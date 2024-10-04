Дом, в котором живет искусство. Как рукотворные предметы от иркутского бренда KRUGAMI украсят Клубный дом на Грязнова

Что делает дом по-настоящему своим? Детали, отражающие его душу и создающие атмосферу. Поэтому именно рукотворные предметы от иркутского бренда KRUGAMI были выбраны для оформления общественных пространств нового клубного дома в историческом центре Иркутска.

Каждой семье будущих владельцев здесь предстоит создавать свою историю. Этому будет способствовать интерьер, наполненный уникальными предметами декора с иркутским характером. Они подчеркнут смыслы, заложенные застройщиком в проект, визуализируют их, сделают одухотворенным этот потрясающе продуманный и восхитительный дом.

Тренд на рукотворные вещи и локальность

В этом роскошном доме премиум-класса будет всего 17 квартир. Таким образом все, кто выберет для себя жизнь здесь, познакомятся, создадут сообщество и будут называть своим домом не отдельную квартиру, а весь особняк, включая парадные.

Cтудия KRUGAMI вдохновилась концепцией проекта «Клубный дом на Грязнова», которая созвучна ценностям бренда: безупречность, натуральность, искренность, а также верность традициям, преемственности и семейным ценностям.

Дизайн лобби и всех общественных пространств разрабатывала интерьерная студия DesignStories. Идея поэтажного оформления, при котором декор будет олицетворять части дерева (корни, ствол, крону), родилась у арт-директора KRUGAMI в процессе обсуждения проекта с дизайнером Верой Калининой. Дерево – символ связи поколений, устойчивости, слияния с природой.

Было изготовлено множество образцов керамических элементов в разной стилистике и цветовых решениях. Они прошли несколько этапов отбора. Так происходил поиск формообразующей составляющей, которой предстоит связать образы, интерьер и предметы, воплотившись в персональном стиле.

Таким образом в элитном доме на Грязнова поддерживается современный тренд – дополнять интерьеры искусством и декором с заложенными в него глубокими смыслами.

Образы в актуальном воплощении

Основатели студии KRUGAMI Наталья Добровольская и Арина Пасховер вдохновляются природой, культурой, историей, философией. Стремятся создавать предметы, способные удивлять и впечатлять. Каждый предмет для Клубного дома на Грязнова будет создавать впечатление и отражать индивидуальность этого проекта.

Тема второго жилого этажа – корни как образ связи с прошлым, вековыми знаниями и мудростью. KRUGAMI отдают предпочтение работе с глиной: это идеально подходящий материал, используемый с древности.

Образ третьего жилого этажа – ствол дерева. Консоль и светильник будут отсылать к главной оси, символу устойчивой, крепкой основы. Предметы из глины станут камертоном естественного и искреннего общения здесь.

Для верхнего жилого этажа выбран образ кроны дерева – символ комфорта и безопасности. Как под крышей особняка, продуманного до мелочей, технологически оснащенного, идеального для нового уровня жизни.

Связь с культурным кодом Иркутска

Подарком для выбравших себе этот роскошный дом станет рукотворная скульптура от студии KRUGAMI. Она была в работе еще до момента знакомства с проектом. Но как нельзя лучше подошла для парадной, будто ждала своего места и создавалась именно для него.

Своими формами и сочетанием материалов скульптура образует монументальную и одновременно невесомую композицию. Она символизирует баланс между традициями и новшествами, между культурами разных народов, между природным и рукотворным. Иркутск – центр пересечения многих противоречивых явлений, и баланс является неотъемлемой частью его жизни. Скульптура станет притягательным объектом, центром внимания, идеально впишется в пространство парадной и свяжет дом с Иркутском и его многоликой историей.

Предметы ручной работы неповторимы, у каждого – свой характер, энергетика. Все, созданное студией KRUGAMI для Клубного дома на Грязнова, хранит в себе культурный код региона и города, вдохновлено энергией Байкала и его природой, создано для мыслящих людей, чувствующих образы, считывающих намеки и заложенные глубокие смыслы. Все это внесет вклад в формирование своего мира внутри этого особняка, который украсит город и станет главным родным местом для его жителей.

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