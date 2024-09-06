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Бизнес-Шоу «Лидеры Будущего» состоится 24 сентября

«Человеку нужен человек» – именно этот посыл часто звучит со сцены Бизнес-Шоу «Лидеры Будущего».

Каждый месяц эксперты, бизнесмены, политики и просто заинтересованные иркутяне собираются вместе, чтобы выступить, обменяться опытом, завести нужные знакомства. Мероприятие проходит в Иркутске на протяжении двух лет, и каждый раз его организатор Елена Савенкова старается придумать что-то новое.

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На сегодняшний день Бизнес-Шоу «Лидеры Будущего» – пожалуй, единственный проект в Иркутской области, которому удалось объединить бизнес и власть, шоу и обучающий контент. Кстати, прямую трансляцию события можно увидеть на телеканале «Аист», что еще раз подтверждает высокий уровень мероприятия и серьезный спикерский состав.

24 сентября Бизнес-Шоу «Лидеры Будущего» состоится в Иркутске в очередной раз. Спикеры, как обычно, удивят участников. В постоянном составе спикеров – известные в регионе личности: Надежда Грошева, Григорий Вакуленко, Александр Чуприн, Елена Шерман, Ольга Субботина, Оксана Ключевская и другие!

До встречи 24 сентября!

 


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