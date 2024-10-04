Группа компаний «МедСтандарт» – о Центрах медицинских компетенций

Совсем недавно на базе глазной и кожной клиник «МедСтандарта» были созданы специализированные Центры медицинских компетенций. В чем их уникальность? Какую миссию взял на себя «МедСтандарт», открыв дерматоонкологическое направление? Зачем нужно просвещать пациентов? Об этом и многом другом рассказали руководители и ведущие специалисты «МедСтандарта».

Андрей Рева, Максим Цыбин, Вячеслав Бурий, Анна Патрикеева, Александр Новолодский, Вероника Кутасина

Фото А.Федорова

«Всегда в поиске новых решений»

Богатый клинический опыт, накопленный «МедСтандартом» за годы работы, к 2024 году было решено обобщить. В результате весной на базе глазной и кожной клиник были созданы Центры медицинских компетенций.

«Каждый Центр представляет собой кросс-функциональную команду, состоящую из высококвалифицированных специалистов, – рассказал генеральный директор ГК «МедСтандарт», главный врач, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории Александр Новолодский. – Такие команды работают слаженно и эффективно, как единый механизм. Нестандартными случаями занимаются сразу несколько врачей, каждый из которых является экспертом в своей области знаний. В наиболее сложных – собираются консилиумы. Благодаря такому подходу обеспечивается максимальная глубина погружения в проблему пациента».

Занимаясь сложнейшими патологиями глаза и являясь одной из ведущих профильных клиник Сибири и Дальнего Востока, «МедСтандарт» постоянно внедряет новые технологии в лечении пациентов и делится своим опытом с коллегами. Быть всегда в авангарде – непростой путь, но это и путь к успеху компании, считает руководство.

«За годы работы мы накопили значительный практический опыт и знания в офтальмологии, внедрили лучшие мировые практики и технологии последнего поколения, – отметил медицинский директор ГК «МедСтандарт», ведущий хирург офтальмологической клиники «МедСтандарт» Вячеслав Бурий. – Офтальмологи «МедСтандарта» выступают с докладами на форумах, организовывают конференции для обмена опытом между офтальмохирургами Сибири».

«Важен профессиональный рост»

По словам Александра Новолодского, инновации и трансформация – это важная составляющая корпоративной культуры «МедСтандарта». «Мы проделали большую работу – внедрили процессный подход, – и теперь система менеджмента качества нашей организации соответствует международному стандарту ISO 9001:2015, что подтверждено соответствующим сертификатом. Систематизация и стандартизация всех процессов позволяют держать качество оказания медицинской помощи на высоком уровне», – отметил он.

Помощь пациентам – главная задача Центров медицинских компетенций. Но наличие Центров – благо не только для них, но и для самих докторов, которые постоянно наращивают свою экспертность. «Руководители Центров ведут научно-просветительскую работу, пишут статьи в профильные медицинские издания, изучают новые материалы и технологии, привносят их в свою работу и помогают расти своим коллегам – молодым специалистам», – рассказал Александр Новолодский.

По его словам, когда компания концентрирует профессионалов в определенных зонах, у специалистов формируется больший пул компетенций. «Вся система управления компанией выстроена так, чтобы повышать качество оказания медицинской помощи. А Центры медицинских компетенций становятся ее точками роста».

«Сложные случаи – это к нам»

На сегодняшний день в «МедСтандарте» работают четыре Центра медицинских компетенций. Три из них занимаются диагностикой и лечением заболеваний глаз у взрослых и детей. Четвертый – ранней диагностикой рака кожи.

Предмет особой гордости «МедСтандарта» – Центр катарактальной и витреоретинальной хирургии, врачи которого специализируются на сложных патологиях хрусталика, заболеваниях сетчатки и стекловидного тела. Лечение здесь получают тысячи людей ежегодно.

«В направлении витреоретинальной хирургии мы позиционируемся как лидеры в регионе, – рассказала руководитель Центра, заведующая хирургическим отделением, врач-офтальмолог высшей категории, ведущий офтальмохирург Анна Патрикеева. – Мы беремся за очень серьезные случаи, проводим крайне ответственные операции».

