«Хочу, чтобы недвижимость росла в цене». Глава ТСН Андрей Благушка – о жизни в «Патроны Парке» и буднях председателя

Жителю «Патроны Парка» Андрею Благушка, как и многим его соседям, хочется, чтобы в поселке было красиво, чисто и хорошо: «Как в дорогом пригороде Лос-Анджелеса, только вместо пальм – сосны, а вместо моря – залив». А еще – чтобы изначальная концепция поселка сохранялась, правила соблюдались, а капитализация недвижимости – росла. Именно это стало главной мотивацией для 36-летнего предпринимателя стать председателем товарищества собственников недвижимости. Чем живет «Патроны Парк» сегодня? Какие задачи решает ТСН? И как сделать так, чтобы дома в поселке дорожали с годами?

Фото А. Федорова

«Есть всё для комфортной жизни»

Андрей, уже два года вы загородный житель. Как принимали решение о переезде?

– Дом в «Патроны Парке» – наше с женой первое собственное жилье. До этого мы жили в съемных квартирах. О покупке своей недвижимости начали задумываться, когда стали неплохо зарабатывать. Проблема была в том, что оба мы индивидуальные предприниматели, и ипотеку нам банки не давали. Снимать дорогую квартиру желания уже не было – хотелось, наконец, купить что-то свое. Так пришли к идее приобрести дом в рассрочку. Компания MetaEstate как раз предлагала такой вариант. Мы вошли в проект – и примерно за полтора года рассчитались за коттедж.

Рассрочку покупателям предлагают разные девелоперы. Почему вы остановились именно на «Патроны Парке»?

– Привлекло то, что в этом поселке есть всё, что нужно для комфортной жизни: вода, канализация, интернет, свет. Не хотелось жить в деревне, на даче, в садоводстве. В теории, конечно, можно было купить участок и построить дом самостоятельно. Но одна только мысль о том, что придется бурить скважину, заводить септик, – угнетала. Здесь, в «Патроны Парке», благоустройство и комфорт – как в городе, а живешь ты при этом в пригороде и пользуешься всеми его плюсами: чистый воздух, тишина, соседей не слышно, вокруг – лес.

Линейка домов и участков в поселке – большая. Как выбирали подходящий вариант?

– Варианты, действительно, были доступны разные: дома разной площади, с большими участками и с маленькими. Нам много земли было не нужно: мы не огородники, не садоводы. Поэтому решили построить дом в Коттеджном квартале на участке площадью 4 сотки. Сначала выбрали коттедж на 140 кв. метров, но, когда дизайнер начал проектировать комнаты, поняли, что в эту площадь мы немного не входим. К счастью, в нашем квартале были и другие ещё не проданные дома – мы договорились с MetaEstate и поменяли свой коттедж на дом большей площади, 160 кв. м. Дополнительные 20 «квадратов» многое для нас решили. На двух этажах удалось разместить всё, что мы хотели: большую кухню-гостиную, три санузла, два кабинета, детскую, спальню, гардеробную. Ни одна квартира в городе, даже самая дорогая, не дала бы нам таких возможностей.

Концепция поселка – органическая архитектура, забота о природе – вам тоже пришлась по душе?

– Да, это тоже понравилось, но позже. Все-таки самым важным фактором для нас была обеспеченность поселка коммунальной инфраструктурой. А потом мы уже оценили и другие преимущества: и технологии строительства, и то, что все выполнено в едином архитектурном стиле, что нет никаких заборов из профлиста. Да и вообще ограждений как таковых – минимум, а если они и есть, то сделаны так, что не давят. Это разительно отличалось от того, что мы привыкли видеть в любом СНТ, где забор обычно начинается там, где заканчивается дорога.

Сколько времени ушло у вас от подписания договора до переезда?

– Несколько лет. Строительные работы пришлись на ковидные времена – сроки в итоге сдвинулись месяцев на десять, но мы никуда не торопились. А потом еще довольно долго делали ремонт: я думал, что управимся за год, а в итоге ушло два с половиной. Зато работали неспешно и в итоге сделали всё, как я хотел: качественно, просто, недорого – в стиле современного минимализма, без каких-либо вычурных элементов.

Вложения в коттедж себя оправдали?

– Более чем. Сейчас дом стоит в два раза дороже, чем я на него потратил. И я, конечно, заинтересован, чтобы цена квадратного метра только росла со временем. Мне нравится подход как в Европе – там во многих поселках действуют строгие правила: каждый должен строить только то, что предписано, согласовывать свои действия с соседями. Потому что, если ты построишь неизвестно что, это может отразиться на всем поселке – и тогда цена на недвижимость упадет у всех. Я хотел бы, чтобы и у нас соблюдались подобные правила.

Поэтому и пошли в председатели?

– Да, эта должность в «Патроны Парке» долгое время была вакантной. Я задумался: а что если сейчас здесь начнется анархия и проект не получится таким, как его изначально задумывали? Дом, который я купил, условно, за Х рублей, я потом продам за половину «икса»? Меня такой расклад не устраивает. Я решил стать председателем и сделать всё, что смогу, чтобы недвижимость в «Патроны Парке» только росла в цене, чтобы я в случае чего мог продать свой дом по цене 3Х. А это будет возможным только тогда, когда у нас будет очень качественный, красивый, чистый поселок, в котором людям будет хотеться жить.

Я вообще всё и всегда в своей деятельности стараюсь капитализировать: бизнес, инвестиции, недвижимость. Всё, чем я пользуюсь, чем владею, должно дорожать. Если мой объект подешевел со временем – значит, я в минусе.

Фото А. Федорова

«Обслуживание поселка – за 3600 в месяц»

В «Патроны Парке» – около 200 домов. Многие жители уже сделали ремонт и переехали?

– Сейчас в поселке живет уже около трети семей.

То есть сегодня «Патроны Парк» содержится силами этих 30% домовладений?

– Нет, почему же. У нас уже 126 членов ТСН – многие люди еще достраивают дома, делают ремонты, но уже вступили в товарищество и платят за обслуживание поселка. Кто-то ждет окончания строительства своего дома, чтобы войти в ТСН и начать вносить членские взносы. Это вопрос добровольный.

Каждый, кто вступает в ТСН, подписывает правила проживания. Они достаточно простые, в основном направлены на тишину, чистоту, внешний вид поселка. Например, у нас в поселке нельзя самовольно возводить несогласованные постройки на участках, городить заборы из профлиста. Мы стараемся не мыть машины в поселке, соблюдать тишину, не включать по ночам громкую музыку. Понятно, что это правила, не законы. Бывает, что кто-то их и нарушает. Но никаких конфликтов на этой почве еще не было: всё решается в формате разговора. В основном все настроены дружелюбно и относятся друг к другу с уважением.

Можно сказать, что добрососедские отношения в поселке уже сложились?

– «Патроны Парк» – проект мультисоциальный, люди здесь живут разные: и молодые, и пожилые, и предприниматели, и пенсионеры. Дети, конечно, все уже передружились, вместе играют, катаются на самокатах, великах. Взрослые ведут себя по-разному: кто-то расположен к тому, чтобы общаться, ходить друг другу в гости. Кто-то – предпочитает проводить время уединенно, на своей территории. Это нормально.

В основном все настроены на добрососедство – готовы договариваться, кооперироваться, сообща решать проблемы, предлагать свои идеи и инициативы.

Каков размер взноса для членов ТСН?

– Для моего дома, например, – 3600 рублей в месяц. В эту сумму входят вода, канализация, чистка дорог, уборка в парке, вывоз мусора, видеонаблюдение, освещение, работа диспетчера и прочее. Задача правления ТСН – составить смету на год, определить спектр задач и отчитаться перед жителями, что сделали, как и на что потратили деньги. За расходами следит ревизионная комиссия – она, как и правление ТСН, состоит из жителей поселка.

Обслуживанием «Патроны Парка» занимается не только ТСН, но и сервисная компания. Какие услуги она оказывает?

– Сервисная компания – это по факту гибрид компании, обслуживающей поселок, и консьерж-сервиса. Есть задачи, которые она выполняет для ТСН, а есть услуги для собственников: покосить траву, высадить цветы, постирать шторы, помыть окна, сделать уборку…

Для обслуживания всего коттеджного поселка работники сервисной компании делают очень многое: чистят дороги, косят траву в парке, убирают мусор, промывают канализационные люки, устраняют различные поломки. Причем делают это очень недорого – дешевле, чем любая другая управляющая компания. Это было одним из условий создания сервисной компании в «Патроны Парке»: задачи товарищества они выполняют по себестоимости, а за это имеют возможность работать с жителями, оказывать им услуги.

Какие задачи вы как председатель ТСН решаете?

– Есть текущая деятельность: технические, юридические вопросы, обслуживание поселка. А есть деятельность, направленная на улучшение жизни. Например, у нас есть парк – мы хотим сделать его еще более насыщенным, разнообразным. Уже оборудовали песочницу для малышей, заказали дополнительные качели. Обсуждаем в чате и другие инициативы – например, хотим сделать универсальную спортивную площадку, организовать пикниковую зону в парке.

Инфраструктуру поселка нужно использовать. Например, в парке у нас есть сцена и амфитеатр – можно проводить концерты, кинопоказы, кулинарные мастер-классы, детские мероприятия. В конце августа, например, мы уже организовали конкурс талантов для ребятишек. Общие мероприятия необходимы, в дальнейшем мы будем этим заниматься более плотно. Когда строительство и благоустройство поселка закончатся, люди заедут в свои дома, большой пул проблем и задач у ТСН снимется вообще. Тогда можно будет решать новые вопросы – в том числе и по организации досуга, формированию комьюнити.

Фото А. Федорова

Надолго вы в должности председателя?

– Точно не навсегда. Посмотрим, сколько времени понадобится, чтобы настроить все процессы управления. Сейчас эта работа отнимает немало времени и сил. Четыре дня в неделю я занимаюсь задачами ТСН, три дня – своим бизнесом: у меня автомойка и детейлинг-студия на Советской, еще я занимаюсь малоэтажным строительством в Хомутово. Отпуск, как говорится, «вышел из чата» (улыбается).

Тяжело?

– Я другого и не ждал. Точнее, не так: я просто ничего не ждал, а когда нет ожиданий – нет и разочарований. Думаю, сейчас – самое сложное время: пертурбация, бурление. Но там, где «кипяток», там и жизнь.

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