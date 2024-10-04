Как определить действительную стоимость доли, подлежащей выплате участнику ООО в связи с его исключением из общества

Основные применимые нормы:

- ст. ст. 10, 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью).

Согласно ст. 10 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники, доли которых в совокупности составляют не менее 10 процентов уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

В соответствии с п. 4 ст. 23 указанного Закона, доля участника ООО, исключенного из общества, переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Согласно абз. 4 п. 1 ст. 67 ГК РФ, исключенному участнику выплачивается действительная стоимость его доли.

Несмотря на то что Закон об обществах с ограниченной ответственностью устанавливает порядок определения действительной стоимости доли исключенного участника и сроки ее выплаты, на практике возникают споры по указанным вопросам.

7.1. Вывод из судебной практики: Если участник ООО при исключении его из общества не согласен с размером действительной стоимости доли, которая была определена обществом, то такой размер может подтверждаться в том числе заключением экспертизы.

Период для расчета

Еще раз: действительная стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности ООО за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к обществу доли вышедшего участника.

Если доля переходит в ООО по заявлению участника о выходе, то она считается перешедшей к обществу с даты получения заявления (пп. 2.1 п. 7 ст. 23 Федерального закона № 14-ФЗ).

Таким образом, при определении действительной стоимости доли вышедшего из ООО участника необходимо исходить из стоимости чистых активов общества за отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из ООО. В Федеральном законе № 14-ФЗ и Гражданском кодексе понятие «отчетный период» не раскрывается.

Согласно ч. 1, 4 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», отчетным периодом является:

1) для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности календарный год – период с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица;

2) для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – период с 1 января по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, включительно. В силу ч. 4 ст. 13 указанного Закона промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом в случаях, когда обязанность ее представления установлена:

- законодательством РФ;

- нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета;

- договорами, учредительными документами экономического субъекта;

- решениями собственника экономического субъекта.

Датой, на которую составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность (отчетной датой), является последний календарный день отчетного периода, за исключением случаев реорганизации и ликвидации юридического лица (ч. 6 ст. 15 Федерального закона № 402-ФЗ).

В связи с изложенным считаем: если управляющая организация составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность по причине наличия у нее обязанности ее представлять, то расчет действительной стоимости доли (и, соответственно, чистых активов) производится на основании данных промежуточной отчетности. Понятно, что речь идет о ситуации, когда периодом, предшествующим дню подачи заявления участником о выходе из ООО, является промежуточный отчетный период.

Судьи согласны с тем, что расчет действительной стоимости доли на основании промежуточной бухгалтерской отчетности за последний отчетный период не нарушает требований законодательства о бухучете и не противоречит действующему законодательству. См. Определения ВС РФ от 19.05.2020 № 307-ЭС20-6551 по делу № А56-13910/2019, от 07.05.2019 № 306-ЭС19-4934 по делу № А49-5048/2017.

Пример. Заявление участника о выходе из ООО поступило в октябре 2021 года.

В этом случае, если ООО обязано составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность ежеквартально, для расчета действительной стоимости доли берутся данные бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 года. Если бы заявление поступило в сентябре, то расчет производился бы на основе бухгалтерской отчетности за 6 месяцев.

Если обязанности представления промежуточной бухгалтерской отчетности у ООО нет, то расчет действительной стоимости доли осуществляется на основании годовой отчетности. Тогда при подаче заявления о выходе участника из ООО в октябре или сентябре 2021 года расчет действительной стоимости доли производится на основе данных бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Обратите внимание! Согласно п. 8 ст. 23 Федерального закона № 14-ФЗ действительная стоимость доли в уставном капитале ООО выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. Если такой разницы недостаточно, то общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент выплаты (выдачи имущества в натуре) оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) либо в результате этих выплат (выдачи имущества в натуре) указанные признаки у общества появятся.

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Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. При определении действительной стоимости доли вышедшего из ООО участника учитывается стоимость чистых активов общества за отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из ООО.

Если управляющая организация составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность по причине наличия у нее обязанности ее представлять и периодом, предшествующим дню подачи заявления участником о выходе из ООО, является промежуточный отчетный период, то расчет действительной стоимости доли (и, соответственно, чистых активов) производится на основании данных промежуточной отчетности.

Статья: Выход участника – физического лица из ООО: расчет действительной стоимости (Моряк Е.Н.) («Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение», 2021, №11)