Самое сложное в практике витреоретинальных хирургов – это отслойка сетчатки, в том числе вторичная – на фоне сахарного диабета или в результате травмы. Такая патология может привести к полной потере зрения и гибели глаза за очень короткий срок.

«Многие клиники в принципе не берутся за такое лечение, не во всех регионах страны есть такие специалисты, и необходимую помощь пациентам приходится получать по квоте в другом городе», – рассказал Вячеслав Бурий.

«Не каждый врач готов работать с такими заболеваниями, – подтвердила Анна Патрикеева. – Это сложно, в первую очередь, эмоционально».

Кроме эмоциональной устойчивости, врачам необходимо также достичь высочайшего уровня мастерства. «Для хирургов «дорасти до сетчатки» означает выйти на новый уровень, отметила она. – Иркутску повезло: в нашем городе работают несколько витреоретинальных хирургов, трое из них – в «МедСтандарте».

По словам Анны, клиника берется за очень сложные случаи потому, что в свое время была основана двумя ведущими витреоретинальными хирургами. «Александр Иванович и Вячеслав Викторович изначально занимались этой патологией, затем подключили молодых специалистов – нас», – рассказала Анна.

«Приходите вовремя!»

Еще одно распространенное заболевание глаз, с которым успешно справляются в клинике «МедСтандарта», – катаракта. Она связана со снижением прозрачности хрусталика. Врачи Центра катарактальной и витреоретинальной хирургии избавили от нее уже более 20 тысяч пациентов. Ежегодно глазная клиника проводит более 3000 операций по замене хрусталика.

«Чем старше становится человек, тем выше у него риск развития катаракты, – рассказала Анна Патрикеева. – Это серьезное заболевание, и желание раз и навсегда избавиться от него понятно. Хочется сказать пациентам: «Не запускайте болезнь, приходите вовремя!» У нас есть необходимые технологии и накоплен огромный клинический опыт. Наши специалисты владеют необходимыми навыками для оперативного лечения самых сложных случаев в хирургии катаракты: они умеют обращаться с набухающей и перезревшей катарактой, работают с различными степенями подвывиха хрусталика и т.д.».

Отличительной чертой Центра медицинских компетенций катарактальной и витреоретинальной хирургии Анна назвала то, что здесь оперируют пациентов, используя различные типы интраокулярных линз (искусственных хрусталиков) самого последнего поколения.

«В нашем арсенале очень много моделей искусственных хрусталиков, – рассказала она. – Мы можем предложить пациенту широкий выбор линз, в том числе работаем с премиальными линейками. Мы узнаем о том, какие новинки интраокулярных линз появляются в мире, и сразу внедряем их».

Еще одна отличительная особенность Центра медицинский компетенций «МедСтандарта» – возможность оперировать пациентов день в день.

«Это особенно актуально для пожилых, – отметила Анна Патрикеева. – Пациент проходит диагностику, мы его в этот же день оперируем, и на следующий день ему необходимо явиться на контрольный осмотр. Это не только удобно для пациентов, которым тяжело передвигаться, но также большой плюс для работающих родственников, которые их сопровождают».

«Лазерная коррекция окутана мифами»

Второй Центр медицинских компетенций глазной клиники «МедСтандарта» специализируется на лечении близорукости. Близорукость, или миопия – это заболевание, при котором человек хорошо видит предметы, расположенные на небольшом расстоянии от глаз, но плохо различает удаленные.

Центр лазерной коррекции зрения оснащен оборудованием нового поколения, которое позволяет выполнять комплексную диагностику и коррекцию по индивидуальным параметрам. В клинике «МедСтандарт» провели уже больше 10 тысяч подобных операций.

«Лазерная коррекция – это то, что напрямую работает с качеством жизни, – рассказала руководитель Центра лазерной коррекции зрения, врач-офтальмолог первой квалификационной категории Вероника Кутасина. – Мои пациенты – не больны. Это здоровые, активные люди золотого возраста – от 16-18 до 50 лет. И свобода, которую эти люди получают уже спустя несколько часов после операции, – меняет их жизнь».

