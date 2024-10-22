РУСАЛ внедряет лучшие практики управления производством

РУСАЛ приступил к созданию собственного ситуационно-аналитического центра (САЦ) – единого диспетчерского центра поддержки принятия решений и управления операционной эффективностью, который охватит все подразделения компании. Подобные структуры для управления производством уже стали лучшей практикой для крупнейших предприятий в самых разных отраслях промышленности. Они направлены на повышение качества и скорости принятия управленческих решений, от которых зависят эффективность бизнеса, а также конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

Центр РУСАЛа объединит экспертизу компании, современные технологии и данные из различных источников для мониторинга текущей ситуации и прогнозной аналитики для принятия оптимальных управленческих и производственных решений в режиме реального времени.

«В металлургии применение централизованных структур по управлению производством особенно актуально на фоне сложности и специфики самой индустрии и уникальности каждого передела. Мировой опыт показывает, что они обеспечивают такие практические эффекты, как снижение энергопотребления, потерь и затрат на техническое обслуживание, а также сокращение числа инцидентов и времени на отдельные операции. РУСАЛ накопил серьезный объем данных и сильную экспертизу для реализации ситуационно-аналитического центра, который позволит сделать работу наших предприятий более эффективной и безопасной и в итоге укрепить наши позиции в мировой алюминиевой отрасли», – отметил исполнительный директор РУСАЛа Иван Михин.

Создание центра планируется в три этапа. В настоящее время формируется инфраструктура для сбора, систематизации и обработки данных, включая создание единого корпоративного хранилища данных, а также внедрение, тестирование и ввод в эксплуатацию программных продуктов и решений для визуализации отчетности, мониторинга и анализа производства.

Вторым этапом предполагается дальнейшее развитие инструментов мониторинга, разработка моделей и алгоритмов анализа, а также прогнозирования для оптимизации производственных процессов и поддержки принятия управленческих решений. Последним этапом развертывания ситуационно-аналитического центра станет внедрение искусственного интеллекта и расширение операционной поддержки бизнеса и управления производством.

Формирование и развитие ситуационно-аналитического центра является элементом цифровой трансформации РУСАЛа. После полноценного развертывания система будет аккумулировать и обрабатывать данные, начиная с отдельных предприятий и дивизионов. Далее эти данные будут использоваться для управления всей финансово-хозяйственной деятельностью компании и бизнес-аналитики.