«Главный акцент – не на еду, а на впечатления»

«Наконец-то в Иркутске появилась удобная, большая, мультиформатная площадка. Еще на стадии ее проектирования были учтены интересы всех специалистов, которые в дальнейшем будут работать над организацией мероприятий и в сфере кейтеринга», – так отозвалась об открытии Sibexpo hall основатель компании «Аврора кейтеринг» Инга Мунина. По ее словам, чтобы мероприятие удалось и все ушли довольные, важно все до мелочей, которые реально учесть только в комфортных условиях. В преддверии горячего новогоднего сезона Инга Мунина рассказала об основных трендах в индустрии.

Долгожданная площадка

– Думаю, представители крупных компаний знают, как мы нуждались в такой площадке, как нам жизненно необходимы комфортные условия для проведения мероприятий, – подчеркнула на открытии Sibexpo hall Инга Мунина. – Тем более, буквально через пару месяцев наступит самый любимый и долгожданный для всех праздник – Новый год. Поэтому для кейтеринга и event-компаний так важно наличие удобных площадок. И чем больше их будет, тем лучше для всех.

По ее словам, хорошие условия для кейтеринга – залог пищевой безопасности. Инга медик по образованию – в ее компании особое внимание уделяется качеству приготовляемой еды. Процесс очень сложный и ответственный, особенно когда проводятся массовые мероприятия и нужно накормить несколько сотен человек.

Гарантия успешного кейтеринга

– Как любой малый бизнес, мы очень дорожим каждым клиентом, – продолжила Инга Мунина. – В сфере кейтеринга компания работает уже 14 лет, более 80% клиентов остаются с нами надолго. Это очень хорошо, поскольку позволяет еще быстрее угадывать потребности заказчика, его желания, что делает сотрудничество максимально комфортным.

Предпринимательница заметила, что для успешного выполнения заказов в компании также создан огромный логистический комплекс, с помощью которого можно проводить несколько проектов одновременно или же быстро подготовить оборудование и в короткие сроки перейти от одного проекта к другому. У «Авроры кейтеринг» есть собственный парк оборудования, но главное, отмечает Инга Мунина, это персонал – люди, которые работают в компании долгие годы.

– На сегодняшний день технологические процессы, оборудование, квалификация команды позволяют выполнять качественные, сложные, большие проекты на значительном удалении от нашей производственной площадки, – добавила Инга. – Мы работали в Иркутской области практически везде – от севера до юга. Побывали, пожалуй, во всех популярных локациях нашего любимого Байкала, где мало площадок с полноценной инфраструктурой для приема гостей на высоком уровне. Нам доступны все форматы кейтеринга, которые сегодня есть. Еще и совмещаем в рамках одного мероприятия несколько форматов для обслуживания разных групп гостей.

Новый тренд

Инга Мунина отметила, что общероссийский тренд сегодня – акцент на создании впечатлений. Еда отходит на второй план. «Аврора кейтеринг» входит в национальную ассоциацию кейтерингов и банкетных служб, участники которой постоянно общаются, обмениваются опытом: коллеги из других регионов подтверждают новую тенденцию.

– На мероприятиях мы тоже пытаемся сдвинуть фокус в сторону впечатлений, эмоций, – говорит предпринимательница. – Впрочем, и кулинария уже приближается к искусству. В преддверии Нового года мы разработали новое банкетное меню, десертную карту, тематический декор. Наши сотрудники уже собирают подарочные боксы с различными деликатесами, которые так популярны в последние годы. Вы не представляете, какая царит у нас атмосфера на производстве, где все себя чувствуют немножко Дедом Морозом! Мы просто с нетерпением ждем этого волшебного времени. Когда праздники и хорошее настроение, это всегда захватывает и отвлекает от повседневных будней.

* Новогодние корпоративные фуршеты и банкеты

* ⁠Гастрономические подарочные боксы

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