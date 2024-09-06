«Патроны Парк» – поселок года. Загородный проект компании MetaEstate выиграл федеральную премию

«Патроны Парк» признан лучшим в номинации «Поселок класса Комфорт» престижной федеральной премии «Поселок года». Концептуальный подход к архитектуре, бережное отношение к природе, мультисоциальность и высокая ликвидность проекта произвели впечатление на профессиональное жюри. Что позволило реализовать «Патроны Парк» в короткие сроки? Как MetaEstate планирует развивать загородный рынок дальше? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил руководитель компании Дмитрий Кузнецов.

«Продукт продает себя сам»

Дмитрий, поздравляем с победой!

– Спасибо! Если честно, не ожидали.

Сильная была конкуренция?

– Да, уровень конкуренции был высокий. В нашей номинации – «Лучший поселок класса Комфорт» – были представлены законченные, работающие, живые поселки. Проекты очень сильные, продуманные, концептуальные. Например, в финале нашими соперниками были два знаковых проекта из Московской области – Open Village и «Жилой комплекс «Мечта»». Победа нас, конечно, очень вдохновляет, мотивирует двигаться дальше.

Поселок «Патроны Парк» на Байкальском тракте вы начали строить в 2018 году. На сегодняшний день проект – а это почти 200 домов – почти завершен. Что позволило реализовать задуманное в столь короткие сроки?

– Мы, действительно, построили поселок очень быстро. На сегодня в продаже у нас только один готовый дом и три участка для подряда. Мы не знаем примеров по стране, чтобы такой объем домов был возведен за столь короткие сроки.

Думаю, главное в том, что наш продукт сам себя продает. Как правило, загородные проекты реализуются за счет ипотеки, инвестиционных средств, кредитов. Мы же вложили 2 миллиона рублей в маркетинг на начальном этапе – и всё, больше ничего не тратили. Первая ипотека у нас появилась только в прошлом году, всё остальное построено исключительно на деньги клиентов. Продукт сам привлекал всё новых и новых покупателей. С точки зрения девелопмента это очень круто. Думаю, эксперты премии «Поселок года» это оценили.

В подобных конкурсах, премиях участвуют, чтобы не только «себя показать», но и «на других посмотреть». Что интересного увидели в проектах конкурентов? Какие решения, находки вам понравились?

– Интересно было посмотреть, как другие девелоперы работают с благоустройством – не только с точки зрения эстетики, дизайна, но и с точки зрения инженерии, коммуникаций, дорог. Отметили мы и несколько новых направлений в загородном девелопменте. Например, поселки-курорты – тоже думаем в эту сторону.

Еще один тренд – мультиформатные поселки под сдачу в аренду. Об этом мы также размышляем, хотим сделать арендный квартал в одном из проектов. Причем нам интересна не краткосрочная аренда – хоть она и более выгодная, более доходная, – а долгосрочная. На наш взгляд, это хороший способ «примерить» загородную жизнь, понять, насколько она тебе подходит – и более взвешенно подойти в дальнейшем к решению о покупке. После жизни в концептуальном поселке вряд ли захочется жить в хаотичной застройке. Запрос будет совсем иным – это пойдет на пользу всему загородному рынку.

Фото из архива компании

«Нужно развивать территорию комплексно»

Что дает победа в конкурсе, кроме профессионального признания? Какие новые горизонты видите для себя в сфере загородного девелопмента?

– Конечно, получить экспертное подтверждение того, что мы строим действительно качественный продукт, – для нас очень важно. Что касается планов – то, помимо строительства новых поселков, нам интересно заниматься комплексным развитием территории. Потому что поселки – это хорошо, но, если мыслить и действовать большими масштабами, будет еще лучше.

Что вы понимаете под комплексным развитием?

– Мы сейчас активно работаем на территории Байкальского тракта, Голоустненского направления, Пивоварихи. Это, наверное, самый «вкусный», самый интересный участок с точки зрения развития жилья – то направление, в котором должен и будет развиваться Иркутск.

Сейчас это территории Иркутского района, нескольких муниципальных образований. Наша идея в том, чтобы посмотреть на все эти земли как на единое целое, подумать о том, как можно развивать территорию через людей, которые будут в нее вкладываться – и деньгами, и умениями. Самая большая ценность всегда, на любой земле, – человек. Чтобы его привлечь, нужно создать максимально комфортную среду для проживания. Но только этого – мало.

