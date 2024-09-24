РУСАЛ ведёт строительство нового микрорайона в Шелехове

Современный жилой комплекс «Атмосфера» планируют возвести к 2027 году.

На строительном участке прошло выездное рабочее совещание под руководством директора ИркАЗа Артёма Фоминых и главы города Шелехова Алексея Тенигина. Вместе с застройщиком представители завода и администрации осмотрели подготовленные котлованы, на которых в ближайшем будущем разместятся красивые восьмиэтажные дома.

«Сегодня уже выкопаны котлованы и залиты временные сваи, по ним сейчас проводятся лабораторные испытания», – рассказал Вадим Гусев, представитель технического заказчика.

Новый комфортный и уютный комплекс для сотрудников РУСАЛа появится в 3 микрорайоне Шелехова. В проект входит подземный паркинг, обустройство в подъездах колясочных и озеленение. Во дворах для комфорта жителей установят современные детские и спортивные площадки, обустроят места для отдыха.

«Строительство жилого комплекса «Атмосфера» – это еще один этап в развитии инфраструктуры Шелехова. Для работников компании будет действовать жилищная программа, которая позволит сотрудникам приобрести квартиру на льготных условиях. Думаю, что наши заводчане по достоинству оценят это», – поделился директор Иркутского алюминиевого завода РУСАЛа Артём Фоминых.

Одним из ключевых принципов компании, который более 20 лет назад заложил в корпоративные ценности основатель РУСАЛа Олег Дерипаска, является забота о своих сотрудниках.