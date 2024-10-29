Деньги из воздуха. Как системы рекуперации снижают энергопотребление и создают комфортный климат в доме

Энергоэффективность здания чаще всего связывают со снижением теплопотерь. При этом до 60% энергозатрат приходится на систему вентиляции и нагрев воздуха. Именно здесь эксперты видят большой и пока практически неиспользуемый задел для снижения энергопотребления. Экономия достигается с применением рекуперации – нагрева приточного воздуха за счет вытяжного. Как работает такая схема в многоквартирных и частных домах, какой эффект дает и за какое время окупается, Газете Дело рассказал коммерческий директор ООО «Турков Иркутск» Игорь Артемов.

Затраты снижаются в разы

«Энергоэффективность обычно ищут в отоплении: уменьшают теплопотери дома за счет качественных строительных материалов, используют погодозависимую автоматику и регуляторы температуры. Это самые очевидные и относительно легкие в исполнении пути. При этом половина всего энергопотребления здания приходится на вентиляцию, где энергия идет на нагрев приточного воздуха», – говорит Игорь Артемов.

Современные системы рекуперации в разы снижают эти затраты. Рекуператор представляет собой теплообменник, где холодный воздух с улицы нагревается теплым воздухом, удаляемым из помещения. Для примера: при -33° снаружи четырехступенчатый рекуператор нагревает и подает в дом воздух температурой +13,8° – и это без каких-либо дополнительных затрат электроэнергии.

«Рекуперация снижает энергопотребление вентиляции от 2 до 8 раз. Снизили потребление вентиляции вдвое – по всему зданию снижение составило 25%, поскольку на вентиляцию и отопление уходит поровну. Снизили в 8 раз – соответственно, по всему зданию – на 44%», – приводит цифры представитель компании.

Вместе с энергопотреблением снижается и используемая мощность, а заодно и стоимость технического присоединения объекта к электрическим или тепловым сетям.

Большой задел для энергоэффективности

Снижение энергопотребления и связанная с ним экономия особенно заметны, когда системы с рекуператорами установлены на крупных объектах, в многоквартирных домах, социальных учреждениях.

В одном из ЖК в Екатеринбурге оборудование TURKOV дало снижение годового энергопотребления на 46% – с 4,4 ГВт до 2,4 ГВт. Вентиляционные машины были установлены на холодных балконах каждой квартиры, оборудовано в общей сложности свыше тысячи квартир. Срок окупаемости оборудования при таких вводных составляет два-три года. Еще один пример – детский сад на 145 мест с вентиляцией, требующей мощности 39 кВт. С использованием технологий TURKOV потребность в мощности снизилась до 8 кВт.

Представители компании регулярно ведут переговоры с застройщиками, чтобы такое оборудование сразу было предусмотрено проектом и эффективно работало в общей инженерной системе дома. Открыты и для других заинтересованных лиц: частных домовладельцев, ресурсоснабжающих организаций.

«Это не какая-то диковинка, это все уже реально работает, дает хорошие результаты. Для всех, кто ищет энергоэффективность, есть вот такой большой задел, экономия в диапазоне от четверти до половины всех энергозатрат по зданию, только за счет рекуперации в системе вентиляции», – отмечает Игорь Артемов.

Важней всего – микроклимат в доме

Для частных домов срок окупаемости системы с рекуператором будет более длительным, но эффект владельцы недвижимости ощутят сразу – в первую очередь в виде качества воздуха и комфортного микроклимата в доме.

Вентиляционные установки обеспечивают постоянный приток свежего воздуха в помещения, одновременного подогревая его и насыщая влагой. Зимой, когда уличный воздух максимально сухой, энтальпийный рекуператор поддерживает влажность на уровне 25-30%.

В клиентской базе компании достаточно много владельцев коттеджей и квартир, которые оценили преимущества приточно-вытяжной вентиляции. Для большинства это инвестиции в собственный комфорт, здоровье, возможность круглый год дышать чистым воздухом.

Для бизнес-центров и больниц

В «Турков Иркутск» готовы предложить решения под самые разные запросы: и там, где на первом месте находится энергоэффективность, и там, где в приоритете комфорт и удобство управления инженерными системами. И, конечно, там, где эти требования пересекаются – например, в офисных зданиях, бизнес-центрах, административных корпусах, общественных пространствах.

Приточно-вытяжная вентиляция незаменима и в медицинских учреждениях, где фильтрация воздуха имеет решающее значение. Свои наработки есть для удаленных объектов, где важно пакетное решение: «привез, подключил, работает». Все оборудование разрабатывается и производится в России, сложностей с доступностью комплектующих нет.

«Наши решения – про энергоэффективность и комфорт. Это недешевое удовольствие, но и не так страшно, как кажется. Затраты полностью окупаются за два-четыре года», – подчеркивают в «Турков Иркутск».

Юлия Плотникова

turkov.ru

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