Бизнес и забота: как устроена сеть пансионатов «Мирра»

Любое предпринимательское дело всегда нацелено на получение прибыли, это естественно. Однако (и об этом мы редко задумываемся) бизнес – это ещё и история про заботу о людях. Предприниматели производят для нас еду и одежду, мебель и украшения, предметы первой необходимости и необязательные, но такие приятные порой развлечения… Заботятся, чтобы у людей было то, в чём они нуждаются. Но есть отдельная категория предпринимателей, которые производят… заботу.

Фото предоставлено компанией

«В заботе нуждаются все»

Сеть пансионатов «Мирра» начала работу восемь лет назад. Сейчас в её составе четыре заведения в Иркутске и Ангарске. Вот-вот откроется ещё одно. «В тяжёлой жизненной ситуации, от которых, к сожалению, никто не застрахован, в заботе нуждаются все. И тот, за кем необходимо ухаживать, и тот, кто осуществляет уход. Так родилась идея создать пансионат как место, где люди после инфарктов, инсультов, травм, операций, с Альцгеймером или деменцией, получат качественный, квалифицированный уход. А их близкие — получат спокойствие, зная, что родной человек 24 часа в сутки под чутким присмотром», — рассказывает генеральный директор сети Аркадий Астрахан.

Фото предоставлено компанией

«Не только уход»

Спустя всего пару лет после открытия первого пансионата спрос на его услуги стал настолько велик, что Аркадий понял: нужно расширяться. Так семья «Мирры» пополнилась учреждениями в Иркутске и Ангарске. А в этом году открылся пансионат нового формата — «Мирра Residence». Он находится за городом и относится к заведениям бизнес-класса. Здесь изысканная отделка, премиальный текстиль в каждом номере, большая территория с участком для собственного сада с беседкой, сосновый лес по соседству. И более широкий спектр услуг, чем в обычных пансионатах.

Отличие есть и в сути услуг – это не только уход, но и восстановительные программы, от массажа и йоги до спа-процедур, которые появятся в ближайшем будущем. Только «Резиденция» из всей сети «Мирры» сможет принимать лежачих больных и даже предоставить вариант размещения лежачего постояльца и сопровождающего его лица. Кроме того, компания в процессе получения медицинской лицензии.

Фото предоставлено компанией

«Наши постояльцы – дружное сообщество»

В трёх из четырёх заведений сети – стопроцентная заполняемость и лист ожидания. Аркадий Астрахан уверен, что и «Резиденция» пустовать не будет. «Состоятельные жители Иркутска и других городов области способны нанять сиделку, медсестру… Но круглосуточный уход на дому они едва ли смогут предложить: в конце концов, всем надо когда-то спать. Тогда как наши постояльцы окружены заботой 24/7. Современный частный пансионат – это де-факто гостиница с полным пансионом и даже развлекательной программой, дополненная профессиональным уходом. У нас чисто, у нас современные ремонты, у нас качественное и вкусное питание. У нас комфортно всем, даже тем, чья возможность передвижения ограничена».

Фото предоставлено компанией

Не стоит, по мнению Аркадия, забывать и о том, что зачастую люди, страдающие от последствий тяжёлых заболеваний или травм, лишены ещё одной важнейшей вещи – общения. Просто потому, что всё время они проводят дома, в четырех стенах – наедине с близкими, которые за ними ухаживают. И которые сами нуждаются хотя бы в периодическом отдыхе. «Есть искушение как-то «по-рекламному» сказать, мол, наши постояльцы – одна большая семья, но это перебор. Правильно сформулировать, что наши постояльцы – это дружное сообщество. И мы невероятно рады и горды, что в регионе удалось создать такое предприятие!» – подчёркивает Аркадий Астрахан.

8 (3955) 607-077

mirra-residence.ru

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