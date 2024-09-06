Трамплин для бизнеса

«Мы уперлись в потолок», «Не могу набрать команду», «Продажи не растут» – запросов, с которыми обращаются предприниматели к бизнес-эксперту по систематизации бизнеса Ирине Янтаровой, много. Уже более 100 компаний получили рекомендации эксперта, готового помогать малому бизнесу решать проблемы системно. За плечами Ирины – экономическое образование, три собственных бизнеса, работа в крупных региональных и федеральных компаниях, 20-летний предпринимательский опыт. А ныне – умение любить чужой бизнес, погружаться в него с головой и находить возможности для масштабирования.

«Кризис 2008-го стал испытанием»

О реальных проблемах малого бизнеса Ирина Янтарова знает не понаслышке. Еще в студенчестве она впервые проявила свое предпринимательское чутье, организовав торговлю в студенческом общежитии. «Я заметила, что многим студентам лень спускаться в киоск. С младшим братом начали покупать «Роллтон» и хлеб и продавать их с наценкой из своей комнаты», – с улыбкой вспоминает Ирина. По ее словам, бизнес оказался востребованным и приносил неплохой доход во время учебы.

Окончив университет, девушка устроилась работать по найму, однако вскоре поняла, что это – не для нее. «Еще в 2004 году я твердо решила, что не хочу работать на кого-то»,– говорит Ирина. В 2006 году, когда девушке было 24 года, она открыла в родном Улан-Удэ компанию по производству искусственного декоративного камня и продаже полиэтиленовых труб для наружных инженерных сетей: «Первые три года дела шли хорошо. Но затем мы допустили ряд стратегических ошибок. Я была молода и неопытна».

Так, компания взяла большой кредит на закуп товара вне сезона в октябре 2008 года, именно тогда, когда разразился экономический кризис. «Я прекрасно понимаю предпринимателей. Я знаю, что такое провал, дно, – признается наша собеседница. – Это состояние безысходности, когда у тебя долги и ты не знаешь, что делать дальше. Когда-то я прошла через это».

Впрочем, долго отчаиваться и опускать руки – не в характере Ирины. Вместо того, чтобы сдаться, она приняла решение начать все с чистого листа и перебралась в Иркутск. «Это был непростой шаг, ведь я приехала в новый город с долгами и практически без средств. Но Иркутск принял меня хорошо и открыл новые возможности. Я не только закрыла кредиты, но и получила бесценный опыт работы в крупных компаниях».

«Шаг назад – и два вперед»

После переезда идею быть предпринимателем Ирина на время оставила. «Жизненные обстоятельства были таковы, что я вынуждена была пойти в найм, – говорит она. – Это было нелегкое решение, но я с собой договорилась, что делаю временный шаг назад, чтобы затем сделать два шага вперед».

Ирина работала топ-менеджером и в крупных региональных, и в федеральных компаниях. «Я всегда увеличивала обороты бизнеса, куда приходила, в разы» – делится она. – Я хороший продажник и организатор, легко нахожу общий язык с людьми, выстраиваю партнерские отношения. Я человек слова: если что-то обещаю, то делаю это, чего бы мне это ни стоило. Довожу дело до конца. Люди это ценят».

Работая наемным сотрудником, Ирина не боялась вызовов и с энтузиазмом бралась за любые задачи, которые ставило перед ней руководство. По ее словам, коллеги и собственники компаний нередко признавались, что она становилась для них своего рода трамплином: «Говорили, что благодаря мне они смогли достичь определенных успехов и стать теми, кем являются сейчас».

«Все бизнесы похожи»

Работая директором в крупных компаниях, Ирина получила не только богатый профессиональный опыт, но и понимание того, что помогает бизнесу расти, а что, наоборот, тянет его вниз. «Я видела, как последовательно крупный бизнес подходит к организации процессов, к продажам, маркетингу, продвижению».

Небольшим компаниям, по мнению Ирины, часто не хватает логики и системности – поэтому они и допускают ошибки. «Например, предприниматель может вложиться в открытие бизнеса, закупить товар, а денег на рекламу не оставить, считая, что его предложение и так замечательное. Люди каким-то удивительным образом узнают о нем – и купят. Но именно такие просчеты могут похоронить бизнес в самом начале, несмотря на замечательную идею».

После долгой работы в найме Ирина ушла в декрет – это время стало точкой для переосмысления своего пути. «Я задумалась, почему бы мне не брать компании на сопровождение, если у меня есть эта уникальная способность – любить чужой бизнес, увеличивать его обороты и быть причиной успеха? – рассказывает она. – Я могу стать для них тем самым трамплином, задать вектор движения».

Отвечая на вопрос: «Что чаще всего приходится менять малому бизнесу?», Ирина говорит, что большинству компаний не хватает системности. Зачастую ей приходится начинать с самых простых, но необходимых вещей – от построения оргструктуры компании до подбора персонала, от управления товарооборотом до адресного хранения на складах, от работы с кадрами до совершенствования продуктовой линейки, от расчета финансовых показателей до разработки мотиваций сотрудников. «Когда я захожу в компанию, я всегда разговариваю и с сотрудниками тоже. У предпринимателя своя правда, у коллектива – своя. Мне важно понять, как дела обстоят на самом деле, на всех уровнях организации».

«Волшебной таблетки нет»

Громких обещаний по увеличению прибыли своим клиентам Ирина не дает. Она осознает, что системный подход к бизнесу, как следствие, приводит к положительным результатам. Бизнес-эксперт ставит задачу за два-три месяца сопровождения дать компаниям фундаментальные основы и четкий вектор развития, снабдив их простыми, но эффективными инструментами: «Мне важно именно помочь предпринимателям скорректировать подходы в организации и управления бизнесом, подсветить им слабые места и их точки роста. В процессе, по словам моих предпринимателей, каждый приобретает внутреннюю стабильность и спокойствие, будущее становится более понятным».

С начала года она уже успела поработать с 20 компаниями из самых разных сфер, представляющих малый и средний бизнес. Это салоны красоты, крупные торговые и производственные предприятия, транспортная компания, игроки с маркетплейсов, кафе, сеть магазинов, юридические конторы и даже мемориальный бизнес. И это не весь список. «Бизнесы и их проблемы во многом схожи, словно сделаны по одному шаблону. Отличается только «начинка» – специфика той или иной отрасли», – делится Ирина.

О том, с какими ошибками чаще всего обращаются компании к бизнес-эксперту Ирине Янтаровой и какие рекомендации она дает предпринимателям, мы расскажем в следующем выпуске.