Импульс для города. Как мастер-план изменит жизнь Усть-Кута

Общественные пространства, новый жилой микрорайон, котельная на биотопливе и, конечно, современное производство мирового уровня – те, кто давно не был в Усть-Куте, приезжая сюда, удивляются: сколько нового появилось за последние годы! «Для местных жителей перемены, может, не так заметны, но все же нельзя отрицать: район и город преображаются», – говорит мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов. Что поможет северянам, как во времена БАМа, поверить в будущее своей территории? Какую роль в преобразованиях района играет Иркутская нефтяная компания? И каким Усть-Кут станет совсем скоро?

Сергей Анисимов, мэр Усть-Кутского района

Миллиарды – малому городу

Усть-Кут – город на севере Иркутской области, растянувшийся на 42 км вдоль Лены, – славен своим богатым историческим прошлым. Во времена строительства БАМа здесь кипела жизнь. В девяностые все, увы изменилось: город стал транзитным пунктом без особых перспектив. В последние годы – с развитием на территории района объектов Иркутской нефтяной компании – перспективы снова появились. Как и в годы великой комсомольской стройки, к жителям возвращается вера в то, что у Усть-Кута есть будущее.

Как рассказал мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов, сегодня на территории одновременно реализуются несколько крупных проектов благоустройства.

– В 2022 году мы открыли новое общественное пространство в микрорайоне Речники – благоустроили площадь перед ДК, где проходят все городские мероприятия: поставили сцену, арт-объекты, игровые, спортивные площадки, сделали фотозону. Локацию выбрали сами горожане, – рассказывает мэр.

Фото - Илья Киселев

Проект обошелся почти в 120 миллионов, 70 из них – премия Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, остальные – областной и муниципальный бюджеты, а также средства, полученные по программе социального партнерства города с Иркутской нефтяной компанией.

В этом году Усть-Кут вновь участвовал в конкурсе – с проектом благоустройства набережной. На 900 метрах берега реки Лены планировалось создать зоны отдыха, смотровые точки, сцену с амфитеатром, кафе, площадку для выгула собак, детские и волейбольные площадки, велосипедную дорожку, зону для стрит-фуда.

– На этот раз нам немного не хватило до победы. Но будем пробовать еще, – не унывает Сергей Анисимов.

Общая стоимость всех реализуемых сейчас проектов развития города в Усть-Куте – несколько миллиардов рублей. Привлекать такие средства властям района во многом помогает партнерство с крупным бизнесом: на средства ИНК ведется подготовка проектной документации практически для всех новых объектов. Проектирование – это весьма дорогостоящий этап, и чаще всего у муниципалитетов на него нет денег.

Фото - Илья Киселев

Инфраструктура – база перемен

Большое внимание уделяют в Усть-Куте и решению инфраструктурных вопросов. Например, год назад началась реконструкция автомобильного моста через Лену – ему почти 40 лет, ремонта он не видел ни разу, так что в последние годы эксплуатировать мост можно было только с серьезными ограничениями нагрузки автомобилей. Между тем он связывает левый берег города с микрорайонами Новая РЭБ и Старая РЭБ, с новым микрорайоном, который ИНК строит для сотрудников завода полимеров, а дальше – с трассой, которая ведет к поселкам Звездный и Магистральный.

– Реконструкцию переносили несколько лет. Пришлось приложить немало усилий, чтобы нас, наконец, включили в бюджет, – признается мэр района.

Котельная на биотопливе в Усть-Куте, как ожидается, будет сдана до конца года. Как и новые комплексные очистные сооружения. Эти два объекта строятся на средства инфраструктурного бюджетного кредита.

Фото - Илья Киселев

Взгляд в будущее стал смелее

Администрация тем временем строит новые планы: сейчас возводится новая школа №7 – из-за старой деревянной город несколько лет назад «прославился» на всю страну на одном из центральных каналов. В перспективе пяти-шести лет в Усть-Куте появится еще одна школа, а еще детский сад и спортивный комплекс – в новом микрорайоне, который возводит ИНК. Проектно-сметную документацию подготовит предприятие, а финансироваться строительство будет из бюджетов области и Усть-Кутского района..

– Нам надо думать и о дальнейшем строительстве жилья – необходимо привлекать в город медиков, преподавателей, – рассуждает Сергей Анисимов, – Сегодня у нас 3500 вакансий.

На вопрос об источнике средств на все это, мэр отмечает, что местный бюджет вырос в три раза за последние годы – примерно до 6 млрд рублей. По настоянию ИНК, подрядчики на стройке Иркутского завода полимеров регистрировали в муниципалитете свои подразделения. За счет этого стало возможным реализовать проекты, требующие софинансирования. Когда Иркутский завод полимеров выйдет на проектную мощность, новые возможности – кратно возрастут.

Фото - Илья Киселев

Инвесторам – рады

В прошлом году по инициативе ИНК для Усть-Кутского района начали разрабатывать мастер-план: компании важно, чтобы на заводе в Усть-Куте работали преимущественно местные жители, чтобы специалисты из других городов переезжали сюда – надолго, с семьями. А для этого нужны не только ведомственное жилье и конкурентные зарплаты, но и качественная среда. В обсуждении плана участвовали горожане, власти города и района, региональное правительство, представители бизнеса, ведущего деятельность на территории – важно было синхронизировать желания, планы развития, возможности существующих программ.

В конце сентября в рамках Международного Байкальского риск-форума в Усть-Куте прошла выездная сессия: потенциальным инвесторам из Иркутска, Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Красноярска показали возможные точки экономического роста, представили инвестиционные лоты. В перспективе Усть-Кутский район может стать центром устойчивого развития и инноваций, опираясь на потенциал зеленой газохимии, лесной промышленности, укрепляя положение ключевого транспортного узла БАМа и крупного порта Осетрово.

Делегация инвесторов ознакомилась с участками, предусмотренными под строительство отелей, глемпинга, торгово-развлекательного комплекса. Также участники выездной сессии посетили лыжную базу, санаторий, детский оздоровительный лагерь «Чайка» и другие объекты, включенные в мастер-план.

– Наш мастер-план – это не просто документ, а результат диалога с жителями. Мы учли их пожелания и идеи, чтобы создать будущее, которое будет отвечать их потребностям. При этом он уникален тем, что направлен на развитие не только города, но и всего района, включая отдаленные поселки, – прокомментировал мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

Для своих сотрудников ИНК строит микрорайон, который спроектирован по самым современным стандартам. Здесь будет вся инфраструктура, присущая новым городам: культурно-досуговый центр, школа и садики, спорткомплекс, пространства для прогулок и отдыха. При этом представители ИНК подчеркивают: микрорайон не станет закрытым поселком – всей инфраструктурой смогут пользоваться жители города.