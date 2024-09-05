«Свет решает многое», – Светлана Мичкаева, Центрсвет Иркутск, о клубном доме на Грязнова

В центре Иркутска, на улице Грязнова, возводится клубный дом, который станет новым символом премиального жилья в исторической части города. Этот проект сочетает в себе изысканность, комфорт и современную технологичность. Жилье нового уровня, в котором каждая деталь продумана до мелочей, в том числе и освещение. О нем рассказала Светлана Мичкаева, директор компании Центрсвет Иркутск.

Клубный дом на Грязнова. Изображение предоставлено компанией.

Освещение как произведение искусства

Одним из ключевых элементов Клубного дома на Грязнова стало освещение, которое не просто выполняет функциональную роль, но и создает уникальную атмосферу. Освещение от компании ЦЕНТРСВЕТ здесь стало настоящим произведением искусства, подчеркивающим статусность и премиальность объекта. Выбор светильников и люстр не случаен: каждый элемент был тщательно подобран, чтобы подчеркнуть изысканность интерьера и экстерьера, а также создать неповторимую атмосферу уюта и комфорта.

В зоне welcome на первом этаже установлены четыре люстры Supreme Light. Они являются центральными элементами светового дизайна и олицетворяют идею светового пути, по которому жители будут проходить к своим резиденциям. Люстры Supreme Light выполнены с использованием высококачественных материалов, что придает им особую элегантность и гармонирует с общим стилем интерьера. Их сияние мягко отражается в зеркальных поверхностях, создавая игру света, которая добавляет пространству объема и глубины.

Эти люстры не просто украшают помещение, они формируют настроение, задают ритм и стиль всей входной зоне. Здесь каждый житель и гость сразу чувствует ту самую «тихую роскошь», которая пронизывает весь проект. Люстры Supreme Light являются неотъемлемой частью этого ощущения, объединяя функциональность с эстетикой, свет с тенью, прошлое с будущим.

Клубный дом на Грязнова. Изображение предоставлено компанией.

Акценты, сохраняющие атмосферу камерности

Инсталляция Moleculaв главном лобби, представляющая собой композицию из нескольких сотен источников света, в буквальном смысле окутывает пространство теплым и мягким светом. Это не просто освещение, а настоящая световая инсталляция, которая превращает входную зону в уютное и притягательное пространство, задавая тон всей атмосфере дома. Световые элементы, размещенные по всей инсталляции, создают мягкие переходы света и тени, делая пространство динамичным и живым. Когда входишь в лобби, возникает ощущение, что попадаешь в некую световую галерею, где каждый элемент играет свою роль в создании уникального пространства.

Для парадной была специально спроектирована эксклюзивная подвесная каскадная композиция из 40 световых модулей PDNTLocus, которая будет украшать пространство на всех этажах дома. Такое световое решение разработано индивидуально для Клубного дома на Грязнова.

В коридорах и общественных зонах использованы накладные направленные светильники. Благодаря специальной линзе, примененной в этих светильниках, удалось избежать слепящего эффекта, что делает движение по коридорам комфортным и приятным. Эти светильники позволяют расставить акценты в интерьере, сохраняя при этом атмосферу камерности и приватности, столь важную для жителей клубного дома. Свет мягко огибает углы, подчеркивая архитектурные особенности пространства, создавая уютную и приглушенную атмосферу, которая расслабляет и успокаивает.

Клубный дом на Грязнова. Изображение предоставлено компанией.

Отличная видимость и безопасность

Особое внимание уделено освещению фасада и прилегающей территории. Световая лента с ассиметричной оптикой, которая позволяет направить световой поток на стену, создает равномерную засветку поверхности стены фасада, подчеркивает уникальность архитектурных форм кирпичной кладки, создавая впечатляющую игру света и тени. Светильникидля кровли не только выполняют свою прямую функцию, но и становятся важным декоративным элементом, который подчеркивает элегантность и современность архитектуры дома. Вечером фасад дома оживает благодаря продуманной подсветке, которая выделяет его на фоне исторической застройки, но при этом сохраняет гармонию с окружающей средой.

В подземном паркинге, где также использованы световые решения от ЦЕНТРСВЕТ, направленные подвесные светильники обеспечивают отличную видимость и безопасность, сохраняя при этом стильный и современный облик пространства. Паркинг, выполненный с таким вниманием к деталям, становится не просто местом для хранения автомобилей, но и важной частью общей концепции дома, где каждое пространство, даже подземное, продумано до мелочей.

ЦЕНТРСВЕТ в клубном доме на улице Грязнова не просто освещает помещения, он создает настроение, подчеркивает статус и обеспечивает максимальный комфорт для всех резидентов. Это пример того, как современные технологии и высокое мастерство могут преобразить пространство, сделав его уникальным и неповторимым. Использование качественного света в интерьерах, фасадах и на территории клубного дома создает гармоничное, уютное и современное жилое пространство, где каждая деталь работает на создание идеального места для жизни.

Клубный дом на Грязнова. Изображение предоставлено компанией.

Свет в доме – это часть его души

Резиденты клубного дома на улице Грязнова могут быть уверены, что их дом освещен на высшем уровне и каждый элемент был продуман с учетом всех современных стандартов и требований. Этот дом – не просто жилье, это символ новой эпохи в строительстве и дизайне, где на первом месте стоят комфорт, безопасность и эстетика. Светильники ЦЕНТРСВЕТ – не просто осветительные приборы, это символы качества и престижа, которые делают жизнь в доме по-настоящему роскошной и комфортной.

В проекте свет становится важнейшим элементом, который объединяет все части дома в единое целое, создавая гармоничное и сбалансированное пространство для жизни. Независимо от того, где вы находитесь – в лобби, коридорах, своей квартире или на парковке – вы всегда будете чувствовать себя окруженными заботой и вниманием, которое вложено в каждую деталь этого уникального жилого комплекса.

Именно такие проекты, как Клубный дом на Грязнова, задают новые стандарты на рынке элитной недвижимости Иркутска, демонстрируя, как важно уделять внимание каждой детали, в том числе и освещению, которое формирует не только визуальный облик пространства, но и его настроение, атмосферу, а значит, и качество жизни. Свет в этом доме – не просто функциональный элемент, это часть его души, которая делает каждый день резидентов по-настоящему светлым и счастливым.

Директор ЦЕНТРСВЕТ ИРКУТСК Светлана Мичкаева

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