты, необходимые для роста и развития своего дела. Мероприятие проходит только в очном формате.