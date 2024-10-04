«Новые времена требуют новых решений». О чем говорили участники Бизнес-Шоу «Лидеры Будущего»

Бизнес-Шоу «Лидеры Будущего» с жизнеутверждающим слоганом «Сильные никогда не сдаются» состоялось 24 сентября в Иркутске. Елена Савенкова задала высокую планку проекта, каждый раз собирая мощный состав спикеров-практиков. Семнадцатый раз был не исключением, ведь это, пожалуй, единственный проект в регионе, которому удалось объединить бизнес и власть, шоу и обучающий контент. Мы посетили оба дня и записали несколько ярких цитат.

Елена Савенкова

За время подготовки к шоу спикеры проживают маленькую жизнь: они работают с профессионалами по постановке речи, ходят на прямые эфиры на радио, ТВ, участвуют в подготовке итоговых пиар-материалов.

Эксперты, предприниматели, общественные деятели собрались, чтобы обменяться опытом и вдохновением: Надежда Грошева, Алексей Егоров, Айк Гндлян, Павел Кузнецов, Людмила и Александр Чуприны, Елена Шерман, Сергей Шевелев, Натали Раш и другие.

Алексей Егоров

Во второй день по традиции был организован бизнес-нетворкинг (в этот раз в формате пресс-конференции). Бизнес-завтрак в кругу спикеров – это универсальная площадка для качественных знакомств, проявления, коллабораций и эффективного комьюнити в Иркутске.

Следите за реалити-буднями в наших соцсетях. Дата очередного шоу: 24 октября 2024 г.

Айк Гндлян

«Жизнь заканчивается, продлевать будете?»

Доктор с 30-летним опытом, основатель Первой мужской клиники, Александр Чуприн в момент своего выступления привел немало примеров из практики и печальную статистику, связанную со смертностью и вызванную халатным отношением к своему здоровью.

Александр Чуприн

– В такие моменты только у 30% слушателей формируется желание «изменить свою жизнь», – говорит эксперт. – Остальные 70% игнорируют медицину, пока не почувствуют явные изменения в здоровье. Хуже, когда все закончится гипертоническим кризом или...

Александр Евгеньевич вдохновляет мужчин и женщин на новый образ жизни, постоянно обучается, делится личным опытом и опытом пациентов в социальных сетях. На Бизнес-Шоу один из пациентов Александра Чуприна рассказал о своем пути – от обычного человека с разрушающимся здоровьем до серьезных достижений IRONMAN в этом году.

Еще один кейс – женщина 38 лет, которая пришла с жалобой на отсутствие энергии. Анализы, чек-ап, правильное назначение препарата – вскоре грустная пациентка превратилась в жизнерадостную девушку, полную сил.

«Нехватка прибыли – огромный красный флаг»

Про таких, как Людмила Чуприна, говорят: «Лучше один раз пообщаться, чем просто наблюдать в социальных сетях». В бизнесе она уже 30 лет. Не понаслышке знает, как запустить свое дело в суровые 90-е, как создать бизнес-прорыв в сфере ритейла (компания «Мир света») и стать первопроходцем в этом нелегком деле. Людмила прошла все кризисы и продолжает расти. «Первая мужская клиника», «Первая женская клиника» – это тоже ее проекты.

Людмила Чуприна

Чтобы запустить, удержать и далее масштабировать бизнес, Людмила следует нескольким важным принципам:

1. Сам собственник должен быть экспертом на всех этапах своего бизнеса.

2. Бизнес должен быть полностью оцифрован, собственник еженедельно снимает показатели и видит реальную картину происходящего.

3. Подбор и адаптация команды, интенсивное обучение, мотивация – на всех этих этапах собственник тоже «в теме».

4. Бизнес должен приносить доход и формировать резервы.

– Если вашей компании больше трех лет, то нехватка прибыли – это не просто тревожный звоночек, а огромный красный флаг, что пора действовать, – говорит Людмила. – Не меняя продукт, офис, поставщиков, команду, лишь изменив финансовую систему, вы уже сможете вырасти в доходе на +30%

5. Учись сам, передавай знания другим.

«Если бизнес не может платить налоги, это не бизнес»

Ольга Субботина – бизнесвумен с 17-летним стажем – возглавляет агентство бухгалтерских услуг «Магнат». Эксперт советует предпринимателям выходить из тени, грамотно работать с персоналом и платить налоги.

Ольга Субботина

– Мой слоган звучит так: «Если вы ведете бизнес и не можете заплатить налоги, это не бизнес!» Грядущие изменения налогового законодательства очень сильно повлияют на экономику предприятий в любой отрасли. Я считаю, что это триггерная точка: тот, кто проинформирован о грядущих изменениях, будет находиться в более выгодной позиции, нежели бизнес, который впервые услышит о налоговых изменениях в январе-феврале 2025 года.

