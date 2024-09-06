«Обратно в город не хочу». Как сбылась загородная мечта Сергея Абрамова

«На днях 12-летняя дочь попросила меня научить ее делать рогатку. Я считаю, это победа», – смеется Сергей Абрамов, руководитель отдела продаж MetaEstate и один из первых жителей «Патроны Парка». Подарить дочерям настоящее детство – с играми на свежем воздухе и живым общением – было для него главной мотивацией переехать за город. Как живется главному продажнику «Патроны Парка» по соседству с бывшими клиентами? За что он любит свой «поселок в лесу»? И почему ни за что не вернется в город?

Фото А. Федорова

«Вот оно, я хочу так же!»

О жизни за городом Сергей Абрамов мечтал давно: «Приезжал к друзьям, которые построили дома в концептуальных поселках, смотрел, как там бегают и играют дети, как взрослые жарят барбекю у себя во дворе, и думал: вот оно, я хочу так же!»

Реализовать задуманное помог случай: Сергей, любитель парусного спорта, оказался на одной яхте с руководителем MetaEstate Дмитрием Кузнецовым. Девелопер только-только запустил новый проект – «Патроны Парк» на 19 км Байкальского тракта – и с энтузиазмом о нем рассказывал. «В MetaEstate тогда требовался специалист в отдел продаж, – вспоминает Сергей. – А я как раз собирался менять профессию – и предложил свою кандидатуру».

Тема загородной недвижимости очень увлекла Сергея. Он с огромным интересом погрузился в материал: изучал технологии строительства, типы фундаментов и прочие тонкости… Но главное – новый специалист отдела продаж настолько проникся концепцией «Патроны Парка» – с бережным отношением к природе, органической архитектурой, качественными технологиями строительства, – что одним из первых поверил в его идею. И, наконец, исполнил давнюю мечту – купил дом: «Я выставил на продажу свою квартиру в городе, чтобы зайти в проект, и рассчитался частями. Цена тогда, на старте проекта, была очень доступная».

Фото А. Федорова

«Давай останемся?»

В «Патроны Парк» семья Абрамовых заехала одной из первых, в октябре 2019 года, – когда в поселке только-только подключили коммуникации. Причем переезд получился весьма спонтанным: ремонт в доме тогда еще был в самом разгаре.

«После отдыха на Байкале мы с женой заехали в поселок. Время было позднее, жена – она тогда была беременна – устала. А в багажнике у меня лежали походные матрасы и спальники. Я и предложил: «Давай останемся?» Она согласилась. Утром вышли на террасу: солнце светит, воздух свежий – хорошо. Я говорю: «Что-то не хочу я ехать в квартиру». Жена кивает: «Я тоже». Съездить, правда, все-таки пришлось – чтобы собрать вещи. Так и переехали».

Коттедж Абрамовых – площадью менее 120 кв. м – был рассчитан на троих: в нем разместились спальня, детская, большая гостиная с кухней, санузел и небольшая техническая комната. Однако вскоре в семье случилось пополнение. Вчетвером в коттедже стало тесновато. «В теории, можно было сделать вторую детскую комнату, сократив площадь гостиной, но я понял, что уже не готов на это. Проще было продать дом и построить новый – большей площади. Собраться – и переехать еще раз».

Фото А. Федорова

«Инженерия важнее ремонта»

При проектировании второго дома Сергей учел все нюансы: расположил его так, чтобы из окон можно было любоваться и рассветами, и закатами, вложился в качественные коммуникации, водопровод, канализацию, вентиляцию, акустику. По его мнению, это куда важнее, чем отделка и ремонт: в конце концов стены всегда можно перекрасить. А вот качественная инженерия действительно определяет комфорт и качество жизни.

Дом – как и первый – сделали в один этаж: «Не нужно бегать вверх-вниз и лестница не «съедает» пространство», – поясняет Сергей. 160 «квадратов» оказалось достаточно, чтобы разместить все необходимое, в том числе отдельные комнаты для дочерей.

«А еще я сделал – и всем клиентам советую – сауну. Мне очень нравится. Зимой, например, мы с женой стали ходить на лыжах – раньше никогда не ходили, а тут начали: залив – в пяти минутах от дома. Прошел кружочек – вернулся домой. Пока ходил, сауна нагрелась. Посидел, отдохнул, холодной водой облился – и идешь дальше, полный сил и энергии».

На земельном участке – площадью 11 соток – Сергей Абрамов оставил преимущественно лес: «Хочу, чтобы из окна были видны сосны. Раздвинул шторы – и я в лесу». Перед домом разбил небольшой газон – чтобы глазу было приятно. На приватной территории можно сделать что захочется: кто-то ставит беседку, кто-то – бассейн, кто-то строит целый банный комплекс. «Мы ограничились террасой. Купили переносное костровище. Собираемся на террасе с друзьями, соседями, жарим шашлыки. В дальнейшем хочу на участке сделать отдельную костровую зону».

Фото А. Федорова

«Пап, сделай мне рогатку»

Мечта Сергея Абрамова о том, чтобы у его дочерей было настоящее детство, реализовалась в полной мере. «Я смотрю, как играют дети в поселке, как бегают на улице, общаются, – это очень круто! Старшая дочь на днях попросила меня научить ее делать рогатку, я считаю, это победа, – смеется он. – Мальчишки в лесу шалаши строят – как мы в свое время. А младшая дочка сегодня гуляла с бабушкой в парке и принесла – не поверите – целое ведерко груздей и опят».

В поселке «Патроны Парк», по словам Сергея, сложились добрососедские отношения: все друг друга знают и могут доверять. «Старшая, например, пишет: «Я пошла к подружке ночевать», и я знаю, где она, если что, всегда могу написать-позвонить родителям подруги».