Лазерная коррекция – широко распространенный метод лечения. Тем не менее мифов о нем больше, чем мифов Древней Греции. «Это больно, это дорого, мне поздно, не подойдет, астигматизм не лечится, можно только после беременности… – масса всего, – перечисляет Вероника. – На самом же деле, когда человек детально обследован и тактика лечения определена, процедура занимает буквально несколько минут. Еще пара часов пребывания в клинике – и глаза как новые».

Метод лазерной коррекции зрения – не единственный в арсенале врача, занимающегося лечением близорукости. В Центре лазерной коррекции зрения «МедСтандарта» тактика лечения формируется нестандартно и за счет этого позволяет достигать оптимальных результатов. «Мы всегда в поиске новых современных решений, – рассказала Вероника Кутасина, – наша задача состоит в том, чтобы подобрать наиболее подходящую методику для каждого пациента, определить, что можно сделать с его глазами, чтобы человек стал лучше видеть, учитывая не только медицинские показания, но даже его образ жизни и профессию».

«Наши пациенты – дети и подростки»

Врачи третьего Центра медицинских компетенций «МедСтандарта» борются с близорукостью у детей.

«Наши пациенты – это современные дети и подростки, у которых наблюдается снижение зрения, в том числе дети, чьи родители имеют близорукость. Возрастная группа – от 5 до 18 лет, но, конечно, это могут быть пациенты и более юного и старшего возраста», – рассказала врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, заведующая детским глазным центром «МедСтандарт», руководитель Центра контроля близорукости Анна Печенева.

Близорукость чаще всего развивается в детстве или в подростковом возрасте и считается самым распространенным заболеванием органа зрения у детей. «Количество таких пациентов увеличивается из года в год, а основная проблема связана с высоким риском осложнений со стороны сетчатки и другими серьезными состояниями, – пояснила Анна. – Поэтому так важно контролировать это заболевание».

Внедрение и продвижение методов профилактики и контроля прогрессирования близорукости у детей – это стратегическое направление деятельности подразделения, которым она руководит. «Центр оснащен современным офтальмологическим оборудованием, что позволяет проводить диагностику, лечение и динамическое наблюдение согласно мировым стандартам, – отметила Анна. – Мы обладаем максимальным спектром средств контроля близорукости, а значит можем подобрать подходящий метод лечения каждому конкретному пациенту с учетом всех его особенностей».

«Миссия – спасать жизни»

В структуре «МедСтандарта», кроме Центров компетенций по направлению офтальмологии, есть кожная клиника, в которой организован Центр онкодерматологии. Направление было открыто неслучайно, рассказал Александр Новолодский. До этого момента внимания ранней диагностике рака кожи в Иркутске уделялось недостаточно. «МедСтандарт» взял на себя эту миссию и успешно ее несет, выявляя заболевания и спасая жизни.

«Раньше пациентами с нетипичными изменениями кожи занимались отдельно дерматологи, отдельно косметологи, отдельно онкологи, без какой-либо связи между собой, – пояснил врач-онколог, руководитель Центра онкодерматологии Кожной клиники «МедСтандарт» Андрей Рева. – В большинстве случаев, когда врачи-дерматологи или косметологи подозревают, что новообразование на коже пациента может иметь злокачественный характер, то есть проблема выходит за пределы их компетенции, они не берут на себя ответственность за ее решение. И это правильно! Сложность в том, что грань между кожными процессами и онкологическими бывает размытой, и пациент выпадает из поля зрения и тех и других специалистов. Наш профильный Центр компетенций подходит к вопросу комплексно».

За время работы Центра онкодерматологии специализированной кожной клиники «МедСтандарта» его врачи выявили около 300 злокачественных образований кожи. Треть из них могли стать фатальными для пациентов, которые на момент обращения даже не подозревали о серьезности своего положения.

«К сожалению, в нашей стране и сейчас сильно разделение специалистов на два лагеря: дерматологов и онкологов, которые зачастую между собой не пересекаются, и это огромная проблема для пациентов, – подчеркнул Андрей Рева. – Есть ряд заболеваний, которые находятся в серой – предраковой – зоне: они еще не относятся к онкологическому процессу, но при этом мы имеем дело с уже не совсем с кожной проблемой. Пациенты с такими заболеваниями теряют не только время: важнее то, что они теряют возможность получить решение проблемы».

