Компании все чаще выбирают облигации, масштабируя бизнес

​​​​​​​Вадим Остапенко, заместитель директора по развитию «Цифра брокер»:

Как вы оцениваете рынок первичных размещений облигаций в 2023-2024 гг.? Какие основные тренды можно отметить? Как можно объяснить, что на рынок всё чаще стали выходить не только крупные, но и средние компании, компании из регионов?

– Мы видим, что интерес компаний к размещениям облигаций в последнее время растет, всё больше компаний выбирают этот инструмент как альтернативу классическим банковским кредитам. Обусловлено это, по-нашему мнению, тем, что всё больше компаний нацелены на масштабирование своего бизнеса: компании стремятся из регионального уровня выйти на уровень федерального масштаба, а также стремлением компаний стать публичными, а это, несомненно, имиджевая составляющая бизнеса. К тому же, интерес к рынку облигаций активно подогревают инвестиционные компании и банки, которые оказывают эмитентам квалифицированную поддержку, а также обеспечивают доступ к широкому кругу розничных инвесторов.

Можете привести примеры иркутских компаний, которые вышли со своими облигациями на Московскую биржу? Для нас это экзотика?

– Если говорить про интерес иркутских компаний к рынку облигаций, то, действительно, в настоящее время он невысокий. На это влияет много факторов: от внешнего фона до неготовности компании становиться публичной. В списке причин кадровый «голод», а также низкая осведомленность компании о преимуществах данного инструмента заимствований.

В 2019 году «Цифра брокер» был организатором и андеррайтером размещения биржевых облигаций иркутской компании АО «Труд», которые были успешно реализованы в первый же день торгов, а также имели большой спрос не только у иркутян, но и далеко за пределами нашей области.

Как выглядит процесс андеррайтинга? Сколько длится по времени (от задумки до размещения)? Чем может помочь «Цифра брокер»? Приведите примеры последних размещений, где «Цифра брокер» выступил организатором.

– Сроки подготовки размещения облигаций в каждом отдельном случае индивидуальны, они напрямую зависят от готовности компании к этому процессу, так как нужно подготовить необходимую отчетность, пройти собеседование с Московской биржей и получить кредитный рейтинг компании от рейтингового агентства. В среднем процесс занимает 2-3 месяца при наличии всех необходимых документов. «Цифра брокер» может выступать как организатор и андеррайтер сделки, поэтому мы можем не только предоставить качественную консультацию по процессу размещения, но и профессиональное сопровождение – от момента интереса компании к облигациям до реализации выпуска и запуска торгов на бирже. Из последних размещений, в которых «Цифра брокер» был организатором и андеррайтером, можно выделить биржевые облигаций ООО «ДиректЛизинг» серии 002Р-03.

Как жесткая денежно-кредитная политика ЦБ повлияла на рынок облигаций? Ставки привлекательны для инвесторов… А у компаний, размещающих облигации, это не отбило желание привлекать деньги таким способом?

– Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, несомненно, вносит свои коррективы на рынке облигаций. В этом есть свои плюсы для инвесторов: по выпускам, находящимся в обращении, дисконт к номинальной стоимости в некоторых случаях доходит до 15-30%, и даже при ставке купона в 12-14% облигация выглядит инвестиционно-привлекательной, если инвестор готов ее держать до погашения. По новым выпускам облигаций ставки также привлекательны.

Если говорить об интересе к облигационному рынку со стороны компаний – потенциальных эмитентов, то, конечно, высокая ставка вносит свои коррективы для принятия решений по новым размещениям. При этом интерес у компаний сохраняется в виду того, что облигационным займом можно управлять, если это будет прописано в эмиссионной документации. На мой взгляд, это хороший аргумент для эмитентов в сравнении с кредитованием.