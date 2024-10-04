ВТБ заработал 338,5 млрд рублей за 8 месяцев

Чистая прибыль банка ВТБ за 8 месяцев этого года по МСФО составила 338,5 млрд рублей. Банк не меняет свой годовой прогноз в 550 млрд рублей, заявил первый зампред правления Дмитрий Пьянов.

«Группа ВТБ продемонстрировала высокий уровень прибыльности при значительных темпах роста бизнеса. Сочетание сильной бизнес-модели, устойчивой структуры баланса, умеренной стоимости риска и развитой культуры контроля затрат, поддерживаемое дополнительными положительными факторами, в том числе результатами от работы с заблокированными активами, позволят нам добиться плановых рекордных результатов в 2024 году, даже на фоне давления на чистую процентную маржу, вызванного ужесточением денежно-кредитной политики», – сказал топ-менеджер.

Общий объем кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,6 трлн руб. (+12,5% с начала года). Объем кредитов физлицам с начала года вырос на 10,1% – до 7,7 трлн руб.

Прибыль августа у ВТБ увеличилась на 56,8%, до 40,6 миллиарда рублей. В частности, ВТБ стал бенефициаром расхождения курсов евро и юаня на российском и международном рынках. На двух пиках таких расхождений в августе банк заработал 20 млрд рублей. «Мы наблюдали такой Твин-Пикс – знак города из знаменитого американского сериала», – пояснил Дмитрий Пьянов.

В ВТБ назвали условия повышения ключевой ставки до 23%

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов ожидает повышения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ 25 октября до 20%. В 2025 году могут быть разные сценарии динамики ставки – это зависит от фактической инфляции.

«Я персонально согласен с тем, что мы будем тестировать максимум в 20% и пробивать его, чтобы обуздать инфляцию. Это открывает на 2025 год огромную множественность кривых динамики ключевой ставки. Я персонально считаю, что уже до конца 2024 года у нас осталось два заседания по ставке – можем легко поставить рекорд нового времени по значению ключевой ставки, пробив 20% границу, которая нам далась в 2022 году», – сказал Пьянов.

По словам топ-менеджера, основной сценарий – инфляция в 6% и средняя ставка в 19%, но на практике рост цен может составить и 4, и 8%.

«Если инфляция 6% – это 19% средняя ключевая ставка по 2025 году. При этом кривые конкретные – будет ли это 21%, а потом снижение, или долгое держание 20%, а потом снижение – это уже острые спекуляции, поэтому мы выбрали вариант с 6% инфляции и средней ключевой ставкой 19% по 2025 году. Для оптимистов, если инфляция будет 4%, то средняя ставка может быть 11%, для пессимистов, если инфляция 8%, ставка легко может быть 23%», – отметил представитель ВТБ.