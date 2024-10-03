EXEED – теперь на Ширямова. Новый дилерский центр китайского премиум-бренда открылся в Иркутске

Красная дорожка, золотые шары, вечерние платья в пол, живая музыка в исполнении кавер-группы и роскошные автомобили класса «премиум» – Golden Party в стиле Голливуда организовала команда «МЦ-Иркутск» в честь открытия дилерского центра «Exeed Легенда на Ширямова». Гостями вечеринки стали партнеры и постоянные клиенты компании, а также владельцы автомобилей марки EXEED. Газета Дело побывала на мероприятии и пообщалась с теми, кто уже сделал выбор в пользу китайских авто.

Теперь на Ширямова

Вечером 20 сентября дилерский центр «EXEED Легенда на Ширямова» буквально утопал в золоте: шары, мишура, золотистое игристое. Под звук рычащих моторов на автомобиле EXEED прямо в салон торжественно въехали ведущий Golden Party Иван Вильчинский в золотом пиджаке и директор «МЦ-Иркутск» Алёна Юсупова в элегантном переливающемся платье.

«Радостно видеть знакомые лица – наших друзей, партнеров, клиентов. Приятно, что в зале и так много новых людей – покупателей EXEED, с которыми мы пока еще не знакомы, но обязательно подружимся, – поприветствовала гостей Алёна Юсупова. – Китайский премиум-бренд EXEED – теперь и на нашей площадке, на Ширямова, 32. И наша команда, наша дружная семья, – замечательные специалисты, профессионалы своего дела – очень вам рады».

Алена Юсупова. Фото А. Федорова

Превосходить ожидания

Бренд EXEED появился на российском авторынке еще в 2020 году и успел завоевать популярность у любителей премиальных внедорожников и кроссоверов. Название марки происходит от английского exceed – «превосходить». Это и есть стратегия бренда – предвосхищать потребности клиента, «делиться с ним страстью к любимому делу, выражая ее через высочайшие технологии и безупречный дизайн».

Модельный ряд EXEED сегодня представлен четырьмя моделями: LX, TXL, VX и RX. Подробнее о технических характеристиках каждой из них гостям Golden Party рассказал знаменитый «автомеханик Валера», ведущий авто-рубрики на Радио mCm. «К созданию этих автомобилей приложили руку известные инженеры и дизайнеры, которые ранее работали с BMW, Jaguar, Land Rover», – отметил он.

«Автомеханик Валера» также рассказал участникам вечеринки об акции, которую проводит «Легенда EXEED на Ширямова»: «При покупке автомобиля именно в этом автоцентре до конца октября вы получаете дополнительную выгоду в виде комплекта зимней резины. В нынешних условиях это очень здорово!»

Премиум-подарки – для премиум-гостей

Впрочем, без подарков и сюрпризов не обошлось и на самой вечеринке. Кульминацией Golden Party стало появление великолепного торта от компании Cake Home Art, которая более 10 лет создает торты для особых мероприятий. Настоящее произведение кондитерского искусства, оформленное в стиле и цветах новейшего EXEED RX, пришлось по вкусу всем участникам праздника.

Кроме того, гости презентации приняли участие в розыгрыше призов от партнеров мероприятия – представителей премиум-брендов разных отраслей. Например, бутик-оптика Ocularia разыграла очки собственного бренда. Специализированный застройщик «Вектор Квартал» разыграл скидку в размере миллиона рублей на покупку квартиры в новом премиум-квартале, который строится в районе улиц Трилиссера и Лебедева-Кумача.

Гости вечеринки остались довольны событием и пожелали успехов команде дилерского центра в работе с брендом EXEED. «Гостеприимство и вовлеченность – визитная карточка команды Алёны Юсуповой, – поделилась постоянный клиент компании Екатерина Горголо. – А еще – ощущение, что у тебя никогда не будет проблем с сервисом. Автомобили ведь плюс-минус одинаковые, но, когда происходит какая-то сложная ситуация, на первый план выходит сервис – люди, которые с тобой работают. Это самое ценное».

«Китайские авто – наша новая реальность»

Китайские бренды в последние годы активно занимают иркутский рынок. Кто-то из автолюбителей все еще с настороженностью относится к новым маркам, а кто-то уже купил машину из КНР – и доволен этим решением. Гости Golden Party рассказали о своем выборе.

«Пересела на китайское авто – и не жалела ни минуты»

Екатерина Горголо, дизайнер интерьеров, продюсер интерьерной индустрии:

– Китайские автомобили – это наша новая реальность, которую, я считаю, надо принимать с радостью. КНР – очень прогрессивная страна, которая умеет собирать лучшие решения по всему миру, быстро адаптироваться, производить, создавать инновации. И, что очень важно на сегодняшний день, китайские автопроизводители всегда держат в фокусе такое понятие, как ценовой диапазон. Лично я пересела с очень дорогой немецкой машины на китайский автомобиль – и не жалела ни минуты.

Екатерина Горголо. Фото А. Федорова

«Проехал на Exeed весь Ольхон – комфортно и надежно»

Александр Мезенцев, владелец Exeed RX:

– Раньше я к «китайцам» относился скептически, ездил на Mercedes. Но потом посмотрел EXEED – понравилось. Машины надежные, комфортные, мощные, сервис хороший. Первый автомобиль марки EXEED – TXL – я купил два года назад, на нем сейчас ездит жена. Себе в прошлом году приобрел RX – тоже никаких проблем. Проехал на нем весь Ольхон, очень доволен.

Александр Мезенцев. Фото А. Федорова

«Думала: просто посижу – но тут же купила»

Елена Иванова, дизайнер, основатель бренда украшений Olafa:

– Отдыхая на Байкале, я загадала желание – купить в течение полугода новый автомобиль. Мечта сбылась гораздо быстрее: вернувшись с отдыха, я проезжала мимо EXEED. Думаю: заеду – и просто посижу. Заехала, посидела – и тут же купила (улыбается). Через месяц меня пригласили стать амбассадором бренда, и я выиграла поездку на завод EXEED в Китай.

EXEED – мой первый внедорожник, я уверенно себя на нем чувствую, какой бы ни была дорога. Мы живем за городом – порой домой приходится буквально прорываться. Муж иногда спрашивает: «Ты как вырулила? Там Камаз застрял, вытаскивали», а я – спокойно проехала, просто газу дала (улыбается).

Елена Иванова

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