Ответственность застройщиков перед дольщиками: новшества вступили в силу с 1 сентября 2024 года

Сократится минимальный срок гарантии на объект строительства. Появится постоянное ограничение ответственности за нарушение договора. Значительно снизится штраф за неисполнение в добровольном порядке требований дольщика-потребителя. Об этом и не только расскажем в обзоре.

Гарантия на недвижимость

Минимальный гарантийный срок снизят с 5 лет до 3 лет. Напомним, по общему правилу его исчисляют со дня передачи объекта долевого строительства его участнику.

Период гарантии на технологическое и инженерное оборудование не изменится. Он составляет минимум 3 года со дня подписания документа о передаче объекта.

Ограничение ответственности за несоблюдение договора

С нарушителя запретят взыскивать неустойки и другие финансовые санкции, которых нет в Законе о долевом строительстве и договоре между застройщиком и любым дольщиком. Правило будет постоянным.

До конца 2024 года в рамках антикризисных мер действует сходный запрет. Однако он касается только отношений по передаче объекта дольщику-потребителю.

Штраф за невыполнение в добровольном порядке требований потребителя

Если суд удовлетворит иск гражданина, то также взыщет с застройщика штраф в размере 5% от присужденной суммы. Условие – застройщик не погасил требования добровольно.

Напомним, по Закону о защите прав потребителей штраф – 50% от той же суммы.

Неустойка за нарушение ряда сроков

Застройщик будет уплачивать любому дольщику неустойку за несоблюдение сроков исполнения требований:

- устранить недостатки объекта, которые согласованы с контрагентом;

- соразмерно уменьшить цену договора;

- возместить расходы дольщика на исправление дефектов.

Неустойка за каждый день просрочки составит 1/300 ключевой ставки, которая действовала в период нарушения. Ее рассчитают, например, от расходов на устранение недостатков или от суммы возмещения дольщику – юрлицу либо ИП. Неустойку в пользу потребителя нужно будет уплачивать в двойном размере, но в сумме не более расходов на исправление дефектов.

Сейчас по Закону о долевом строительстве из трёх упомянутых требований неустойкой обеспечено лишь первое. При этом застройщик обязан уплачивать ее только физлицам.

Есть и другие изменения.

Документ: Федеральный закон от 08.08.2024 №266-ФЗ.