«Мы не помогаем – мы решаем», – Андрей Гаркушов о четырех ценностях риелторской услуги

В последние годы многие говорят о том, что риелторская услуга обречена: зачем обращаться в агентство недвижимости, если можно самостоятельно выставить объявление о продаже/аренде на онлайн-доску или найти там подходящее предложение? «Дело в том, что профессиональный риелтор – не посредник и не помощник, он – решатель задач и проблем заказчика», – говорит специалист с 30-летним стажем, основатель ГК «Бизнес Недвижимость» Андрей Леонидович Гаркушов. По его словам, сегодня, когда рынок находится в стадии турбулентности, ценность профессиональной риелторской услуги возрастает многократно.

Время легких сделок на рынке недвижимости осталось в прошлом. Сегодня, в период высоких кредитных ставок и охлаждения спроса, модель работы, к которой привыкли многие агенты, теряет актуальность. «Рынок очищается от псевдоспециалистов. Кризис – это время профессионалов, – считает Андрей Гаркушов. – Сегодня и продавцам, и покупателям недвижимости нужны не посредники или помощники, а опытные специалисты, знающие, как работать в новых сложившихся условиях рынка».

За 30 лет работы Андрей Гаркушов сформулировал четыре ключевых ценности риелторской услуги. Именно они лежат в основе работы его компании.

1. Честность

В первую очередь речь идет о честных и прозрачных отношениях, которые специалисты строят для рынка. Только благодаря порядочности, открытости можно сформировать доверительные отношения между сторонами, прийти к взаимовыгодной сделке.

– Некоторые участники рынка пытаются умолчать какую-то информацию, многого просто не знают или не до конца понимают, цены формируют так, как заблагорассудится, – отмечает наш собеседник. – Всё это дестабилизирует ситуацию. Задача профессионала – выводить на рынок только проверенную информацию. Достоверные, полные данные важны и покупателю, и продавцу: для первого они являются основой для принятия эффективного решения, для второго – фактором, формирующим интерес к его объекту.

2. Безопасность

Прямая обязанность риелтора – защищать интересы своих заказчиков, обеспечивать безопасность на всех этапах сделки. Специалист проводит юридическую экспертизу документации, выявляет все «подводные камни», которые могут привести к негативным последствиям, проводит сбор необходимых документов и справок, осуществляет контроль передачи денежных средств.

– Созданная безопасность позволяет покупателю жить, не волнуясь, что кто-то когда-то сможет оспорить его право собственности или создать иные неблагоприятные условия владения объектом недвижимости. Продавец же гарантированно получает причитающиеся ему деньги, – поясняет Андрей Леонидович.

3. Выгода

Задача любого специалиста – обеспечить выгоду своему заказчику. Так, благодаря профессионализму риелтора, продавец реализует свою недвижимость по максимально возможной цене, значительно экономит время ожидания продажи, а покупатель приобретает именно то, что он желает, о чем мечтал. При этом, по словам Андрея Гаркушова, для покупателя выгода не всегда может выражаться только в финансовом плане.

– Выгода – это и локация объекта, и окружающая его инфраструктура, определяющая качество жизни, необходимое человеку, и состояние объекта на момент приобретения, и будущая экономика его содержания. Близкие по духу соседи, хороший вид из окон – тоже своего рода выгодоприобретение. Основой выгоды в этом случае в итоге является позитивное психологическое состояние покупателя.

4. Результативность

На рынке достаточно часты случаи, когда агенты берутся за заказ и не доводят его до конца: не получилось, забыли, бросили, не рассчитали свои силы, не хватило знаний, профессиональных навыков в выстраивании отношений между покупателем и продавцом… Причин может быть много.

– Всё это категорически неприемлемо! – убежден Андрей Леонидович. – Какой бы сложной ни была задача, риелтор обязан выполнить ее качественно и в срок, а желательно – и раньше срока. Мы работаем на результат! Именно это позволяет нам, специалистам, формировать главный капитал в своей жизни – профессиональную репутацию.

Присоединяйтесь к команде профессионалов!

Тел. 8 914 8 951875, г. Иркутск, ул. Урицкого 11а, офис 308

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