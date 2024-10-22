Газета Дело

Круглый стол «Энергоэффективность и ответственное потребление»
«Сибиряки забыли, что такое печки и камины»
«Можно использовать мемы против «картонных» домов»
«Пеллетные котлы – альтернатива печкам»
Все материалы сюжета
Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании Образование Эксперты

Как не уйти «в космос» по переплате

Как не переплачивать банку миллионы, когда покупаете недвижимость в ипотеку.

Центробанк сначала с 1 октября ввёл, а потом через 10 дней отменил предельные лимиты по полной стоимости кредита (ПСК) в ипотеке до марта 2025 года. Что означает для рынка и для заемщиков это решение? Разбираемся с Екатериной Саломатовой, директором ипотечного агентства «Фамильное ожерелье».

Что произошло?

– Сейчас действует высокая ключевая ставка, 19%. При внедрении ограничений ПСК мы получили сразу несколько стоп-факторов кредитования: банки стали резко повышать первоначальный взнос, а также ввели комиссии по траншевой ипотеке. В связи с этим с 1 по 9 октября застройщики отменили возможность покупать новостройку с использованием такого экономически выгодного инструмента как транши. Центробанк позже отменил свое решение, но подчеркнул, что это временная мера – и действует она только до 31 марта.

Почему важна ПСК?

– Полная стоимость кредита (ПСК) – это общая сумма, которую заемщик заплатит банку по кредитному договору. В ПСК включаются все дополнительные расходы: проценты за выдачу кредита, проценты за использование кредитных денег, оценка, все виды страхования, комиссии, предусмотренные соглашением о кредитовании и тарифами банка, например, за аккредитив или аренду сейфовой ячейки, правовая экспертиза и прочие банковские сервисы. Это сумма, которую заемщик фактически заплатит за весь срок пользования кредитом.

Что не нравится Центробанку?

– Центробанк активно борется с закредитованностью населения и следит за значением ПСК, раз в квартал публикует рекомендуемые значения. Так, ставка ПСК в договоре не может превышать это значение более чем на треть. В противном случае Центробанк вынесет взыскание банку. Именно поэтому 1 октября 2024 года вступил в силу закон, который уже 10 октября был временно отменён до марта 2025-го.

Что не нравится банкам?

– Объективно, при ключевой ставке 19% банкам сложно вписываться в ограничения, установленные регулятором. После отмены предельных лимитов ПСК по ипотеке может быть любым. Это позволяет банкам и застройщикам быть более гибкими. Главное, чтобы этот аттракцион невиданной щедрости не привел нас к новым «скрытым» комиссиям и услугам банков для повышения маржинальности их кредитования. Поживем – увидим.

Что важно знать заемщику?

– При выборе банка человек часто ориентируется только на ставку, покупаясь на яркую рекламу. Но хочется предупредить – банк дополнительно на вас зарабатывает за счет допуслуг к ипотеке. Многие заемщики об этом не задумываются и скрытые комиссии не замечают. Приведу пример. Потребительские кредиты сейчас выдаются в среднем под 30%, но люди продолжают верить, что банк выдал их под 7,9%. Порой даже спорят с экспертами, пока не покажешь на примере истинную математику.

И еще важный момент – бесконечные изменения на рынке. Новости о новых условиях приходят не раз в месяц и даже не раз в неделю, а по два раза за день. То вводят, то отменяют – только успевай реагировать! Мы с коллегами диву даемся, как люди разбираются во всем этом сами, без экспертов в сфере недвижимости и ипотеки?!

Какие выводы? И что делать?

– ПСК, как я уже сказала, – это все расходы на обслуживание кредита, которые оплачивает заемщик. Компания «Фамильное ожерелье» строго следит, чтобы заемщик не ушел «в космос» по переплате.

Читайте также:

Разблокировка активов: сроки поджимают – Сергей Малых, директор ООО «Центум»
31 октября 2024
«Надо верить – в себя, в страну, в свой рынок»
30 октября 2024

Ситуация, когда заемщик, не разбираясь в финансах, решает все сделать сам, «бесплатно», встречается довольно часто. Как правило, он идет в банк, где есть куча дополнительных комиссий и условий, потом выбирает квартиру сам, не понимая, что она с удорожанием. По факту, переплата вместо 6% может фактически доходить до 20-40% к цене недвижимости.

Я бы всем рекомендовала обращаться к профессионалам – ипотечному брокеру, юристу, агенту недвижимости, которые правильно выберут и банк, и застройщика, и ликвидную локацию, а вы не будете переплачивать миллионы банку.

Реклама. Ипотечное агентство Фамильное ожерелье. Фамильное ожерелье erid:2VfnxxZS17W

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Экспертное мнение":
Все материалы сюжета (88)

Реклама на сайте

Другие материалы рубрики «Финансы»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело