«Ни на что не променяю свою загородную жизнь». Почему блогер Ольга Срабионова переехала "Патроны Парк"

Одна из важных особенностей «Патроны Парка» – его мультисоциальность. Девелопер изначально привлекал в проект покупателей «не по кошельку, а по ценностям». Здесь живут люди, которым близка органическая архитектура, забота о природе, но при этом – разного достатка. Кто-то построил коттедж площадью 600 кв. м на участке в 25 соток, а кто-то – как, например, блогер, мать троих детей Ольга Срабионова – небольшой дом на четырех сотках в Коттеджных кварталах. Мы попросили Ольгу рассказать о своем опыте.

Фото А. Федорова

О мечте: «Всегда хотела жить в своем доме»

Ольга Срабионова давно мечтала жить за городом – в своем доме, со своей территорией: «И чтобы никаких подъездов. Приехала – и прямо с земли ступила на порог своего дома. Хотелось, чтобы поселок был комфортный, красивый, с развитой инфраструктурой: заезжаешь – и всё вокруг радует глаз». Мечта Ольги о загородной жизни стала вполне осязаемой целью с появлением детей – хотелось, чтобы они росли не в пыльном городе, а на природе.

О выборе: «Нашли оптимальный вариант»

Ольга изучила загородный рынок. Оказалось, хороших организованных поселков в пригороде Иркутска – не так много. Девушка обратилась за рекомендацией к друзьям: «Они как раз купили дом в «Патроны Парке» и были довольны выбором. Концепция поселка меня «зацепила», особенно понравилось, что дома здесь отдельно стоящие, у каждого – своя обособленная территория, свой земельный участок».

Подходящий для Ольги вариант в поселке нашелся сразу – дом в Коттеджном квартале, приемлемый и по размеру, и по стоимости, а главное – готовый. «У меня не было возможности ждать, пока закончится строительство. Нужно было продать квартиру в Иркутске, купить дом, сделать ремонт – и переехать».

Фото А. Федорова

О сомнениях: «Переживала из-за дороги – и зря»

Ольга признается, что, принимая решение о переезде за город, сомневалась в верности этого выбора. Например, переживала, что дорога до дома будет занимать много времени. Но, по словам блогера, все познается в сравнении: после частых визитов в Москву она поняла, что 19 км Байкальского тракта – совсем недалеко: «По сравнению со столицей, в Иркутске все расстояния – маленькие. Дорога отнимает не так много времени».

О соседях: «Здесь и общение, и приватность»

Ольге нравится, что в «Патроны Парке» – оптимальное сочетание добрососедства и приватности. Практически беззаборная среда позволяет общаться с соседями, выстраивать взаимоотношения, при этом у каждого жителя есть личное пространство, где можно уединиться. «Мы с соседями не заходим в одну дверь, дома не «налеплены» друг на друга, у каждого – своя территория. Это здорово. Комьюнити при этом – хорошее, соседи классные. Мы общаемся, совместно принимаем решения по благоустройству. Люди в «Патроны Парке» живут гостеприимные, надежные. Я знаю, что могу поехать на работу, и за детьми, если что, присмотрят».

Фото А. Федорова

О преимуществах: «Хорошо, спокойно, воздух чистый»

Людям, которые задумываются о переезде за город, Ольга советует обязательно попробовать – только так можно понять, что тебе действительно нравится. По ее словам, загородная жизнь отлично подойдет тем, кто устал от городской суеты и хочет спокойствия и умиротворения. «Беспокойство за детей здесь сводится к минимуму: им всегда есть чем заняться. В парке у нас отличная детская площадка. Ребятишки много общаются, ходят друг к другу в гости, катаются на велосипедах, самокатах».

По словам нашей собеседницы, «Патроны Парк» с каждым годом продолжает развиваться и благоустраиваться. «Сделано еще не всё, что было запланировано, но мы прекрасно видим, что работа продолжается. Сервисная компания и ТСН следят за чистотой и за комфортом». Своим выбором Ольга очень довольна: «Я ни на что не променяю свою загородную жизнь: это мой уютный уголок, где хорошо, спокойно и воздух чистый».

Татьяна Варфаломеева

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