Проблема усугубляется тем, что поликлиники, в которых работают дерматологи, зачастую ограничены в возможностях, у них в штате, как правило, нет онкологов и хирургов, специализированного оборудования. А онкодиспансер работает постфактум, когда результаты получены, диагноз доказан, остается прооперировать. Обнаружить проблему, когда новообразование только стало трансформироваться из доброкачественного в злокачественное, – непросто, врачам надо действовать на опережение.

Вовремя выявленные пациенты и правильная тактика лечения позволяют спасти жизни, уверены в «МедСтандарте». Поэтому компания намерена не просто продолжать работу в этом направлении: в ее планах – проводить обучение косметологов и дерматологов, с тем, чтобы повышать процент вовремя выявленных кожных заболеваний у жителей Иркутска.

«Доктор и пациент – партнеры»

Обобщая опыт работы с пациентами, в «МедСтандарте» поняли, что успех операции зависит не только от врача, но во многом еще и от правильной коммуникации, от информированности пациента. Врачи отмечают, что нынешние клиенты очень требовательны к результату, при этом они не всегда понимают суть проблемы, с которой столкнулись. Огромное количество некачественной информации из интернета лишь усложняет ситуацию. Поэтому Центры медицинских компетенций взяли на себя еще и просветительскую работу с населением.

«В советской медицине главным был врач. Как отец. Пациент обязан был в точности выполнить его указания, – напомнил Вячеслав Бурий. – Современная медицина привнесла другой подход, когда врач и пациент равны в принятии решения насчет оперативного лечения. В России в основном документе – информированном добровольном согласии – подписи ставят оба: не только врач, но и пациент. Конечно, ни юридическую, ни моральную ответственность с врачей никто этим не снимает, тем не менее нам очень важно, чтобы пациенты понимали, с какой проблемой они столкнулись, что требуется для успешного лечения, какой результат мы можем получить, какие риски и осложнения возможны».

Информирование пациентов «МедСтандарта» начинается с колл-центра, операторы которого предоставяют информацию о хирурге и операции, если диагноз уже известен. В процессе пациент может задать вопросы не только лечащему врачу, но и хирургу, который будет проводить операцию. «Информацию для пациентов мы оформляем в виде памяток, которые выдаем после лечения, размещаем на сайте и в соцсетях, выступаем на радио, отвечая на вопросы слушателей и развеивая множество мифов», – добавил Вячеслав Бурий.

«Нам доверяют коллеги»

Просветительская деятельность играет важную роль в укреплении доверия к медицинской организации и развивает ее репутацию. Все это, в совокупности с «сарафанным радио», удачным соотношением цены и качества медицинских услуг делает клинику привлекательной для пациентов не только из соседних регионов, но и из других стран. Но высшая степень признания, по словам докторов, – когда коллеги приводят своих близких.

«Очень важная составляющая в репутации клиники – внутреннее доверие. Пациенты тоже это чувствуют, – рассказал Александр Новолодский. – Когда к тебе подходит твой же коллега или сотрудник клиники и просит прооперировать его маму, – это высшая степень признания».

Неформальная коммуникация с коллегами не ограничивается стенами клиник «МедСтандарта»: Центры медицинских компетенций объединяют вокруг себя сообщество профессионалов.

«Центры медицинских компетенций – не только про взращивание кадров внутри компании, – рассказал Александр Новолодский. – Мы часто бываем на конференциях и семинарах, сами организовываем конференции для обмена опытом. У нас много активных клубов. Наша клиника, например, – инициатор создания клуба офтальмологов Иркутской области, в котором сейчас состоят врачи из разных точек мира. Мы можем в любую минуту обменяться с ними опытом. Вопрос конкуренции в медицине стоит всегда, но, когда речь идет о сложном случае и нужна наша помощь, конкуренция отходит на второй план, мы готовы встречаться, собирать консилиумы и совместно искать решение для пациентов».

Наталья Понамарева

Глазная клиника «МедСтандарт»

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