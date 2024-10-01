Оплата «улыбкой» работает в 18,3 тыс. супермаркетах и кафе Иркутской области

Свыше 18,3 тысяч супермаркетов, кафе и ресторанов, подключили сервис Сбера «Оплата улыбкой». С его помощью клиенты могут расплатиться на кассе не только наличными, картой или смартфоном, но и улыбкой — по биометрии.

В Иркутской области этим сервисом оборудовано более 10,1 тысяч магазинов и точек общепита. В Забайкальском крае покупатели могут расплатиться улыбкой в 3,1 тысяч предприятиях торговли и общественного питания. В Бурятии свыше 2,9 тысяч магазинов, кафе и ресторанов подключились к сервису «Оплата улыбкой». Якутские предприниматели установили более 2,3 тысяч терминалов с оплатой по биометрии.

«Сервис “Оплата улыбкой” — удобный и безопасный: по бумажной фотографии, фото в телефоне или в маске рассчитаться за покупку не получится. Умная система сканирует уникальные черты лица, и только после подтверждения, что в камеру смотрит именно тот человек, чьи данные привязаны к счёту, пройдет оплата», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

Чтобы начать использовать улыбку для покупок, нужно подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле в приложении СберБанк Онлайн. Затем выбрать платежную карту и создать код безопасности.

А можно сделать еще проще — сказать виртуальному ассистенту в приложении СберБанк Онлайн: «Оплата улыбкой» и следовать инструкции. И после этого покупки можно оплачивать, просто посмотрев в камеру.

Также настроить сервис можно в любом отделении Сбера.