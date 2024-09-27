«Надо сдерживать неконтролируемый рост майнига в Иркутской области» – Константин Зайцев

За год потребление мощности майнингом выросло на треть, сообщил председатель правительства Иркутской области.

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Председатель регионального правительства рассказал о развитии энергосистемы Иркутской области на «Российская энергетической неделе».

В Иркутской области с 2020 года потребление электрической энергии возросло почти на 20 % – с 56 млрд кВт-ч до 66,8 млрд кВт-ч. В категории «население» – на 31 % (с 7,2 млрд кВт-ч до 9,5 млрд кВт-ч в 2023 году), сообщил председатель правительства Константин Зайцев.

По данным системного оператора, в июле 2024 года рост потребляемой мощности майнингом к июлю прошлого составил почти 32 % – 1107 МВт против 842 МВт соответственно. Установленная мощность энергосистемы Иркутской области составляет 13145 МВт, которая почти на 70 % (9187 МВт) состоит из возобновляемых источников энергии.

Для предотвращения возникновения энергодефицита в юго-восточной части объединенной энергетической системы Сибири к 2029 году планируется построить генерирующие объекты. Так, будут построены 1305 МВт новых угольных энергоблоков, из которых 690 МВт (53 %) – на базе Иркутской ТЭЦ-11 в городе Усолье-Сибирском Иркутской области.

– Деятельность по добыче криптовалют формирует как очевидные перекосы в электроэнергетике, так и предопределяет новые вызовы для социально-экономического развития и требует дополнительного регулирования. Пока строится новая генерация, строятся электрические сети, Иркутская область вынуждена изыскивать возможности продолжать социально-экономическое развитие и очевидно, что нам придется придерживать неконтролируемый рост майнговой нагрузки, соответствующее обращение в Правительство РФ уже направлено, – отметил Константин Зайцев.