Большинство предпринимателей считают, что налоговая их не увидит, что не сможет доказать нарушения…Но это же элементарно! Контрольных точек у ФНС сейчас очень много. Например, у предпринимателя магазин, который работает 24/7, – и ни одного работника. Странно? Не то слово! Сколько же здоровья нужно предпринимателю, чтобы работать без выходных, не имея сотрудников?! А еще круче, когда без работников действуют два, три, пять магазинов…

Хочется донести до бизнеса эти тонкие грани, а не исправлять их грубые ошибки, не искать пути выхода из сложных ситуаций, когда уже пришли требования от контролирующих органов.

«Кто будет сторожить сторожей?»

Надежда Грошева, декан САФ ИГУ, доктор экономических наук, рассказала о том, как нейросети меняют образовательный процесс. По ее словам, сегодня с помощью нейросетей мы активно генерируем тексты, изображения, видео, обрабатываем большие объёмы данных, проводим расчёты. И даже, как ни странно, пишем научные статьи. В этом плюс ИИ.

Надежда Грошева

– Но есть, на мой взгляд, и вредоносные программы, – говорит Надежда. – К примеру, вы можете сфотографировать любую математическую задачу, написанную от руки, и получить совершенно правильный ответ. Мои любимые задачки на аннуитет программа считает за 30 секунд. А потом вдруг получается, что студент не знает, где скобки в Excel поставить, потому что привык, что за него решает ИИ. Печально…

Моя любимая фраза – кто будет сторожить сторожей? Кто контролирует нейросети? Кто проверяет, насколько адекватные и релевантные ответы она выдаёт? Одному человеку ИИ может помочь, другому – помешать. Cамое главное – это всегда выбор самого человека. Если хочешь, чтобы ИИ сделал всё за тебя, он сделает. Но надо ли?

«Деньги – это кровь для любого бизнеса»

Предприниматель Сергей Шевелев занимается бизнесом более 30 лет. Он поделился, что 2 месяца назад нашел инструмент по привлечению новых клиентов, благодаря которому выручка выросла на 30%. Решение позволило оцифровать всех клиентов – теперь за бизнесом можно следить просто по телефону.

Сергей Шевелев

– Партнерство со мной и RC.GROUP может помочь в увеличении прибыли малого и среднего бизнеса различными способами. Скажу как бизнесмен: это оптимизация бизнес-процессов. Легко сокращаем расходы и повышаем эффективность работы. За счёт умной программы я помогаю привлечь и удержать больше клиентов, что ведет к увеличению объема продаж и доходов. А деньги – это кровь для любого бизнеса. Параллельно работаем над увеличением среднего чека. Ваши клиенты становятся более лояльными и готовы тратить больше денег на ваши услуги или товары.

Вам не нужно думать про автоматизацию: партнерство со мной и компанией RC.GROUP сделает это за вас, что уменьшит необходимость в ручном труде и снизит затраты на персонал. Я внедрил это решение в свой бизнес, в бизнес близких друзей и коллег, вижу, как растут мои знакомые, которые на глазах стали IT-предпринимателями. Есть масса бонусов и по оптимизации семейного бюджета. Посыл мой прост: я хочу стать причиной успеха для вас и вашего бизнеса!

«Осторожно! Тут сбываются мечты!»

Натали Раш, женский психолог, стилист-имиджмейкер, «Миссис Россия Байкал Globe 2024», рассказала, что в наше быстрое время многие бизнесвумен, держа в фокусе финансовые показатели и бизнес-цели, зачастую забывают о себе как о женщине.

Натали Раш

– Дай Бог предпринимательница опомнится, когда ей 35-40 лет.

А если 50-60? А кто-то «не проснется» и вовсе, понимая, что жизнь прошла мимо, а самые яркие воспоминания – это работа и вечное достигаторство… В свои 43 года я нахожусь в полной реализации: любимая жена, мама, женский психолог и стилист, женщина, на которую хотят быть похожей.

Несколько лет назад я поняла, что живу не так, как живет большинство. Я реализована как жена, мама и эксперт, я путешествую, ставлю цели и достигаю их, я живу в гармонии. Но эту жизнь я сама «нарисовала». Месяц назад привезла в Иркутск международную корону «Миссис Россия», а в марте 2025-го еду в Китай на «Миссис Земной шар»!

Я понимаю, как работает психология, я стратегически подхожу к целям и желаниям, и все сбывается. Мечтала оказаться на концерте Энрике Иглесиаса – неделю назад вернулась из Дубая, где вытанцовывала на его концерте. Я не даю волшебные советы – я учу контролировать мысли, выполнять нужные практики, чтобы найти свое женское предназначение и лучшую версию себя! А всему, что касается вашего стиля и имиджа, научу быстро, небольно и со вкусом! Ведь встречают по одежке.