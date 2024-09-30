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Зарубежный пассажиропоток в Иркутскую область вырос в 2–2,5 раза

Чаще всего в Россию ездят туристы из Китая, Турции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана, Кубы, Индии, Саудовской Аравии и стран Ближнего Востока. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Агентства развития Мончегорска».

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В 2–2,5 раза увеличилось число зарубежных гостей в Иркутской области, Карелии, Ингушетии и Хабаровском крае. Кроме того, Мурманская, Смоленская области и Приморский край продемонстрировали рост показателя в 1,5–1,8 раза.

В общей структуре турпотока в этих регионах доля иностранных граждан составляет от 2 до 11%. Наибольший вклад в посещаемость региона жители других стран вносят в Приморском крае (11%), Амурской области (9,8%) и Мурманской области (5,9%).

Напомним, что в 2023 году Иркутская область приняла 1,8 млн туристов. В 2024-м власти рассчитывают на 2 млн человек.

«В прошлом году в летний сезон в Россию перевезено почти 39 млн туристов всеми видами транспорта. В этом году, по оценкам, цифра вырастет еще на 3,2 млн человек», – сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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