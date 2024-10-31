Каким будет новый микрорайон в Усть-Куте

Для сотрудников завода полимеров ИНК строит микрорайон, который спроектирован по самым современным стандартам. Здесь будет вся инфраструктура, присущая новым городам: культурно-досуговый центр, школа и садики, спорткомплекс, пространства для прогулок и отдыха. При этом представители ИНК подчеркивают: микрорайон не станет закрытым поселком – всей инфраструктурой смогут пользоваться жители Усть-Кута.

Стройка развернулась на правом берегу Лены. Место для строительства выбрано совсем не случайно. Именно в этом направлении Усть-Кут будет развиваться дальше. Микрорайон ИНК «приведет инфраструктуру» в эту часть города, что придаст импульс дальнейшему развитию. Рядом – мост через Лену. Неподалеку строятся новая котельная и КОСы – сети, проложенные для жилого микрорайона ИНК, позволят подключать новые дома, к которые появятся в будущем. Квартиры в микрорайоне запроектированы, в основном двух- и трехкомнатные, с комфортной планировкой, «однушек» предполагается не более 2%.

До 2030 года здесь появится 13 блок-секций от 9 до 11 этажей, включая два подземных, где будет парковка и кладовые. В подъездах предусмотрены лапомоечные, колясочные – словом, все, что положено иметь современному комфортному жилищу.

– Сдаем под ключ – квартиры будут с чистовой отделкой и даже с мебелью. Чтобы приезжающие сотрудники, не думали, как им обустроить свой быт, заселялись и сразу жили, – уточняет руководитель проектного офиса при строительстве микрорайона Александр Галкин.

По его словам, огромная стройка – вроде Иркутского завода полимеров – это всегда социальный толчок для развития любого города.

– Я принимал участие не в одном подобном проекте. Видел, как меняются города, как они развиваются. Это никогда не происходит одномоментно. Нужно время – от 4 до 10 лет. Начинается все с инфраструктуры, потом появляются сервисы, предприниматели, малый бизнес, и постепенно все шероховатости, пробелы, которые видны вначале сглаживаются, и жить становится комфортнее всем – и коренным горожанам, и тем, кто только приехал работать, – подчеркивает Александр Галкин.

Важно отметить, что социальные объекты в новом микрорайоне будут построены по программам софинансирования – из бюджета Иркутской области и Усть-Кутского района, в соотношении 17% / 83%. ИНК ведет проектные работы за свой счет – и передает проекты администрации. Это позволяет властям привлечь в свой бюджет областные деньги, нарастить его для эксплуатации новых объектов. «По инженерным объектам – та же ситуация, – рассказали в компании, – только там городской бюджет получает 99%, вкладывая свой 1%. Итог такой кооперации – многомиллиардные активы и запас мощностей для развития».

«Переехал – и не жалею»

Примеров того, как меняются города с появлением в них новых производств, в стране достаточно. Например, Тобольск, который за несколько лет превратился не только в центр нефтехимии федерального масштаба, но и в один из самых комфортных для жизни городов в стране, поднявшись в индексе качества городской среды Минстроя РФ с 63 места на шестое.

Александр Лазарев, начальник производства полиэтилена Иркутского завода полимеров

Александр Лазарев, начальник производства полиэтилена Иркутского завода полимеров:

– Я работал в Тобольске, и перемены происходили буквально на глазах. Помню, каким был город в 2013 году, когда я приехал туда впервые: там даже современного торгового центра не было. Сегодня это один из лучших городов для жизни: новые школы, дороги, кинотеатры, рестораны, парки и скверы. Там стало безопасно ходить по улицам. Я переехал в Тобольск из Москвы – и ни разу не пожалел. Теперь я в Усть-Куте – и тоже не жалею, вижу, как город меняется.

Котельная на биотопливе, новые КОСы, дорога с ливневкой, тротуары, общественные пространства, новый жилой микрорайон и современное производство мирового уровня – те, кто давно не был в Усть-Куте, приезжая сюда, удивляются: сколько нового появилось за последние годы! «Для местных жителей перемены, может, не так заметны, но все же нельзя отрицать: район и город преображаются», – говорит мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов. Что поможет северянам, как во времена БАМа, поверить в будущее своей территории? Какую роль в преобразованиях района играет Иркутская нефтяная компания? И каким Усть-Кут станет совсем скоро?