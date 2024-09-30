Альфа-Банк финансирует строительство жилого комплекса «Дом на набережной»

Иркутский застройщик «СтройИнвест» и Альфа-Банк заключили сделку проектного финансирования.

Альфа-Банк не первый год реализует проекты с застройщиками Иркутской области. На сегодняшний день осуществляется сотрудничество в рамках проектного финансирования ЖК «Дом на набережной». Сумма финансирования почти в полмиллиарда рублей – на строительство восьмиэтажного жилого дома бизнес-класса – позволит застройщику реализовать проект в оптимальные сроки.

Новый дом – будущее для многих семей

«Альфа-Банк активно развивает рынок проектного финансирования, предлагая застройщикам индивидуальный подход, скорость, гибкость и быстрые решения. На текущий момент мы уже зарекомендовали себя как надежный финансовый партнер в сфере жилищного строительства, и готовы предлагать индивидуальные условия – работать не по шаблону, а для достижения совместного результата. В сотрудничестве с компанией «СтройИнвест» мы реализуем действительно знаковый проект. Итогом этой работы станет новый жилой дом – будущее для многих семей», – рассказывает директор среднего бизнеса Альфа-Банка в Иркутске Виталий Кокарев.

Жилой комплекс расположен на первой линии Верхней набережной с красивым видом на реку Ангару и обустроенную прогулочную зону. Дом клубного типа предусматривает закрытую безопасную внутреннюю территорию со всей необходимой для комфорта инфраструктурой: видеонаблюдение, подземная автопарковка, игровая и спортивная площадки, зоны для семейного отдыха. Совокупная площадь возводимого жилого комплекса превышает 5,5 тысяч кв. м, а общая жилая площадь – более 3 тысяч кв. м., это 42 квартиры, каждая из которых предполагает наличие минимум двух спальных комнат и кухни-гостиной с возможностью свободной планировки. В проекте удачно сочетается обособленность и приватность для комфортного проживания семьи и шаговая доступность необходимых инфраструктурных объектов – детского сада, школы, торговых комплексов, прогулочных пешеходных зон.

Создать атмосферу для жителей

«Для нас этот проект имеет не только коммерческую составляющую, но и высокую социальную значимость, – отметил директор по строительству компании «СтройИнвест» Алексей Шевчук. – Исторически сложилось так, что набережная – это центр притяжения в любом городе, где есть водные объекты. Для кого-то – это место для романтических свиданий и прогулок, для кого-то заряд бодрости или порция вдохновения, а для кого-то возможность побыть наедине со своими мыслями. И здесь наша первоочередная цель – развивать и преобразовывать наши исторические городские локации с учетом современных требований и технологий для комфортного проживания. Мы видим, как стремительно меняется Иркутск, особенно его центральная часть и, как специалисты в сфере строительства, можем отметить, что уровень жилищного строительства значительно вырос: огромное внимание уделяется архитектуре зданий, безопасности жилых пространств и качеству жилых площадей».

По словам Алексея, девелоперы сегодня уделяют значительное внимание благоустройству территории, безопасности жильцов, удобству для маломобильных групп населения, учитывая как интересы семей с детьми, так и пожелания тех, кому важно иметь укромную площадку для отдыха. «Мы не ставим перед собой задачу просто построить квартиры, наша цель – сформировать для жителей такую атмосферу, где «дом» начинается не на пороге квартиры, а с первого шага во двор дома. И проект «Дом на набережной», который мы реализуем совместно с нашим партнером, Альфа-Банком, – полностью соответствует этим требованиям», – отметил директор по строительству СЗ «СтройИнвест».

Продажи квартир в проекте ведутся в рамках 214-ФЗ, с использованием счетов эскроу. «Дом на набережной» планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2026 года. Финансовая сделка с эскроу была реализована в оптимальные сроки – не только по причине сложившейся репутации застройщика и оперативности банковских операций, здесь сыграла свою роль и локация застройки: жилой дом расположен на первой линии Ангары, спроектирован с учетом потребностей современного городского жителя. Более того, Альфа-Банк, участвуя в проекте, рассматривает приоритетные условия ипотечного кредитования для покупателей этой недвижимости – увеличенный лимит в рамках программы «Семейная ипотека» и специальные программы субсидирования ставки кредитования.

Открыты к новому сотрудничеству

Сотрудничество Альфа-Банка с иркутскими застройщиками продолжает развиваться. Уже сейчас в портфеле рассматриваемых сделок – сразу пять проектов с общим бюджетом более 10 млрд рублей. По словам Виталия Кокарева, команда банка накопила необходимый практический опыт и знания для реализации сложных и нестандартных проектов и способна удовлетворить пожелания даже самого требовательного застройщика.

«Банк планирует расширять и укреплять сотрудничество с представителями строительной сферы по всем направлениям деятельности: классическое кредитование, проектное финансирование, работа с эскроу-счетами, бридж-кредиты на покупку земли, а также ряд уникальных продуктов, разработанных под потребности рынка, – поделился Виталий Кокарев. – Наша команда строительного отдела готова решить любые вопросы, возникающие на протяжении всей жизни проекта, в банке – свой штат строительных экспертов, что обеспечивает индивидуальный подход при структурировании проекта, оперативность одобрения и высокую скорость выдачи траншей».

*ООО СЗ "СтройИнвест". Проектные декларации на наш.дом.рф