Дома у Абрамовых дети тоже «не переводятся». «Летом я им палатку во дворе ставлю, – рассказывает Сергей. – Они там и ночуют, в этой палатке, всей толпой. Утром захожу: вчетвером спят. «Вставайте, – говорю, – идите завтракать, шведский стол готов». Это здорово, это как раз то, чего я хотел, когда начал связывать свою жизнь с загородной недвижимостью».

Фото А. Федорова

«Сомнения были напрасными»

Вопрос со школой и детским садом тоже решился просто. Старшую дочь Абрамовы перевели в «Космическую школу» в Молодежном: школьный автобус каждый день забирает учеников из поселка. «Они с подружками собираются, приходят на остановку – и едут в школу. В автобусе сидит женщина, которая знает всех детей, следит, чтобы после уроков все вышли на своих остановках. Удобно и безопасно, – делится Сергей. – Младшую дочку мы водим в муниципальный детский сад в Солнечном: я еду на работу в офис на Ширямова – и завожу, проблем нет».

Другие опасения Абрамовых тоже оказались напрасными. Много переживаний, например, было о транспортной доступности, о необходимости постоянно быть за рулем. «В прошлом году одну из машин мы поменяли на электромобиль – и это было лучшее решение. Я не нарадуюсь каждый день, когда езжу. А что касается времени в дороге, то Байкальский тракт – это совсем недалеко», – говорит Сергей.

По его словам, тракт, как правило, даже менее загружен, чем дороги в городе. «Когда я строил дом, жил какое-то время в квартире в Юбилейном. Расстояние оттуда до нашего офиса на Ширямова – меньше, чем из «Патроны Парка», но времени я тратил гораздо больше. Сейчас добираюсь до работы намного быстрее. Дорога красивая, хорошая. Пока едешь – подкаст какой-нибудь слушаешь, отдыхаешь – мне нравится».

«Пустяком», по словам Сергея, оказалось и отсутствие в «Патроны Парке» магазина: во-первых, прекрасно работает доставка, а во-вторых, неподалеку от поселка есть киоск и минимаркет «Континент», где можно купить и продукты, и хозтовары. «В целом в плане покупок в нашей семье мало что изменилось: что раньше, живя в городской квартире, мы периодически ездили в «ОКЕЙ» или «Ленту» затовариваться, что сейчас».

Фото А. Федорова

«Клиенты стали друзьями»

По словам Сергея, то, что он сам стал жителем «Патроны Парка», очень помогало ему в продажах. «Я даже не предполагал, насколько это ценно для клиентов. Но, когда человек приходит, мы разговариваем, я рассказываю ему о разных нюансах и привожу в пример свой опыт, это всегда вызывает хорошую реакцию: «Вы здесь живете? Это очень важно!»

Руководитель отдела продаж MetaEstate знает абсолютно всех своих соседей. Жить рядом с бывшими клиентами он рад, хотя есть и трудности: например, раньше, до того, как в поселке выбрали председателя ТСН, Сергею звонили буквально по любому вопросу. А еще он никак не может начать бегать по поселку – обязательно кого-нибудь встретит и разговорится. «Жена со мной гулять не любит – одни разговоры получаются», – смеется он.

Зато в «Патроны Парке» у Абрамовых появилось большое число новых хороших знакомств: «С несколькими семьями в поселке мы сильно подружились: ходим друг другу в гости, дни рождения празднуем, на Байкал вместе ездим. Причем ограничений по возрасту нет: и с молодыми ребятами общаемся, и с пенсионерами – все люди разные, интересные».

Фото А. Федорова

«В город меня уже не затащишь»

Сегодня строительство «Патроны Парка» завершается: остался один готовый дом и три участка. «Удивительно, как быстро удалось реализовать проект. У меня есть фотография одного из первых клиентов: он стоит на своем участке по пояс в снегу, вокруг – лес, и только. А теперь – почти 200 домов, парковая территория, дороги, тротуары. Невероятно! – делится Сергей Абрамов. – Сейчас идет активное благоустройство, люди наводят порядок на участках – поселок меняется на глазах».

Вместе с готовностью проекта растет и его рентабельность: цены на коттеджи продолжают расти. Те, кто, как Сергей Абрамов, поверил в идею «Патроны Парка» на старте проекта, сегодня – в большом выигрыше. Многие из них сейчас охотно заходят в новый проект MetaEstate – «Кандинский». Сергею новый поселок нравится, но сам он пока переезжать из «Патроны Парка» не планирует: здесь у детей уже сложился социум, не хочется его разрушать.

Обратно в Иркутск Абрамовых тоже не тянет. Как-то раз они приехали в гости к родственникам и остались ночевать. «Просыпаюсь ночью и понимаю, что слышу столько разных звуков! – рассказывает Сергей. – За окном машины шумят, в коридоре ходят какие-то люди. Я отвык. За городом всего этого нет: я открываю окно и слышу, как стрекочут кузнечики, птицы поют, дождь капает».

Фото А. Федорова

По тусовкам и развлечениям Сергей тоже не скучает: признается, что, живя за городом, стал раньше ложиться спать, раньше вставать, а вместо походов в бары собирает друзей у себя. «Как-то раз мы с женой приехали вечером в центр. Так необычно: люди ходят, жизнь бурлит. Но, пробыв на набережной минут тридцать, я сказал: «Поехали домой, лучше там прогуляемся», – улыбается он. – Всё, меня уже в Иркутск не затащишь. Я люблю загород».

Анна Масленникова

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