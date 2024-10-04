Время «Звездного»: 8 фактов о новом загородном поселке рядом с Иркутском

Сосновый лес, два живописных парка для отдыха, продуманная инженерная инфраструктура и, конечно, качественные, теплые дома из проверенных временем материалов – всё это можно получить в коттеджном поселке «Звездный», который строится на Голоустненском тракте, в десяти минутах езды от города. Как новый проект поможет осуществить мечту о загородной жизни? И какими «фишками» порадует своих жителей? Об этом – в нашем материале.

Коттеджный поселок "Звездный". Изображение предоставлено компанией

Новый коттеджный поселок «Звездный» уже сейчас застраивается на 6-м километре Голоустненского тракта. Как рассказал основатель и руководитель проекта Сергей Халиманчик, главная идея его команды – построить современный и качественный поселок с продуманной инфраструктурой, единой архитектурой, взяв все лучшее из российской практики, но по доступной для покупателя цене. Мы попросили Серея рассказать о главных преимуществах проекта.

1. Звезды над крышами

Поселок «Звездный» окружен живописным сосновым лесом, с высоты он напоминает восходящее над горизонтом солнце. Кстати, именно поэтому родилась идея дать поселку такое название, ведь Солнце – это главная звезда.

– Когда мы в первый раз приехали на площадку, ощутили по-настоящему сказочную атмосферу этого места, – поделился Сергей. – В городе вы не увидите такого красивого звездного неба. А какой здесь сосновый лес! Конечно, мы решили не трогать его – строить дома, максимально сохраняя естественный ландшафт и сложившуюся природную среду. Это позволит нам исполнить мечту многих семей – жить в первозданной и нетронутой природе, дышать чистым воздухом, но при этом – недалеко от города и с соответствующим городскому жителю уровнем комфорта.

Сергей Халиманчик, руководитель проекта. Фото А. Федорова

2. Удобное место

Расположение поселка крайне удачное: с одной стороны, здесь тихо и спокойно, сосновый лес и чистый воздух. С другой стороны, «Звездный» соседствует с Пивоварихой – поселком с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой. Здесь есть и детский сад, и школа, и поликлиника, а также разные магазины и супермаркеты. Кроме социальной, есть и досуговая инфраструктура – несколько кафе, а относительно недавно была построена современная закрытая арена конноспортивного комплекса.

– Проехать сюда можно как по Голоустненскому тракту, так и по Байкальскому. Недаром Пивовариха активно осваивается коттеджной застройкой, но в большей степени точечными и небольшими проектами. Такой относительно крупный проект организованного закрытого коттеджного поселка здесь реализуется, пожалуй, впервые, – отметил Сергей Халиманчик.

Коттеджный поселок "Звездный". Изображение предоставлено компанией

3. Развитая инфраструктура поселка

Несмотря на близость богатой на социальные и торговые объекты Пивоварихи, авторы загородного проекта уделили большое внимание внутренней инфраструктуре коттеджного поселка. Здесь будет все необходимое для комфортной жизни, в том числе две парковые зоны для отдыха и развлечений.

В центральном парке, который расположен в самом центре поселка, будет заложена полноценная спортивная площадка для разных игр – теннис, баскетбол и пр., воркаут-зона, разнообразные детские площадки и игровые комплексы для ребятишек разного возраста, зоны отдыха для взрослых с перголами, беседками, релакс-зонами и кафе. Второй парк в поселке – приватный, для неспешных прогулок в лесу. Среди высоких сосен – покой и никакого шума, там расположены пешие маршруты, лавочки и зона с качелями посреди леса.

– Поскольку поселок называется «Звездный», в прогулочном парке планируем установить арт-композицию «Космос», – добавил Сергей Халиманчик. – Есть несколько вариантов, как она будет выглядеть, предложим жителям поучаствовать в выборе. Кстати, тема космоса пронизывает весь поселок, например, главные улицы расположены полусферами, мы назвали их Атмосферная, Орбитальная, Космическая, то же касается и прочей символики и атрибутики оформления общих зон в поселке.

Генплан поселка "Звездный". Изображение предоставлено компанией

4. Благоустройство – как в городе

Благоустройство в поселке тоже продумали тщательно. В поселке будут асфальтированные дороги и тротуары, ливневые канализации, освещение, озеленение, единые заборы, современная система безопасности. Не меньшее внимание уделили и инженерной составляющей. К слову, вода центрального поселкового водоснабжения имеет свойства питьевой.

– В «Звездном» мы привлекаем управляющую компанию с большим опытом работы именно в коттеджных поселках, – рассказал Сергей. – Далее, после окончания строительства поселка, жители смогут проголосовать и поменять способ управления, а общее имущество передать муниципальному образованию. Хотя, на мой взгляд, лучше доверить содержание поселка профессионалам, которые обеспечат идеальное обслуживание.