Что еще нужно?

– Создать на территории возможности для приложения сил: чтобы житель мог построить себе офис, открыть и развивать бизнес. И не ездить для этого в центр города, не тратить время на лишние «транзакции», на стирание шин об асфальт. Жить, работать и отдыхать в одном месте. Нам кажется правильным децентрализовать город в сторону Байкальского и Голоустненского трактов. Планируем собрать вокруг этой идеи единомышленников – девелоперов, коммерческий сектор, администрацию.

Для района это ведь тоже хорошо: если предприятие зарегистрировано на территории, то налоги от его деятельности поступают в местный бюджет. Мы, например, сейчас работаем в Иркутском районе и деньги зарабатываем здесь, а почти все налоги платим в бюджет Иркутска, потому что юрлицо зарегистрировано в городе. На наш взгляд, это не совсем справедливо.

Фото из архива компании

«Если думать о кризисах, можно ничего не сделать»

За шесть лет реализации проекта «Патроны Парк» как изменилась сама компания MetaEstate?

– Мы бесконечно находимся в кризисе перемен. Внутри компании – постоянная «мясорубка» в хорошем смысле этого слова: лишнее – убрать, новое – выстроить, автоматизировать процессы, усилить команду, привлечь новых специалистов в коммерческое партнерство… Реализуя проект «Патроны Парк», мы учились работать с большими объемами строительства, с разными клиентами и их запросами.

Расти приходится постоянно, и это бывает дискомфортно для нас, но в итоге идет на благо покупателям. Сегодня они могут получить по-настоящему комплексный продукт – загородный дом с хорошей архитектурой, продуманной инженерией, энергоэффективными решениями, благоустройством, ландшафтным дизайном.

Как вы будете применять этот опыт в новых проектах?

– Мы изначально понимали, что «Патроны Парк» должен стать для нас стартовой площадкой. Поэтому мы делаем его максимально продуманно и хорошо. Всё – в пользу качества, в пользу продукта. Для нас было важно, чтобы поселок, с одной стороны, привлек покупателей, клиентов, был реализован. С другой – чтобы он нас как девелоперов продвинул, чтобы за ним последовали новые проекты. В 2022 году мы стартовали на Байкальском тракте новый проект «Кандинский» – большой, концептуальный. Этот поселок – галерея современной архитектуры. На стадии запуска еще два проекта – элитный поселок «Уладово Парк» и более бюджетный «Коперник».

Просто тиражировать положительный опыт «Патроны Парка» нам неинтересно. Все наши поселки – уникальные: в разных локациях, с разными концепциями, в разных сегментах загородного рынка. Хотя, конечно, есть и общее: подход к планированию территории, сохранение природных ландшафтов, продуманные и энергоэффективные инженерные решения.

Если считать «Патроны Парк», где еще продолжается благоустройство, то в следующем году у нас в работе одновременно будет четыре проекта. Сейчас активно ищем талантливых архитекторов, строителей.

Не страшно браться за такие масштабные и объемные задачи? Особенно в текущей экономической ситуации…

– Ничего страшного нет – надо делать, надо работать. «Патроны Парк», например, мы начинали в 2018 году, на рынке был серьезный спад. Многие нас тогда спрашивали: «Зачем стартовать сейчас? Может, подождать лучших времен?» Но после этого последовал подъем – 2019, 2020 годы были хорошими по продажам. Затем – опять спад. Ковид, санкции, СВО – чего только не было за эти шесть лет. Кризисы есть и будут всегда. Наши проекты – длинные. Смысла оглядываться на внешние факторы и что-то откладывать мы не видим.

Фото из архива компании

«Нужно создавать “нетленку”»

Какой стратегии сегодня придерживаются покупатели загородной недвижимости?

– Мы видим два основных пласта клиентов. Есть те, кто хочет вложить небольшую сумму на старте, зафиксировать договоренности и постепенно строить дом – на условиях рассрочки, например. Другая категория людей готова прийти и купить готовый коттедж сразу.

Если посмотреть на региональный загородный рынок в целом – как вы его оцениваете? Становится ли он более цивилизованным?

