Россия и Китай: делаем бизнес вместе. Алексей Черкашин – о том, как создаются и работают совместные с КНР предприятия

Экономическое сотрудничество России и Китая активно развивается в последние годы. Российские предприниматели и их коллеги из КНР, заинтересованные в кооперации в различных отраслях, создают и развивают совместные предприятия (СП). Для Иркутской области – одного из самых привлекательных регионов для иностранных инвесторов – это открывает новые перспективы. Об особенностях создания СП Газете Дело рассказал руководитель ВС Консалт Алексей Черкашин.

Руководители "ВС Консалт" на встрече партнеров в офисе Цзиньши, г. Пекин. Фото из архива компании

Что такое совместное российско-китайское предприятие?

Совместное российско-китайское предприятие – это бизнес-структура, созданная на основе партнерства между российскими и китайскими компаниями. Такие предприятия создаются путем регистрации новых компаний, на которых впоследствии организуется производство, осуществляется совместное использование передовых технологий и ресурсов.

Каковы особенности создания такого предприятия?

При создании российско-китайского СП важно учитывать ряд аспектов, связанных с правовыми, культурными, экономическими и деловыми различиями между странами. Для успешного создания такого предприятия особенно целесообразно обратить внимание на шесть важных моментов.

1. Выбор организационно-правовой формы

Совместное предприятие может быть создано в различных формах: как акционерное общество (АО), общество с ограниченной ответственностью (ООО) или партнерство. Важно выбрать форму, которая будет наиболее удобна с точки зрения управления, распределения прибыли и ответственности сторон. В России наиболее популярна форма ООО, а в Китае часто используется СП с иностранными инвестициями (WFOE).

2. Разработка учредительных документов и партнерских соглашений

Учредительные документы должны четко прописывать роли и обязательства каждой стороны, процентные доли в уставном капитале, порядок распределения прибыли и убытков, а также порядок урегулирования споров. Важно также заранее составить соглашение между партнёрами (shareholders agreement или partnership agreement), в котором будут прописаны все ключевые моменты сотрудничества: механизм принятия решений, порядок разрешения конфликтов, возможность выхода из бизнеса одной из сторон, а также порядок ликвидации СП, если это потребуется. К счастью, сейчас устанавливается новая этика корпоративных взаимоотношений, поэтому бизнес-партнеры всё чаще стараются разработать юридические документы таким образом, чтобы защитить свой бизнес от корпоративных конфликтов.

3. Учет правовых различий

Законы России и Китая в отношении иностранного бизнеса могут сильно различаться. Например, в Китае существует ряд отраслей, где иностранные инвестиции ограничены или требуют дополнительных разрешений от государства. Важно тщательно изучить правовую базу обеих стран и учесть все возможные барьеры на этапе создания СП.

4. Налоговое планирование

Необходимо учитывать налоговые режимы обеих стран, особенно налоговые соглашения между Россией и Китаем, чтобы избежать двойного налогообложения и оптимизировать налоговые обязательства. Важно учесть, как будет облагаться прибыль, полученная от деятельности СП, и где лучше регистрировать компанию с точки зрения налоговой выгоды.

5. Регулирование валютных операций

В зависимости от того, как будут проходить финансовые расчёты между партнёрами, необходимо понимать валютные ограничения, существующие в каждой стране. В России и Китае есть строгие регуляции, касающиеся валютных операций и репатриации прибыли, которые могут повлиять на работу СП.

6. Регистрация и разрешения

Процедура регистрации СП в каждой стране может отличаться. В России регистрация ООО или АО осуществляется в Федеральной налоговой службе в заявительном порядке, а в Китае может понадобиться дополнительное одобрение государственных органов в зависимости от сферы деятельности СП.

Руководители "ВС Консалт" на встрече партнеров в офисе Цзиньши, г. Пекин. Фото из архива компании

Сложно ли создать российско-китайское предприятие?

Создание СП – это трудоемкий, долгий, затратный, но перспективный процесс, который может принести значительные выгоды обеим сторонам. ВС Консалт обладает всей необходимой экспертизой по российскому законодательству в создании совместных российско-китайских предприятий, а по КНР у нас есть партнеры - фирма Jingsh (Юридическая фирма Цзиньши, по состоянию на 2024 год, является третьей по величине юридической фирмой КНР и одной из самых крупных юридических фирм Пекина), поэтому готов оказать консультации по выбору оптимальной организационно-правовой формы, осуществить подготовку и подачу всех необходимых документов, сопроводить процесс регистрации, а также предоставить юридическую поддержку на всех этапах развития бизнеса.

Юридическая фирма Цзиньши создана в Пекине в 1994 году. По состоянию на начало 2022 года – третья по величине юридическая компания в КНР. Непрерывно развиваясь, Цзиньши расширяет своё присутствие на международных рынках, становясь глобальным поставщиком юридических и иных профессиональных услуг для бизнеса. В России основной офис Цзиньши расположился в центре столицы, но при этом он способен предоставлять услуги доверителям во всех регионах. Сайт: jingsh.ru

Компания ВС Консалт основана в 2013 году. Основной вид деятельности – юридическая поддержка бизнеса. В 2022 году компания ВС Консалт вошла в два определяющих отраслевых рейтинга страны. Рейтинг Право-300 – в категориях «Банкротство» и «Налоговое консультирование и споры». В ежегодный рейтинг Лидеров рынка юридических услуг России газеты «Коммерсант» компания ВС Консалт вошла в категории «Налоговое право».

Генеральный директор фирмы Алексей Черкашин вошел в индивидуальный региональный рейтинг юристов в категориях «Строительство и недвижимость» и «Банкротство», управляющий партнёр Олег Кривозубов – в индивидуальный рейтинг в категории «Здравоохранение и фармацевтика». В 2023 году компанией ВС Консалт учрежден грант для студентов и магистрантов Юридического института ИГУ.

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