Парковая зона в поселке "Звездный". Изображение предоставлено компанией

5. Доступная цена

Поселок «Звездный» строится не на Байкальском тракте, где средняя цена сотки уже перевалила за 500 тыс. рублей, а в не менее живописном, удобном и доступном месте – вблизи поселка Пивовариха.

– Благодаря этому цена наших коттеджей становится доступнее – от 10 млн рублей, в то время как Байкальском тракте найти подобные предложения дешевле 15-17 миллионов вряд ли получится, – пояснил Сергей. – Я уверен: в будущем стоимость недвижимости на Голоустненском тракте будет только расти, поэтому покупка дома в «Звездном» может стать удачной инвестицией.

Коттеджный поселок "Звездный". Изображение предоставлено компанией

6. Дома на выбор

Архитектура домов в «Звездном» – современная, с применением натуральных природных оттенков и фактур. Всего в поселке планируется построить 133 дома площадью от 100 до 190 кв. м с земельными участками от 5 до 13 соток. Типовые проекты (их пока восемь) разработаны опытными иркутскими проектировщиками. В основном это одноэтажные коттеджи, включающие гараж, три просторные спальни, два санузла, кухню, объединенную с гостиной, с выходом на большую террасу, а также помещения свободного назначения: их можно оборудовать под кабинет, кладовую или гардеробную.

– Изначально, разрабатывая концепцию, мы ориентировались на так называемый «комфорт-класс». В процессе же реализации, принимая те или иные решения по выбору фасадных материалов, прочих инженерных и технических решений для строительства, мы не были готовы к каким-либо компромиссам и закладывали более премиальные материалы и технологии.

С первых же показов наша стратегия начала подтверждаться: как оказалось, наши потенциальные покупатели ценят, понимают и соглашаются с заложенными нами решениями в домах. Также мы увидели интерес покупателей к более комфортным и современным планировкам. Покупатели готовы голосовать рублем за современное и качественное жилье, ведь переезжая из города, люди часто хотят получить не только заветный собственный участок, но и более комфортную планировку под современные запросы и сценарии жизни, а мы в свою очередь слышим и реагируем на такие запросы.

Коттеджный поселок "Звездный". Изображение предоставлено компанией

7. Проверенные материалы

Одно из главных преимуществ поселка «Звездный» – высокий уровень качества строительства. Здесь используются только, с одной стороны, проверенные временем, с другой – передовые материалы, приобретенные у надежных производителей.

– Мы имеем опыт возведения многоквартирных домов, где требуется соблюдать строительные нормы и правила, ведется надзор при строительстве со стороны государственной службы строительного надзора. Существуют конкретные требования к качеству строительства, которые чаще всего не соблюдаются в частном домостроении – отметил Сергей Халиманчик. – Коттеджный поселок спроектирован и реализуется с учетом таких стандартов. Никакие альтернативные и спорные технологии не используем, чтобы уйти от любых сомнений будущих жителей.

Коттеджный поселок "Звездный". Изображение предоставлено компанией

8. Дома готовы для проживания

Реализация проекта началась в прошлом году. В настоящее время построены первые дома. До конца текущего года планируется сдать еще несколько коттеджей. Внутри домов – черновая отделка либо white-box, на выбор покупателя. Снаружи, помимо фасада, выполнено благоустройство территории – от отмостки и дорожек до архитектурного освещения.

– Мы решили вводить дома по этапам, если смотреть на генплан поселка сверху – по секторам, – обратил внимание руководитель проекта. – В следующем году будет сдана первая очередь из 20 коттеджей. После этого мы закроем территорию первой очереди, чтобы новоселы не ощущали дальнейшее строительство поселка. Они будут жить рядом со стройкой, но не видеть ее и не дышать пылью. Все снабжение стройки будет производиться по внешней дороге. Остальные очереди строительства будем строить также секторами по часовой стрелке. Для нас комфорт жителей – превыше всего.

Коттеджный поселок «Звездный» – новый масштабный проект команды застройщика, которая с 2013 года сдала в эксплуатацию более 100 индивидуальных жилых домов в разных районах Иркутского района. Кроме того, команда застройщика построила 16-этажную блок-секцию №7 по ул. Пискунова, многоквартирный жилой дом по ул. Багратиона и блок-секцию №2 многоквартирного жилого дома по ул. Афанасьева. Компания также выполняла различные виды работ по тендерам и закупкам социальных объектов.

Реклама. ИП Халиманчик С. В. erid:2VfnxxmcNdE