– Можно сказать, что насмотренность у покупателей растет, появляются новые концептуальные поселки. Но пока их очень и очень мало, процесс идет медленно.

Объемы ввода ИЖС при этом – огромные.

– Да, но вопрос в том, что стоит за этими цифрами. Если посмотреть на структуру объема, то большая его часть по-прежнему приходится на хаотичную застройку, на стихийный самострой. Концептуальные поселки всё еще – капля в море. «Патроны Парк» – это всего лишь 30 тысяч кв. м.

Каким стал 2024 год для ваших проектов?

– 2024 год – неплохой по продажам. Думаю, можно сказать, что мы вышли на некое плато. В какой-то момент даже начало казаться, что рынок вот-вот начнет расти. Увы – расти начала ключевая ставка. Но, как я уже говорил, это не повод останавливаться. Ориентироваться надо не на текущую ситуацию, а на то, чтобы делать качественный и долговечный продукт. Такой, чтобы он и через 30 лет был актуальным, не устарел морально.

И не потерял в цене?

– Конечно. Поэтому мы и продумываем поселки так детально – с точки зрения инженерии, отделки, благоустройства, архитектуры. Знаете, бывают модные архитектурные тенденции. Сегодня кажется, что это – «вау», а потом раз – и вышло из моды. Объект морально устаревает и падает в цене. Нужно создавать нестареющий продукт, «нетленку».

Фото из архива компании

«Оскар» в сфере загородной недвижимости

Что помогло проекту «Патроны Парк» стать «Поселком года»

Престижная федеральная премия «Поселок года» проводится уже более 20 лет. Как говорит директор по маркетингу MetaEstate Лора Кузнецова, «это «Оскар» в сфере загородной недвижимости, знак качества и признание профессионального сообщества». По ее мнению, «Патроны Парк» покорил жюри – профессионалов из сферы девелопмента, консалтинга, архитектуры и загородного проектирования – сразу несколькими важными параметрами.

1. Природосберегающие технологии

«Патроны Парк» находится на 19 километре Байкальского тракта, в сосновом лесу рядом с заливом. Бережное отношение к природе – один из главных принципов строительства в коттеджном поселке. Девелопер сохранил сосны на участках, а инженерные сети проложил методом горизонтального бурения. Ощущение «поселка в лесу» создается и благодаря грамотной планировочной организации.

Лора: «Наш принцип – строить дома между деревьями, а не вместо них. Коттеджи в поселке выполнены в концепции «органической архитектуры» и являются естественным продолжением окружающей среды. Расположение деревьев учитывается при застройке – мы даже при необходимости делаем отверстия в кровлях, – а у каждой сосны свой номер и координаты».

Фото из архива компании

2. Архитектурная концепция

Обычно в работе с архитектурным стилем загородного проекта девелоперы идут по одному из сценариев. В первом случае предлагают набор типовых решений (три, пять, десять), и тогда поселок получается с цельной архитектурой, но довольно скучный, однообразный. Второй вариант – концепция без подряда, когда жители приобретают земельные участки и строят все, что хочется. Результатом нередко становится архитектурный «винегрет».

Лора: «Нам не встречалось в стране таких поселков, как «Патроны Парк» – с единой архитектурной концепцией, но при этом с уникальными, выполненными по индивидуальным проектам домами. В нашем поселке невозможно найти два идентичных коттеджа: они все равно будут отличаться – по цвету, форме, по ландшафтному дизайну».

3. Инвестиционная привлекательность

Концептуальность, единая архитектура, городская канализация и сельский тариф на электроэнергию, продуманное благоустройство – все эти факторы ежегодно увеличивают ликвидность и стоимость недвижимости в «Патроны Парке». Если в 2018 году, на старте проекта, сотка здесь стоила 200 тысяч рублей, а дом площадью 140 кв. м – 6,6 млн, то сегодня цифры – в два с лишним раза больше: 550 тыс. рублей за сотку и 12,58 млн – за аналогичный дом.

Лора: «Первые дома мы продавали по себестоимости – нужно было привлечь людей в проект. Те, кто поверил в нашу идею и вошел в строительство, когда здесь был просто лес, очень выиграли: цены в «Патроны Парке» росли на 10% каждые полгода. Они продолжают расти и сейчас. И, чем больше будет благоустраиваться и заселяться поселок, тем дороже будут дома в нем».

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