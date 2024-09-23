Стенд ИНК на промышленно-энергетического форуме TNF посетили более 12 тыс. человек

Стенд Иркутской нефтяной компании (ИНК) на Тюменском промышленно-энергетическом форуме TNF посетили более 12 тысяч человек, в том числе более тысячи студентов вузов и ссузов.

В этом году стенд ИНК был представлен совместно с Тюменским индустриальным университетом (ТИУ). В рамках Молодежного дня прошли карьерные консультации, бизнес-игры. Победителям достался фирменный мерч.

И.о. ректора ТИУ Юрий Клочков подчеркнул важность долгосрочного сотрудничества университета с ИНК, отметив, что многие выпускники ТИУ сегодня работают в компании.

– Мы отрабатываем технологии эффективности образования с точки зрения разработки учебных планов. С другой стороны, это компенсация за обучение студентам: ИНК оплачивает часть стипендии самостоятельно. Также мы отрабатываем механизмы повышения заинтересованности студентов к работе в нефтегазовой отрасли, которая продолжает занимать лидирующие позиции в стране. К нам поступают сильные студенты, которые готовы работать в Иркутской нефтяной компании, – сообщил Юрий Клочков.

В рамках Дня поставщика и биржи контактов сотрудники ИНК презентовали ключевые проекты, рассказали о порядке закупок и представили экосистему для поставщиков – комплекс информационных сервисов в Личном кабинете контрагента.

Особое внимание было уделено инвестиционным возможностям Усть-Кута – ключевой территории присутствия ИНК. Компания в 2023 г. выступила инициатором создания мастер-плана развития территории, рассчитанного до 2035 г. Документ будет готов уже в этом году. В рамках разработки документа 30 сентября состоится первая в истории БРИФа стратегическая сессия в Усть-Куте, где потенциальные инвесторы узнают о перспективных проектах, включая развитие городской среды. Для партнеров запланирован визит на площадку Иркутского завода полимеров.

Кроме того, ИНК приняла участие в III HR-саммите TNF. Заместитель генерального директора по управлению персоналом Виктория Илюхина выступила с докладом «Вахта – новая удаленка. Работа со смыслами». Виктория Валериевна рассказала о вызовах, с которыми сегодня сталкивается компания при поиске кадров и молодых талантов и благодаря чему удается достигать поставленных целей.

В рамках саммита проекты ИНК и Иркутского завода полимеров отметили на HR-премии. Экспертная команда выбрала 6 лучших проектов из 17. Лучшим проектом в номинации «Точка притяжения» признана программа «ПрофСтарт», направленная на подготовку специалистов для Иркутского завода полимеров. А первое место в номинации «Развитие талантов» занял проект «Рейтинг эффективности ИНК».